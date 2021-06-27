Çökme tortusu!

Yeni hayat, “kulaktan kulağa” deyimini tarihe gömdü. Şimdi ortak akla yatan, ortak duyguyu yansıtan her tür bilgiyi, veriyi, cümleyi insandan insana yıldırım hızıyla ulaştıran “paylaşım” var.

Engel tanımıyor.

Bir kişiden çıkıyor…

Anında….

Milyondan milyona…

Dün yine yaşandı: ABD'nin yanı sıra Türkiye tarafından da “kara para akladığı suçlamasıyla” iadesi istenen Sezgin Baran Korkmaz'ın 4 yıl önce katıldığı bir programda söylediği; “Sağ olsun Cumhurbaşkanımız patronlarımızla filan görüşüyor… Hiç kırmadı bizi… Patronlarımı (ABD'li kara paracılar) her getirip yanına koyduktan sonra ülkeye 150 milyon dolar para geldi… Tertemiz… Cumhurbaşkanımız bizi hiç geri çevirmedi. Benimle beraber patronlarımla görüştü…” cümleleri sosyal medyada gündem oldu.

Çökmeci Sezgin Baran!

Avusturya'da yakalandı.

ABD'ye verecekler.

225 yılla yargılanacak.

Ülkemize tortusu kaldı.

★★★

“Çökme” iğrenç deyim.

Kaba güç, adaletsizlik, haydutluk, kanunsuzluk, ahlaksızlık, hayvanlık durumunu anlatmak için bulunmuş bir tanım. Anadolu'da köyün, mahallenin gelinlik kızına, başkasının karısına cinsel iştahla saldıranların eylemi için kullanılır.

Çökmeci Baran!

Şirketlere çöküyor!

Borajet'e nasıl çöktüğünün haberini muhabir arkadaşımız Alişer Delek yazdı: Borajet'in sahibi zora düşmüştü. Bankalardan aldığı kredilerde zorlanıyordu. Çökmeci Baran, bankalardan bu haberi sızdırdı ve harekete geçti. Yemlediği gazeteciler ve köşe yazarları tetikçiliğe başladılar.

Yazdılar:

FETÖ'ye uçak verecekti.

Gülen uçağa binecekti.

Türkiye'ye gelecekti.

FETÖ'cü bu…

Çevirip, çevirip yazdılar.

Yazıların hedefi Borajet'in piyasa değerini düşürüp şirketi “ucuz fiyata çökülecek hale getirmek” üzerineydi. Borajet'in sahibi hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmayı başlatan ihbar mektubunun altında Çökmeci Baran'ın imzası vardı.

THY iktidarın elinde.

Yönetimi iktidar belirliyor.

Çökmeci Baran'ın gazetecileri tetikçilik dozunu artırdıkları sırada THY yönetimi, Borajet ile imzaladığı pek çok anlaşmayı tek taraflı feshetti. Çok sayıda uçuş iptal edildi. Borajet'in piyasa değeri erimeye başladı. Bankalar desteklerini çekti, bir banka “tüm borçlarını 24 saat içinde ödemesini” istedi. Borajet'in sahibi teslim oldu.

Şirketi ucuza sattı.

Çökmeci kazandı.

★★★

Borajet'in eski sahibi ABD'ye gitti. Oradan avukatları aracılığıyla “Sezgin Baran, Borajet'e kapsamlı gasp yaptı” suçlamasında bulundu. Dava açtı. Avukatlar iddialarının arasına Çökmeci Baran'ın Borajet'in eski sahibine attığı mesajları da koydular. WhatsApp mesajlarında Çökmeci Baran, “sen ve karın saklanacak yer arayacaksınız” diye tehdit ediyordu. Türkiye'de ise savcılık harekete geçti. Borajet'in eski sahibi hakkında “yakalama kararı” çıkartıldı. Mal varlığına tedbir kararı konuldu.

Çökme böyle oldu.

Türkiye'ye tortusu kaldı.

Çökmeci Baran'ın arkasında bıraktığı tortuda; Türkiye'de “siyasi, bürokratik, hukuki ve ahlaki altyapısının çöküşünün” yakın tarihi var.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

O sana Audi verdi! Sen ona ne verdin!

Kara Paracı ve Çökmeci Sezgin Baran, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve iktidar partisi AKP'nin MKYK üyesi Korkmaz Karaca'ya binsin diye Audi A8 marka çok lüks ve çok pahalı otomobil verdi. Korkmaz Karaca “bu otomobile 3 ay boyunca bindiğini ve para ödemediğini” itiraf etti. Cumhurbaşkanlığı Para Politikaları Kurulu üyesi ayrıca Kara Paracı ve Çökmeci'nin “holdingine 50 defa gittiğini” açıkladı ve onun Beylerbeyi'ndeki denize sıfır yalısını da ofis olarak kullandığı ortaya çıktı. Bir savcı, Cumhurbaşkanlığı Para Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca'ya “Çökmeci Baran sana binesin diye A8 Audi verdi, sen ona ne verdin? İnsan babasının evine bile 50 defa gitmiyor, sen Kara Paracı'nın holdingine ne istemeye, ne konuşmaya, ne vermeye gittin” diye sormalı. Bekliyoruz.