Çölde susuzluktan kıvranırken bir vaha arayan ya da umutsuzca yağmur bekleyen kazazedeler gibiyiz. Çin'den aşı bekliyoruz!

Okurlarımdan gelen mesajların çoğunda aynı soru var:

“Aşı nerede?”

Sağlık Bakanı Koca Bey ve onun yönettiği Sağlık Bakanlığı halkın nazarında öylesine güven kaybetti ki, insanlar artık hiçbir vaade inanmaz hale geldi!

Bugün Ocak ayının 10'uncu günü ve halk soruyor:

“Aşılar nerede? Neden bu kadar gecikti?”

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Batı ülkelerinin tamamında aşı işlemleri Aralık ayında başladı.

Amerika ve Çin'de 6 milyon, Almanya'da 3 milyon, İngiltere'de 2 milyon, İsrail'de 2 milyon dolayında insana aşı yapıldığı ve aşılamanın hızla devam ettiği bildiriliyor.

Bize ise tık yok! 10 bin gönüllü denek dışında henüz kimseye aşı yapılmadı!

Hâlâ yerimizde sayıyor, Çin'den aşı gelecek diye bekliyoruz!

O kadar çok kandırıldık ki, insanlarımızın önemli bir bölümü ülkemize 3 milyon doz Çin aşısının geldiğine bile kuşkuyla bakıyor, “Acaba mı?” diyorlar.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir buçuk-iki ay kadar önce Çin ile 50 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını açıklamıştı. Meğerse anlaşma yapılmamış, sadece görüşülmüş…

Bakan'ın bu müzakereleri “anlaşma” diye açıklaması sanırım biraz ayıp oldu!

Çin ile 50 milyon dozluk kesin anlaşma daha iki gün önce (8 Ocak Cuma günü) imzalandı.

83 milyonluk ülkemize bu 50 milyon doz yeterli değil tabii ki…

Bakan Bey'in dediğine göre 4.5 milyon doz garantili 30 milyon doz aşı Almanya'dan gelecekmiş… Ne zaman? Tabii ki, belli değil!

Sağlık Bakanlığı, maske dağıtımında olduğu gibi, aşıda da sınıfta kaldı maalesef !

Türkiye olarak inanın ki çok geciktik, çook!

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Halen durum ne? Vaka ve ölümler biraz azalsa da hâlâ ürkütücü boyutlarda…

Bilim adamları “Günlük vaka sayısı 2 binden aşağıya düşmeden virüs kontrol altına alınmış denilemez!” diyorlar.

Bir ara 30 bini geçen günlük vaka artışı şu anda 11 bin 479'a düşmüş durumda… Yani açıklanan öyle… Gerçek rakam ne, bilmiyoruz!

Her gün hâlâ çok sayıda insanımız koronaya kurban gidiyor!

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Çin'den ilk etapta gelen 3 milyon doz aşının, TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu) laboratuvarlarında testten geçirilme işlemi devam ediyor.

10 Ocak gününe gelmişiz, hâlâ açıklanan bir aşılama takvimi yok!

İki haftalık testte her şey yolunda giderse Çin aşısı Sinovac'a onay verilecek ve aşı işlemlerine inşallah başlanacak!

Vatandaş sıranın kendisine geldiğini nasıl öğrenecek? O da henüz net değil! Herkes sırasını internetten öğreneceklermiş… Herkesin bilgisayarı ve internet ulaşımı var sanki?

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İktidar çevreleri aşı yerine hâlâ “Türban” ve “Olmayan darbe tehlikesini” tartışarak, işsizlik, yoksulluk, çarşı-pazar yangını gibi halkın gerçek gündemini bastırmaya çalışıyor.

Yapay gürültülerle gerçekler ne kadar saklanabilir ki?

Kimse güvende değil!

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın “Çalar Saat” programını izlerken bir gazete sayfasının tam boy olarak ekrana geldiğini gördüm.

İsmail Küçükkaya, gazetedeki manşet haberi göstererek izleyicilerini uyarıyordu.

Genç meslektaşlarımızdan Levent Bulut tarafından hazırlanan “Dokuz Sütun” gazetesinin Çalar Saat'e konu olan haberi şöyleydi:

“Kimse Güvende Değil”

Koronaya yakalanıp hastalığı atlatanların vücutlarında antikor oluştuğunu düşündükleri için rehavete kapılmamaları gerekiyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hastalığı atlatan birinin tekrar koronavirüse yakalanmasının mümkün olduğunu açıkladı.”

İsmail Küçükkaya'nın, aynı kişilerin ikinci defa koronaya yakalanmasının örnekleri olduğunu hatırlatması yerinde bir uyarı oldu.

GÜNÜN SÖZÜ

Kalbi kirli olanın dili hep kötü söyler! (Hz. Mevlana)