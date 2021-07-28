Afgan istilası!

Başımızda yeni bir dert var!

5 milyon Suriyeli yetmiyormuş gibi, şimdi de Afganistan'dan sığınmacı istilasına uğradık!

Dağları taşları aşıp hiçbir engel tanımayarak akın akın geliyorlar!

Sınırlarımız delik-deşik oldu!

Ülkemiz zaten, Suriyeli, Pakistanlı, Cezayirli, Faslı, Ürdünlü ve çeşitli Afrika ülkelerinden gelen sığınmacılarla dolu… Son günlerdeki Afgan akını, bunların üzerine tuz-biber ekti…

Türkiye bu kadar göçmeni kaldıramaz!

Bu topraklar bizim vatanımız, yurdumuz, evimiz, yuvamız, her şeyimiz…

AKP iktidarı milyonlarca yabancıyı (hem de kalıcı olarak) ne hakla ülkemize sokuyor? Bizden, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından izin aldılar mı? Vergisini ödeyen vatandaşlar olarak bunu sormak en doğal hakkımız!

Ülkemizde milyonlarca dar gelirli, yoksul, yardıma muhtaç insanımız varken, onların rızkını yabancılara nasıl yedirirsiniz?

Savaş kaçkını milyonlarca Suriyeli ve Afganlı'nın kendi ülkelerine faydası olmamış, Türkiye'ye mi faydaları olacak? Zoru görünce memleketlerini terk eden bu insanlar ülkemizde huzur ve asayişi bozmaya başladılar. Başta Hatay, Gaziantep, Adana ve Mersin gibi illerimiz olmak üzere bütün Türkiye'de büyük güvenlik sıkıntısı yaratıyorlar!

İktidar, merhametini ve dindaşlığını yabancılar için değil, Türk ulusu için kullanmalı.

Kendi yoksul insanlarımıza acımıyorlar mı?

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CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici yabancı sığınmacıların Türkiye'yi istilasını “Büyük tehlike” olarak gösterip sosyal medyada şu görüşleri ileri sürdü:

“Sınırlarımızda yaşanan düzensiz göçmen gelişleri mutlaka durdurulmalıdır. Yeterince kalmış olanlar da ülkelerine gönderilmelidir.

Sığınmacı, göçmen, mülteci, ne denilirse denilsin, hem Suriyeli, hem Afganlı sığınmacılar artık iç güvenlik ve milli güvenlik sorunu haline gelmek üzeredir.

Yeni gelişler mutlaka durdurulmalıdır.”

Bodrum'da yetki kargaşası

Bodrum'da yaşayanlar bilir.

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinin (yüksek hizmet standardına sahip devasa turist gemilerinin) yanaştığı limanı şehre bağlayan Dr. Mümtaz Ataman Caddesi var.

Bu cadde Bodrum'un prestij caddesidir. Ana arter olduğu için de Bodrum Belediyesi'nin yetki alanında değil, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin alanındadır.

Hal böyle olunca, eli-kolu bağlanan Bodrum Belediyesi bu caddenin bakım ve onarımını yapamıyor.

Dr. Mümtaz Ataman Caddesi, yaklaşık 5 yıldan bu yana, her yıl biraz daha tahrip olarak patates tarlasına dönmüş durumda. Allah korusun, hamile bir kadın yanlışlıkla arabayla bu caddeden geçse, büyük bir ihtimalle düşük yapar!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 5 yıldan beri bütün şikâyetlere “Bu caddede MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından su boru hattı ve kanalizasyon çalışması yapılacak, ondan sonra biz caddede asfalt çalışmalarına başlayacağız” diye cevap veriyor. Fakat MUSKİ, su boru hattı ve kanalizasyon çalışmasını bir türlü yapmıyor!

Peki, bu MUSKİ, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün emrinde değil mi? Emrinde! O zaman 5 yıldır ya Başkan emir vermiyor, ya da MUSKİ emir dinlemiyor! Bölge halkının ve turistlerin şikâyetleri de artarak devam ediyor!

TEBESSÜM

Temel'in mantığı!

Temel, yolda karşılaştığı arkadaşı İdris'e soruyor:

“Çok mutsuz görünüyorsun. Suratından düşen bin parça! Ne oldu sana yahu?”

“Şey, geçen gün karım öldü de…”

“Yaa? Peki, neden öldü?”

İdris “Nezleden… Doktor öyle söyledi!” diye cevap veriyor.

Temel başını sallayarak “Hımm…” diyor “ Nezleyse inan ki, fazla önemli değil!”

GÜNÜN SÖZÜ

Fısıltı haberleri, çoğu defa, diğer haberlerden daha uzaklara gider!