Jeton nihayet düştü!

19 yıllık iktidarı ve ondan önce de “İlim Yayma Cemiyeti'nin” kurulmasına kadar giden geçmişi olan AKP kadrolarında okumuş, çalışkan, işinin ehli insan sayısı bitti mi? Arandı arandı da 16 kişi bile bulunamadığı için THY İcra Kurulu Başkanı'nı ayrı ayrı devlet şirketlerinde “17 koltuğu birden oturtup” hizmet ve icraat beklendiği ortaya çıktı.

Dünyayı şaşırtan haber:

1 adama 17 koltuk.

Adam kıtlığı mı var?

Koltuk mu çok lezzetli?

Hepsi tesadüf mü!

Ben size bilineni yazıyorum: Metropol Araştırma'nın “Türkiye'nin Nabzı Nisan Ayı Anketi'nden” çıkan sonuçlara göre, iktidar partisine ve lider kadrosuna oy vermiş seçmenlerin yüzde 61'i “bürokrat ve danışmanların birden fazla maaş almasına” karşı olduklarını söylemişler.

Nihayet jeton düştü!

Zihinler açılıyor.

Oy vermişler, 19 yıldır desteklemişler, “VIP torpil listeler yayınlanırken” görmeyip, duymayıp susarak ve bundan öte oy desteklerini artırarak “çift koltuklu- üç koltuklu- beş koltuklu- 17 koltuklu düzeni” onaylamışlar şimdi uyandılar.

Bakan oğlu: SPK'ya.

Yeni gelin: THY'ye.

Vekil oğlu: TRT'ye.

Teyze oğlu: TÜBİTAK'a.

Bacanak: TELEKOM'a.

İktidar partisi seçmeninden “her 100 kişiden 61'i” böylesine “koltuk ikram etme düzeninden” artık bezip usandıklarını ve kızmaya başladıklarını açıklamışlar.

Koltuk ikram düzeni!

Halk desteğini yitirdi.

Zihniyet devrimi oluyor.

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Hatırlayanlarınız vardır. 6 yıl önce CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Samsun Milletvekili Haluk Koç, hepsi belgeli, ispatlı “3 ayrı VIP Torpilliler Listesini” Meclis'te açıklamıştı.

Torpilli isimler.

Onları kollayanlar.

Peş peşe sıralanmıştı.

Manzara vahimdi.

“Cumhurbaşkanı'nın teyzesinin oğlu ilköğretim müfettişiydi. AKP iktidara gelince MEB İlköğretim Genel Müdürü yapıldı. Sonra Danıştay tarihinde bir ilk olarak bir ilkokul öğretmeni Danıştay üyesi yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın teyzesinin diğer oğlu da sınıf öğretmeni iken KYK Genel Müdür Yardımcısı yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın 2 yıllık itfaiyecilik okulu mezunu akrabası da KOSGEB İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı oldu. Cumhurbaşkanının avukatının eşi Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nda memur oldu. Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürü'nün oğlu da Yurt Dışı Akraba Toplulukları Başkanlığı'nda uzman yardımcısı yapıldı. Cumhurbaşkanının AKP Genel Başkanlık Makamındaki Özel Kalem Müdürü'nün kardeşi de sınavsız olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda uzman yapıldı.”

Koltuk yağması gibiydi…

Haluk Koç, “utanmanın arlanmanın artık olmadığı ve hukukun bittiği yerdeyiz…” dedikten sonra “jet hızıyla koltuk sahibi edilenler” listesindeki isimleri açıklamaya devam etmişti.

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Liste çok uzundu.

Hepsini yazsam 10 gün bu köşeyi “VIP torpilli koltuk sahipleri isimlerine” ayırmak zorunda kalırım. Siz de elektronik ortamda arşive girip iktidara gelmiş olmanın gücünü kullanarak; oğlu, kızı, yakını, hısımı adaleti çiğneyerek çift koltuklu, üç koltuklu, beş koltuklu on koltuklu bir düzenden nasiplenen partili isimleri okuyabilir, hafızanızı tazeleyebilirsiniz.

Bu düzen çatırdıyor.

AKP seçmeni uyandı.

Yeni bir lider bakınıyor.

Yeni bir parti aranıyor.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Bitişe doğru!

Bu yılın (2021) ilk 4 ayı içinde “2023'te ya da öne alınmış bir seçim günü sandığa gittiğinizde oyunuzu kime vereceksiniz?” diye soran toplam 37 ayrı anket yapıldı. Bu 37 anketin 16'sında kararsızlar dağıtılmamış ve 21'inde de kararsızlar dağıtılmıştı. 37 anketin ortalaması alındığında Cumhur İttifakı'nın oyunun yüzde 44.98'e gerilediği ortaya çıktı. Cumhur İttifakı 2018 seçimlerinde toplam yüzde 53.66 oy almıştı. Bu açıdan oy desteğindeki gerileme yüzde 8.68 oldu. Yine 2019 yılı ile 2020 yılında da “Cumhurbaşkanlığı Sistemini mi tercih edecekseniz, yoksa Parlamenter Sistemi mi?” diye soran 6 anket yapıldı. Bu 6 anketin ortalamasına göre de Cumhurbaşkanlığı Sistemini tercih edenlerin oranı yüzde 37.41'de kaldı. Parlamenter Sistemi tercih edenlerin oranı ise yüzde 56.63'e çıktı. Fikrim yok diyenler yüzde 5.96. Nereden bakarsan Tayyip Erdoğan düzeni bitişe doğru yöneldi.