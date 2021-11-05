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Kaymakamın 6 cümlesi!

Genç Kaymakam Miraç Akbulut, 6 cümle söyledi. Soruşturma açıldı. Ve açığa alındı. Kaymakamın 6 cümlesi, 19 yıldır kesintisiz bütün güçleri tek bir kişinin elinde toplayıp tutarak 20'nci yılına kapı aralayan iktidarı korkuttu. 27 yaşındaki kaymakam, İçişleri Bakanlığı emriyle görevinden uzaklaştırıldı.

Hepsi 6 cümle.

Panik atak yarattı.

Ben genç kaymakamı, Ordu'nun Koragan İlçesi Cumhuriyet Bayramı töreninde böyle bir konuşma yaptığı için tebrik etmek isterim. Onun konuşması gazetelerde yayınlanınca kesip saklamıştım. Dün yeniden okudum. Kaymakam aslında bu 6 cümlesiyle; “Daha iyiyi görmek, vatanımızı daha iyiye götürmek içindir” demek istemiş. Kaymakamı bir kez daha tebrik ederim.

★★★

Kaynayıp gitmesin.

6 cümleyi yazayım.

Cümle 1:

“Tarih açık bir şekilde göstermiştir ki büyük Türk milletinin bekasının (var olma yok olma- ölümsüzlük) ve çağdaş dünyada yerini almasının yegane biçimi Cumhuriyettir.”

Kaymakam!

Cumhuriyeti savunuyor.

Cümle 2:

“Milletimize verilen bu büyük miras, her bir vatandaşı, devletin gerçek sahibi yapmıştır.”

Kaymakam!

Eşit yurttaşlığı savunuyor.

Cümle 3:

“Devlet yönetimini ailelere, şahıslara, zümre ve bir sınıfa bırakmamış, toplumumuzu millet olma bilincine ulaştırmıştır.”

Kaymakam!

Demokrasiyi savunuyor.

Cümle 4:

“Cumhuriyet sayesindedir ki bugün büyük bir millet ve devlet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

Kaymakam!

Çağdaşlaşmayı savunuyor.

Cümle 5:

“Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, müritler ve dervişler memleketi olamaz.”

Kaymakam!

Devrimciliği savunuyor.

Ve cümle 6:

“En hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.”

Kaymakam!

Aklı, bilimi savunuyor.

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Genç kaymakam'ın 1000 yıllık insanlık birikimini 6 cümle içine yerleştirip; “Cumhuriyeti, eşit yurttaşlığı, demokrasiyi, çağdaşlaşmayı, devrimciliği, akıl ile bilimin rehber olmasını” savunması 19 yıllık iktidarı, “soruşturma açma ve açığa alma silahına sarılmaya” sürükledi. Cumhuriyet, kaymakamın 6 cümleyle özetlediği gibi vatanı daha iyiye götürmek hedefiyle kuruldu.

Dünya sefalet endeksi:

1- Venezuela.

2- Zimbabve.

3- Sudan.

4- Lübnan.

5- Surinam.

6- Libya.

7- Arjantin.

8- İran.

9- Angola.

10- Madagaskar.

(…)

20- G. Sudan.

21- TÜRKİYE.

22- Gabon.

23- Kongo.

Hukukun üstünlüğü endeksi:

1- Danimarka.

2- Norveç.

3- Finlandiya.

4- İsveç.

5- Almanya.

(…)

10- İrlanda.

(…)

20- G. Kore.

(…)

103- Togo.

(…)

107- Zambiya.

(…)

111- Nijer.

(…)

114- Angola.

115- Mali.

116- Sudan.

117- TÜRKİYE.

118- Kongo.

★★★

Bu iktidar ise 19 yılın sonunda vatanı dünya sıralamasında en geriye götürdü. Cumhuriyetin vatanı ileriye götürmek için kurulduğunu hatırlattığı için 27 yaşındaki kaymakamı görevinden aldılar.

Kaymakamı, değil görevinden almak, Ankara'ya vali yapmak gerekirdi.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Bakanın barajı da kuruyor!

Türkiye'nin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali, 2 yıl önce açılıp dönemin bakanının titri ile ismi konularak “Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı” adıyla elektrik üretimine başlamıştı. Kuraklık, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı da vurdu. Barajın su tutumu sırasında sular altında kalan tarihi Hasankeyf yerleşim yeri yeniden görünür oldu. Köylüler, baraj kıyısına gelerek ortaya çıkan evlerini seyredip hasret giderdiler. Göller, bataklıklar, çağlayanlar, şelaleler kuruyor. Denize boşa akan nehirleri kurumakta olan göllere kavuşturacak ve dünyayı da etkisi altına alan kuraklığın yıkıcı etkisini Anadolu coğrafyasında en aza indirecek ciddi önlemlerden yoksunuz.