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Belli gruplar ellerine silah alırsa?

Ülke zaten gergindi, şimdi çok daha gergin bir döneme girdi.

Ekonomik ve sosyolojik problemlere bir de korku sorunu eklendi!

Seçimlerde kaybedeceğini anlayan siyasal iktidarın, her geçen gün biraz daha sertleştiği görülüyor.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gazeteci arkadaşlarımıza yaptığı açıklama çok önemli ve biraz da korkutucu!

AKP'nin ülkede gerilimi tırmandırarak seçime gitmek istediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu:

“Bunlar iktidardan gitmemek için her yolu deneyecekler. Biz ise gerilim yaratmaktan kaçınacağız.” diyor ve “siyasi cinayetler olabileceği” yolundaki endişelerini dile getiriyor.

Sanırım kulağına çalınan bir şeyler var. Bazı önemli bilgiler almasa böyle konuşmazdı…

CHP liderinin “Belli gruplar ellerine silah alıp, belli kişileri (muhalifleri) öldürme yoluna gitmezlerse gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo Türkiye'de yaşanmaz.” diye konuşması ulus adına endişe verici…

Ülkede “Beka sorunu” denilen şey aslında böyle bir kargaşadır. Allah o günleri göstermesin!

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Kemal Kılıçdaroğlu “Siyasi cinayetler” endişesini durup dururken söylemedi herhalde… Bunun, ciddi bir istihbarat sonucu olduğunu düşünüyorum.

Meral Akşener, Karadeniz gezisinde saldırıya uğradığı zaman iktidar kanadı ne demişti?

Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı'nın “Durun bakalım, bunlar iyi günleriniz. Daha başınıza neler gelecek neler!” dediğini de hatırlatarak sözlerinin boş olmadığını vurguluyor.

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Siyasi kulislerde “gözü-kulağı” olan gazeteci arkadaşımız Ahmet Takan, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması hakkında:

“Evinin önünde sopalı saldırıya uğrayan gazetecilerden biri olarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerinin özünün doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği endişeler bir süredir zaten Ankara'nın siyasi kulislerinde konuşuluyor. Bunları korku imparatorluğunun esareti altında yaşayan bir toplumun önünde açıktan dile getirmek ne kadar doğru? O da ayrı bir tartışma konusu!” diyor.

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Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkede gerilimi azaltmayı amaçlayan ılımlı politikasını devam ettirmesinin doğru olacağını düşünüyorum.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan millet artık kavga ve şiddetten bıktı!

Siyasal iktidarın izlemeye devam etmesi muhtemel “gerilim politikası” kendi aleyhine olacaktır.

Pandora'nın Kutusu!

Açıklanan “Pandora Belgeleri”, vergi cenneti olan “offshore şirketler” üzerinden Türkiye'den yurt dışına servet aktaran isimleri ortaya döktü.

Yaklaşık 12 milyon belgenin yer aldığı “Pandora Belgeleri”nde iş adamları, politikacılar, futbolcular, medya mensupları olmak üzere 220'den fazla Türk'ün ismi var.

Bunlar vergi kaçırmak için değil, “Vergiden kaçınmak” için paralarını yurt dışındaki “offshore hesaplara” aktarmışlar.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) açıkladığı belgelere neden “Pandora'nın Kutusu” adı verildi? Bunu anlatmak istiyorum.

Hikâye uzundur. Kısaca özetleyeyim:

“Pandora'nın Kutusu, Antik Yunan efsanelerinde geçen ve içinde kötülüklerin bulunduğuna inanılan sihirli bir kutudur.

Pandora eşsiz güzellikte bir kadındır. Dünyadaki bütün kötülükleri kutusuna hapsetmiştir.

Tanrı Zeus günün birinde insanları cezalandırmak için Pandora'ya kutusunu açmasını emreder. Kutu açılınca fenalık ve mutsuzluklar serbest kalır. Böylece dünyayı ve tüm insanlığı kötülükler sarar!

Açıklanan anlamlı “Pandora Belgeleri” de adını bu ibret verici efsaneden alıyor! Yorum sizin…

GÜNÜN SÖZÜ

Başarılı olmak isteyen bir lider, dalkavuk ve soytarıdan uzak durur!