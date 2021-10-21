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Zıkkım seviciler panikledi!

Üstünüze toz kondurmak gibi olmasın ama “hangi haramzade devlet kaynağını zıkkımlandı ve alet olduysa” ikisine de birden hesap soralım dedi. Gündem yarattı. Bir haftadır onun “kanun dışı emirleri emir kabul eden memurlardan da hesap soracağım” cümleleri konuşuluyor.

Çalana alet olmayın.

Temiz kalın.

Kirlenmeyin.

Adaletten sapmayın.

Yüksek ahlaklı olun.

Söylediği bunlardı.

Bu çağrıdan panikleyip bunalıma girecek ne var? Sayıştay raporlarında neredeyse “1 milyon yolsuzluk, usulsüzlük, devleti soyma, belediye mülkünü çalma, çalınana göz yumma dosyası belgeleriyle” yazıldı.

Raflar doldu, taştı.

★★★

İktidara yeni gelecek olanlar, çekmecelerde tozlanmaya terk edilmiş Sayıştay yolsuzluk raporlarını yok mu saysın?

Niçin yok saysın?

Yok sayacaksa…

Çalmaya geliyordur.

Hesap sormayacaksa…

Giden çok yedi.

Biraz da biz yiyelim.

Demeye geliyordur.

Seçimler olacak. İktidarın değişmesine az kaldı. Türkiye o kadar kirlendi ki, yeni gelecekler mutlaka hesap soracaklar.

Sormayacaklarsa!

Halk onları niçin seçsin?

★★★

Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarına seslenerek; “çalana alet olmayın” çıkışı iktidar büyüklerini şaşkına çevirdi. Yüksek ahlak ve adalet arayanlar ise Kılıçdaroğlu'nu haklı buldular.

Destek verdiler.

Devletin 3.5 milyon memuru var. Belediyeleri ve belediye şirketlerini de katalım. Devlet bankaları ve onların genel müdürlükleri ve yönetim kurulu üyelerini de sayalım. Büyükelçileri, konsoloslukları da ilave edelim. Ordunun subaylarını, polis ve bekçi teşkilatının güvenlik görevlilerini de katalım.

Alt müdürlükler.

Üst müdürlükler.

Bölge müdürlükleri.

Hepsini toplayalım.

5 milyon memuru bulmaz. Var say ki, 5 milyon memurumuz var. 5 milyon memurun içerisinde “devlet malını, belediye mülkünü çalana bilerek ve isteyerek alet olanların sayısı” kaç kişidir?

Yüksek mevkidekiler.

Son imza yetkisi olanlar.

Zıkkım düşkünleri.

Zıkkıma teşne olanlar.

5 milyonda kaçtır?

★★★

Kemal Kılıçdaroğlu'nun “mafya düzeni kurup devleti soyana alet olmayın” çağrısı yaptığı 5 milyonun tamamı değil; imza yetkisi olan 100 bin, bilemedin 150 bin… Bunların içinden de gerçekten “çalana alet olanların sayısı” 1000-2000-3000'i geçmez.

Çalmamış.

Çaldırmamış.

Çalana alet olmamış.

Temiz kalmış.

Kirlenmemiş.

Adaletten sapmamış.

Bu asil özellikleri olan memurların korkmasına, paniklemesine gerek yok. 5 milyon kamu görevlisi içinde 1000-2000-3000'i hariç tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “yüksek adalet ve yüksek ahlak arayışını” destekliyordur.

★★★

Nüfus memurluğuna git.

Karakol polisine uğra.

Halk Ekmek'e ulaş.

Kıyı korumaya…

Köprü gişesine…

Metro durağına….

Milli Eğitim'e git.

Aile doktoruna ulaş.

İSPARK görevlisi.

O da memur.

Belediye çöpçüsü.

O da memur.

Bildiğin, bilmediğin, tanıdığın, tanımadığın devlet ve belediye memurlarının çalıştığı ne kadar birim varsa hepsine; “Kemal Kılıçdaroğlu, devlet malını çalana alet olan memurdan hesap soracağım diyor, sen ne düşünürsün?” diye sor. Hepsi, “zıkkım yiyenden ve yiyene alet olandan hesap soracaksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun” diyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu öncülük ettiği Millet İttifakı partileri; “gidenler çok yediler, yedirdiler şimdi sıra bizde biraz da biz yiyelim…” diye gelmiyor ki… Yeni seçilecekler; “devlet malını zıkkımlanandan hesap sormayacaksa” iktidara niçin geliyor ki…

Zıkkım seviciler şaşkın.

Hiç beklemiyorlardı.

Panik halindeler.

“Hesap soracağım” sözünden “halka rağmen halkçılık-jakobenlik-vesayet” çıkardılar. İktidar destekçileri, hak etmedikleri halde koltuk, mevki, makam sahibi olanlar ve çalana alet olanlar; korkuya, paniğe girdiler.

★★★

Kemal Kılıçdaroğlu ve birlikte ittifak kurduğu partilerin kadroları, “çalmaya” değil çalanlara “hesap sormaya” geliyor.

Halk böyle anladı.

Çünkü!

Çalacak olan.

Hesap soracağız demez.

“Hesap vermekten korkacaksan niçin iktidar oldun? Hesap vermekten korkacaksan niçin genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, bakan, bakan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi oldun? Hesap vermeyeceksen niçin bakan oldun?” diye sorar.

Türkiye'de!

Zihniyet devrimi oluyor.

Zıkkım sevicilik.

Gerileyecektir.

Alın teri.

Helal ekmek.

Öne çıkacaktır.