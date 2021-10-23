PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ayağımıza domdom kurşunu sıkıldı!

Merkez Bankası “İnadım inat” diyerek dolar kurunu 2 puan indirip, yüzde 18'den yüzde 16'ye düşürdü de ne oldu?

Türk ekonomisinin ayağına 2 kurşun daha sıkılmış oldu, dolar kuru 9.55 lirayı buldu!

Bunlar vatandaşın bütçesine sıkılan domdom kurşunlarıdır!

Merkez Bankası, ekonominin kurallarını değil de, aldığı talimatı uygulayarak Türk Lirası'nı kurban etti!

Bilimden ve akılcılıktan uzak, ülkenin borçlarını arttıran, halkı daha da yoksullaştıran bir karar bu!

Olan millete, esnafa, çiftçiye, işçiye, emekliye oluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Şahıs ve şürekası (ortakları) ülkeyi açlığa götürüyor” diyerek gelinecek sonucu veciz bir şekilde özetledi.

★★★

Merkez Bankası'nın bilim dışı faiz inadı sonunda olacaklar şunlardır:

■ Türk Lirası'nın alım gücü eridikçe eriyecek…

■ Fiyatlar azacak, enflasyon fren tutmayacak…

■ Zaten sıkıntıda, bunalımda olan halk daha da yoksullaşacak…

■ İşçinin, memurun, emeklinin çığlıkları artacak…

■ Mutfaktaki tencerelerde et değil, dert kaynayacak…

■ Türkiye borçlarını ödemekte çok güçlük çekecek, belki de ödeyemez hale gelecek!

★★★

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Bu yapılanlar ya millete ihanet, ya da bir sağlık sorunudur. Başka izahı yok” sözleriyle durumu eleştiriyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Rasyonellikten (akılcılıktan) uzak kararla, olan yine hane halkına, esnafa oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor” diyor.

Cumhur İttifakı'nın ortağı hariç, diğer parti liderlerinin düşünceleri de bunlardan farklı değil, benzer görüşler sergiliyorlar.

★★★

Ekonomi bilimine uymayan kararlarla ne amaçlanıyor, neye hizmet ediliyor, gerçekten anlamak mümkün değil.

“Allah sonumuzu hayırlı etsin” diyeceğim ama diyemiyorum, çünkü bu işin sonu maalesef pek hayırlı olacağa benzemiyor!

“Bu yama artık dikiş tutmaz!” diye düşünüyorum.

Bir süre sonra zamlar tüm ürünlere peş peşe sökün ettiğinde, yanlış kararların acısını daha şiddetli hissedeceğiz!

TEBESSÜM

Pehlivan amcanın inadı!

Merkez Bankası'nın faizleri düşürme kararı, yandaşlar hariç, tüm ekonomistler tarafından sert bir şekilde eleştirildi, eleştiriliyor.

“Gözleri gören aklı başında bir insan aynı çukura iki defa düşer mi, Allah aşkına?” diye soranlar var.

Merkez Bankası faizleri düşürdükçe ekonominin dengeleri daha da bozuluyor, dolar şahlanarak alıp başını gidiyor.

Defalarca denenip de, hiçbir olumlu sonuç alınamayan bu yanlış tutumunda ısrar edilmesi (Gazeteci-yazar Yusuf Ziya Cömert'in anlattığı) şu yaşanmış öyküyü hatırlattı:

HHH

“Yıllar önce Kefken'de rahmetli Raşit Gödek'in kahvesinde iri yarı bir ihtiyar görmüştüm.

Kısa kollu gömlek giymiş. Sağ kolu kötü bir şekilde patlak. Yara izleri duruyor…

Sorduk “Kolun niye öyle oldu?” diye…

Pehlivanmış bizim amca…

“Pelvanlıktan oldu” dedi ve anlattı:

“Kandıra'ya elektrik yeni gelmişti. Biz o zaman genciz, elektriğin ne olduğundan haberimiz yok… Ampul patlamış, yeni ampul aldım, değiştireceğim.

Sandalyenin üzerine çıktım. Değiştirirken elim duya değmiş. Fırlattı attı kolumu…

Ben kızdım tabii… Şu kadarcık şey benim gibi pehlivanı nasıl savurur?

Tekrar duyu tuttum. Gene fırlattı. İyice kafam bozuldu. Bu sefer daha kuvvetli tuttum, bırakmamacasına… Kolum patladı, sandalyeden yere düştüm, soluğu hastanede aldım.”

Merkez Bankası'nın uyguladığı da, pehlivan amcanın ısrarına benzer bir teori mi?

GÜNÜN SÖZÜ

Paranın itibarı milletin itibarı ise bu halimiz nedir?