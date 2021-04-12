Sevgili okurlar… Meslektaşlar arasında gazete sütunlarında tartışmayı hiç sevmem ama 60 yıllık arkadaşım Hıncal Uluç'a bir cevap vermem gerekti.

Sevgili Hıncal kardeşim kafayı bana ve Alkent Sitesi'ne takmış! Onun okurlarını hiç mi hiç ilgilendirmeyen bir konuda yazıyor da yazıyor!

Benim için sütununda “Ah Rahmi ah!” başlıklı ilginç bir yazı döşenmiş:

“Taa 60'lı yıllardan beri tanışırız” diyor ve över gibi yaparak vuruyor!

Uzun yıllara dayalı bir hukukumuz olan Hıncal'ı, yandaş medyada olup da mesleğinde dik duran nadir yazarlardan biri olduğu için severim.

★★★

Hıncal'ın kafasını taktığı Alkent'te bugünlerde seçimler var. 619 daire, Hillside'ın 10 bağımsız bölümü ve Migros dahil, 41 dükkândan oluşan büyük bir site Alkent…

3 yıldır yönetimde olan kurul bence çok başarılı ama siteyi ele geçirmek isteyen sert muhalifler de var. Hıncal Uluç bu muhalif grubu destekliyor ve yönetim kurulunu devirmeye çalışıyor.

Anlaşılan Hıncal biraderimin parası çok. Site aidatlarına 3 yıldır zam yapmayan yönetimi yıkıp aidatlara ne kadar zam yapacağı bilinmeyen bir heyeti yönetime getirmeye çalışıyor.

Alkent, genellikle varlıklı ailelerin oturduğu bir sitedir ama ne yazık ki, ayda ortalama 1925 lira olan aidatı ödemekte zorlanan ve hatta ödeyemeyen aileler de var.

Ah Hıncal ah! Biraz da o aileleri düşünsene!

Yoksa sen de “İtibardan tasarruf edilmez” diye gereksiz harcamalar yapanların kafasında mısın?

★★★

Hıncal Uluç bana neden kızmış?

Bir ay kadar önce bu sütunda “Enflasyonun arttığı, fiyatların ikiye-üçe katladığı dönemde Alkent İcra Kurulu aidatlara 3 yıldır zam yapmıyor” diye yazmıştım.

Bu yazı, Hıncal'ın gücüne gitmiş. Aslında onunla hiçbir meselem olmadığı halde benim için şöyle bir yazı döşenmiş:

“Rahmi isim vermiyor nedense. Oysa bakın ben yazdım mı, hep isim koyarım. Sen de çekinme, korkma Rahmi ‘Hıncal' de!”

Vay canına! Hıncal biraderim, sen nesin? Öcü müsün? Senden neden korkayım ki?

Ayrıca benim Allah'tan başka kimseye boyun eğmediğimi en iyi senin bilmen gerekir!

Bence Alkent takıntını bırak, halkın sıkıntılarını, esnafın sorunlarını, ekonomiyi, siyaseti, kısacası ülke gündemini yaz! Kalemine yazık etme!

Utanılacak şampiyonluk!

Günlük vaka sayısında şampiyonuz! Her gün 250'den fazla insanımız ölüyor.

CHP Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı Coşkun Bel, hastanelerde büyük mücadele veren birçok doktorla konuşup bir rapor hazırladı. Özeti şöyle:

– Hekimler öfke içindeler. “Yanlış kararlarla ve buna paralel çok yanlış uygulamalarla, vaka sayıları bile bile, göz göre göre rekor düzeye geldi” diye acı acı yakınıyorlar!

– İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki, artış hızı durdurulamıyor.

– Yoğun bakımların durumu bir felâket. Özellikle büyük şehirlerde sağlık sistemleri çöktü veya çökmek üzere. Hastalanan vatandaşlarımız çaresiz.

– Özel hastanelere gitmek zorunda kalan yurttaşlardan 60 bin lira gibi fahiş ücretler talep ediliyor. Yoksul insanlar bu paraları nasıl ödesin?

TEBESSÜM

Karantina günlerinde!

Psikiyatrist ve psikologlardan bildiri:

“Sevgili vatandaşlar, özellikle 65 yaş üstünde olanlar…

Ev karantinasında olduğunuz sürece, hayvanlarınız, çiçekleriniz, beyaz eşyalarınız ile konuşmaya başlamanız normaldir! Bu sebeplerle bize başvurmanıza gerek yok!

Ancak eşyalar sizinle konuşmaya başladığında, tıbbi yardım için bize başvurun. Allah kuvvet ve sabır versin!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yalan doğurgandır. Bir yalandan on ayrı yalan doğar!