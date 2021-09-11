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Yüksek yüksek tepelerde evler ateş pahası!

Konut fiyatla-rının hızlı yükselişinin sebebi talep patlaması değil… Enflasyon kaç? İnanırsan yüzde 19'da… İnşaat maliyeti temmuz ayı itibarıyla yıllık yüzde 45 yükseldi…

Özellikle çimento… Yüzde 200'e yakın zam yedi… Haliyle bu durum fiyatlara da yansıyınca neredeyse maaş ile ev almak imkansız hale geldi.

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Tamam, inşaatın iyi gitmesi yanında onlarca sektöre gelir kapısını açıyor. Türkiye'nin büyüme hızına ivme katıyor. Bunlar da hep güzel… Yine de bir şeyler yanlış gidiyor.

Zira faizlerin artması ile hikaye çift yönlü değişti. Hem sermayenin getirisi arttı hem de kredi faizleri yükseldi… İnşaata yatırım yapacağına faize koysa daha mı fazla kazanır acaba?

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Zira maliyetlerin coşmasıyla hele müteahhit arsayı pahalıya alıp projeye girdiyse büyük sıkıntı… Konutun en önemli müşteri kitlesi zar zor ayakta duruyor. Harcanabilir geliri artmayan hatta azalan geniş toplum kesimlerinin konuta talebi kısıldı…

Bankalar krediye doyduğu için muslukları kesti. İştahları kalmadı. Haliyle bu durum hem nakde dönüşü hem de satışları yavaşlattı.

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Oysa konuta olan yüksek talebin ve fiyatların artışlarının başlıca sebebi ihtiyaç değil, Türk Lirası'na olan güven kaybı nedeniyle sektörün yatırım kalemine dönüşmesiydi.

Suni olarak yönlendirilen alternatif piyasaların kötü getirileri nedeniyle finansal birikimlerini konuta yönlendiren geniş bir kesim harekete geçti.

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İnşaat işinin göbeği İstanbul'da kayıtlı müteahhit sayısı 60 binin üzerinde… Bütün Avrupa kıtasında bu sayı 25 bin civarında…

Nüfusun Türkiye ile aynı olduğu Almanya'da müteahhit sayısı 3 bini geçmiyor. Peki, tüm Türkiye'de kaç müteahhit var? Sıkı durun; 350 bin! Tarlada yetişse, verimli olmaz böylesine… Alıcısı olsa dünyaya ihraç ederiz, paraya para demeyiz.

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İnşaat çok daha az sermaye gerektiren, çabuk sonuç verebilen, normal şartlarda bir yatırımın 15 yılda getirdiği geri dönüşü, 3-4 yıla indiren bir plasman…

Yandaşlar için sorunu bir yolla hallediyorlar… Büyükleriyle TOKİ'yi ortak yapıyorlar. Ya kalanlar? Fiyatların da yükselmesiyle adeta debeleniyorlar…

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Şu anda elinde en çok konutu olanlar, bankalar… Batık kredilerini hesaplamaya çalışıyorlar. Müteahhitlerin içine düştüğü inşaat çukurundan halen çıkamıyorlar.

Yine de mevcut hükümetin inşaat aşkı kolay kolay bitmez. Adamlar hâlâ para bulup Kanal İstanbul deyip etrafına apartman çıkma derdindeler… İlla sektöre destek atar. Sorun bu iş kime yarar?