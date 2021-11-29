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Ak mı, kara mı?

Bu krizden çıkmasına çıkacağız ama…

Ulus olarak ödeyeceğimiz bedel ağır olacak!

“Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz.” derken…

Ne oldu da birden “Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz.” demeye başladılar?

Anlaşılan, yazılan kitap ekonomi biliminden uzak, yanlışlıklarla dolu!

Dolar kurunun hızla yükselmesi “Yabancı güçler” masalıyla izah edilemez.

Elbette ki buna itibar edenler de olur ama aklı başında hiç kimsenin inanması mümkün değil!

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Her şeye rağmen bu günlerin daha iyi günlerimiz olduğunu düşünüyorum.

Yaralar sıcağı sıcağına acımaz, soğuduğu zaman ıstırap verir!

Döviz kurunun artışı da birkaç ay sonra piyasalara tamamen yansıyınca canımız fena halde yanacak!

Krizin faturasının hem sermaye sahiplerine, hem de vatandaşa kesileceği kesin… Her alanda, herkes ciddi kayıplara uğrayacak. Sonuçta daha da yoksullaşacağız!

Bunlar, aklın ve bilimin yolunu izleyerek önlemler almak yerine, doğruları söyleyerek kendilerini uyaran ekonomistleri “Mandacı iktisatçılar!” diye suçlu ilan ediyorlar.

Türk halkı bir ayda en az yüzde 30 daha fakirleşti.

Ekonomi bilimiyle ters düşen kararlarını görmek istemeyen iktidar kendisi dışında herkesi suçlu buluyor!

Türk lirası karşısında doların değerinin yükselmesi halkımız için fakirlik demektir.

Ülkemizde yediğimiz, içtiğimiz her şeyin fiyatı dolara bağlı.

Göz göre göre daha derin bir fukaralığa itiliyoruz!

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Sonuç ne olacak? Bunun siyasi bir karşılığı olmayacak mı?

Olacak tabii ki…

Ak mı kara mı, sandıkta göreceğiz!

İktidarı daha bugünden derin bir korku sardığına göre, ağır bir bedel ödeyeceklerini kendileri de görüyor…

Artık nereye el atsanız, nereyi tutsanız dökülüp elinizde kalıyor!

Türkiye, ekonomi ve siyasetteki yanlış kararların, yanlış tercihlerin sonunda bu hale geldi. Yazık değil mi?

Hakaret davaları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda AKP Genel Başkanı…

Her parti liderini sert bir şekilde eleştirebiliyorsunuz ama AKP liderini aynı sertlikte eleştirirseniz, soluğu mahkemede alıyorsunuz. Çünkü o, aynı zamanda Cumhurbaşkanı…

Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesine göre Cumhurbaşkanı'na hakaretin cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapis…

Bu yılın ilk 10 ayında 31 bin 297 kişiye “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiasıyla soruşturma açıldı, 7 bin 790 dava başlatıldı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılanlardan biri de değerli sanatçı Genco Erkal…

4 yıla kadar hapsi istenen 83 yaşındaki ünlü sanatçı hâkim huzuruna çıkartıldı ve duruşması önümüzdeki yılın mart ayına erteledi.

Mahkeme salonundan alkışlar arasında çıkan Genco Erkal'ın şu sözleri ilginç:

“Hiç üzgün değilim. Bana böyle bir fırsat verildiği için mutluyum. Burada kendimi savunabiliyor, düzenin eleştirisini dile getirebiliyorum. Sonraki duruşmalarda daha çok konuşacağım.”

TEBESSÜM

Acı tebessüm!

Fakirleştiren enflasyonist bir süreç yaşıyoruz.

Ekonominin kitabını yazdıklarını iddia edenler, ülkemizi “Ekonomik kurtuluş savaşı” verecek hale getirdiler!

Maliye Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak “yeniden değerlendirme” oranının yüzde 36 olacağını açıkladı. Yani halk yeni yıla gözünü zamlarla açacak, vergiler, harçlar, trafik cezaları ve aklınıza gelen her şey yüzde 36 oranında zamlanmış olacak.

Pekiii… Hani enflasyon yüzde 19 idi? Ne oldu?

Ülkede yaşananlara artık acı bir tebessümle bakıyoruz!

Millet göz göre göre kandırılıyor çünkü!

GÜNÜN SÖZÜ

Aslında doların yükseldiği filan yok, düşen bizim paramız!