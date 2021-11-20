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6 yılda, 5 yasadan 145 milyar tahsilat

Ülkemizde 2000 yılı ile 2021 yılı arasında yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren toplam 13 adet kanun çıkartıldı. Bugün sizlere, 2016 ile 2021 yılları arasında yine yapılandırma ve af düzenlemeleri içeren 5 adet kanun kapsamında 1 Kasım 2021 tarihine kadar yapılan tahsilatları paylaşacağım.

Ayrıca, son 20 yıllık süre zarfında 2.5 yılda bir çıkarılan af ve yapılandırma kanunlarına rağmen; 31 Ekim 2021 tarihi itibari ile devletin tahsil edemediği bütçe ve vergi gelirleri toplamı ile tahsilat /tahakkuk oranlarını bilgilerinize sunacağım.

7326 SAYILI KANUN REKOR KIRACAK

Şimdi, 2016 ile 2021 yılları arasında çıkartılan kanunlar kapsamında yapılan tahsilatları listeleyelim:

■ 6736 Sayılı Kanun (2016 Yılı) kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 43.982.030.570,89 TL'dir.

■ 7020 Sayılı Kanun (2017 Yılı) kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 5.816.477.402,58 TL'dir.

■ 7143 Sayılı Kanun (2018 Yılı) kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 27.396.852.686,08 TL'dir.

■ 7256 Sayılı Kanun (2020 Yılı) kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 21.530.334.218 TL'dir.

■ 7326 Sayılı Kanun (2021 Yılı) kapsamında 01 Kasım 2021 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 46.274.305.122,45 TL'dir.

Son beş yılda çıkarılan yapılandırma ve af düzenlemelerini içeren kanunlar kapsamında yapılan toplam tahsilat 145 milyar TL'dir.

Yukarıdaki 5 kanundan 6736, 7143 ve 7326 sayılı Kanunların kapsamı; sadece vadesi geçmiş borçların yeniden yapılandırılması değil, matrah artırımı, stok affı, kasa/ortaklar cari hesabı ile ihtilaflı dosyaların feragat yolu ile çözülmesi gibi düzenlemeler de içerdiği için tahsilat tutarı çok yüksektir.

7020 ve 7256 sayılı Kanunlar, sadece vadesi geçmiş borçların yeniden yapılandırılması hükümlerini içeriyordu. Bu kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların %8 ila %10'unun tahsil edilebildiğini belirtmemiz gerekiyor.

En son çıkartılan ve henüz ilk taksiti tahsil edilen 7326 sayılı Kanun'un son 20 yılda çıkartılan bu içeriğe sahip yasalardan, en başarılısı olacağı şimdiden belli. Benim öngörüm, 100 milyar TL'lik bir tahsilat idi. Gerçekleşeceği, ilk rakamlardan net bir şekilde anlaşılıyor.

FİKTİF TAHAKKUKLAR SİLİNMELİDİR…

Bütün bu yapılandırma yasalarına rağmen; 31 Ekim 2021 tarihi itibari ile vadesi geçtiği halde tahsil edilemeyen vergiler toplamı halen 336 milyar 403 milyon Türk Lirası'dır.

Gelir İdaresi yetkilileri, bu rakamın 83 milyar TL'sini hiçbir surette tahsil etmenin mümkün olmadığını, Meclis'de kabul etmişlerdir. Ben, bu rakamın 83 milyar değil, bunun iki katı olması gerektiğini iddia ediyorum.

Vergi idaresi, 6183 sayılı Kanun'da düzenlenmiş olan “aciz hali“ ya da tahsil zaman aşımına ilişkin olarak sorumluluk almamak için; sürekli alacakları yenileyerek zaman aşımının önüne geçmeye çalışmakta, ama sonuç değişmemektedir. Vergi alacaklarının içinde fiktif bir rakam olarak varlığını sürdüren yaklaşık 170 milyar TL'nin dayanağının; vergi inceleme elemanlarınca, sahte belge düzenleyicilerine ve kullanıcılarına veya işçi, çaycı ve hamallar adına kurulan şirketlere yapılan tarhiyatlardan kaynaklandığının da altını çizelim.

Bir alacağı 30 senedir tahsil edememişseniz, tahsil edemeyeceksiniz demektir. Gerçekleri kabul edip, tahsil zamanaşımını kesmek için mükellef adına zaman aşımının son gününde 1 TL ödeme yapmak gibi cinliklere Danıştay kararına rağmen devam etmek kabul edilemez.