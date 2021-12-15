PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Boş lâf değil, bir tas çorba lâzım!

İlk defa aldatılıyorsan kabahat karşıdadır. İkinci defa aldatılıyorsan kabahat senindir!

Biz toplum olarak iki değil, çok daha fazla aldatıldık. O zaman hata bizdedir!

Bu yönetimi aziz milletimiz seçti ve 19 yıl her türlü sıkıntıya azimle dayandı… 20'nci yıla girerken frenler tamamen patladı ve yaşam bir ıstırap haline geldi!

Dolar kuru yükseldikçe fakirleşiyoruz… Fakirleştikçe soframızdaki dilim sayısı azalıyor.

Atalarımız “Kendi düşen ağlamaz!” demişler ama…

İşçi, çiftçi, memur, emekli, öğrenci, asgari ücretli… Ağlamayan yok gibi…

Ülkemiz bir dert yumağına dönmüş durumda…

Böyle olduğu halde iktidar yanlış politikalarda inat ediyor!

★★★

Taze Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün “Yeni ekonomi modeli ile ekonomi, çok hızla düzelecek. Bu işi faiz arttırmadan yapabileceğimizi göreceksiniz. Sadece bize güvenin.” dedi.

Güven önemli bir duygudur, insanı rahatlatır ama…

Ah bir güvenebilsek!

Bugüne kadar güvendik de ne oldu?

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye kanatlanacak”… “Şahlanacağız” “Ekonomimiz uçacak!” “Ay'a sert iniş yapacağız” “Uzaya insan göndereceğiz” dediler de, lâftan ve vaatten başka ne yaptılar?

Türk halkının geleceği ile kumar oynanıyor!

★★★

Gerçekçi olmak lâzım… Bu iktidar 19 yılda yapamadığı işi 20'nci yılda mı yapacak?

Maliye Bakanı Nebati Bey “Yeni ekonomi modeli ile ekonomi hızla düzelecek” dediğine göre ekonominin perişan olduğunu kabul ediyor demektir.

Oysa şimdiye kadar “Kanatlandık, uçuyoruz!” gibisinden masallarla milleti uyutmaya, avutmaya çalışıyorlardı.

Yoksul vatandaş artık “Ben lâflara, vaatlerle değil, önüme konulan bir tas çorba ile yaşarım.” diyor.

Boş sözleri bırakıp milletin önüne yiyeceği bir şeyler koymak lâzım.

Asgari ücretli ve emekliye “Geçim garantisi” vermek, maaşları insanca yaşayacak düzeye yükseltmek şart oldu.

Halk varsa Saray var

Yoksullaşan ve ekmek kuyruklarında “Ucuz ekmek” almaya çalışan insanların feryatlarını bastırmak için, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'den ayetler okumak açlığa çare midir?

Halk varsa Saray var. Beştepe'deki Saray'ın sakinlerinin bu gerçeği unutmamaları gerekiyor.

“Petrol bulduk” “Zengin doğalgaz yatakları keşfettik” diye inanılmayan müjdeler vermek karın doyurur mu?

İktidar nedense her seçim öncesi yurdun bir bölgesinde zengin petrol yatakları bulduğumuzu müjdeliyor.

Bugüne kadar bu petrolün çıkartıldığını ve akaryakıt ihtiyacımızın azaldığını hiç görmedik!

Yeni yılda o tür haberler artarsa, Karadeniz'de, Trakya'da, Güneydoğu'da zengin doğal gaz müjdeleri alırsak, yandaş medya da bunu abartarak yayınlarsa hiç şaşırmayalım!

TEBEESSÜM

Hanım ve hizmetçisi

Hizmetçi kız, kendisini evden kovan hanımına şöyle der:

“Affedersiniz, gitmeden önce size bir şey söylemek istiyorum hanımım.”

“Söyle bakalım, ne söyleyeceksin?”

Hizmetçi kız alaylı bir sesle “Önce ben sizden çok daha güzelim.” der ve konuşmasına şöyle devam eder:

“Bunu kocanız beyefendi söyledi. Sonra, daha cana yakınım. Bunu da beyefendi söyledi. Size bir şey daha söyleyeyim mi? Yatakta da sizden çok daha becerikliyim.”

Evin hanımı merakla sorar:

“Onu da mı beyefendi söyledi?”

Hizmetçi kız gülümser:

“Hayır hanımım! Onu şoförünüz söyledi!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanları birleştiren, bir şeye duyulan ortak sevgi veya nefrettir!