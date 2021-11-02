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İzmir Marşı’nın neresi Şeytan’a battı?

Futbol yorumcusu “Şeytan lâkaplı Rıdvan Dilmen” eski yıllarda yaptığı büyük gafa bir yenisini ekledi.

Anayasa Referandumu'nun yapıldığı 2017 yılında sporculuğunu unutup tüm gücüyle iktidar partisini tutarak Anayasa Referandumu'na “EVET” kampanyası açan Rıdvan Dilmen:

“Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Sevgili Arda (Turan) sen de var mısın?” diye AKP yandaşlığı yapmıştı.

“Ben varım, sen de var mısın?” sorusu Arda'dan sonra milli futbolcu Burak Yılmaz'a, şarkıcı Murat Boz'a, Kanal-8'in patronu Acun'a sorulmuştu. Acun Ilıcalı'nın nasıl bir cevap verdiğini hatırlamıyorum ama diğerleri açıkça “Evet, ben de varım!” diye çığırtkanlık yapmışlardı.

Şimdi aynı Rıdvan Dilmen, Konyalı taraftarların tribünde hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemelerine ve “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diye slogan atmalarına bozuluyor “Spora neden siyaseti karıştırmak istiyorlar, anlamıyorum.” diyor. Hem de bunları devlet televizyonunda söylüyor.

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Yaa Rıdvan bey kardeşim… Ben senin Sarıyer ve Fenerbahçe'de oynadığın yıllarda futbolculuğuna hayrandım…

Lâkabın “Şeytan” idi… Futbolda şeytanlık iyi de, siyasette şeytanlık yapmak pek övünülecek şey değil!

1988-1989 sezonunda 103 gol atarak şampiyon olan Fenerbahçe'nin başarısında en büyük payın sana ait olduğunu da hatırlıyorum.

Hiç unutmam tam 19 gol atıp, 41 gol attırmıştın. Bu sanırım bir rekordur.

Futbolculuğuna lâf söylenemez.

Futbolu bıraktıktan sonra başladığın futbol yorumlarını da beğeniyorum.

Bunlar tamam da… Devlet televizyonu TRT'de açıkça iktidar yandaşlığı yapmanı sana yakıştıramıyorum.

Konyalı taraftarları eleştireceğine, 2017 yılında Anayasa Referandumu sırasında yaptığın o ayıbı hatırlamalısın.

Halkı etkilemeye çalışıp “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile AKP'nin güçlü bir Türkiye yaratacağını” iddia etmiştin. Halkı kandırdın! O günden bu yana ne hale geldiğimiz meydanda!

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Rıdvan Dilmen 2017'de Arda Turan, Burak Yılmaz, Murat Boz gibi ünlü kişileri AKP'ye destek olmaya çağırıp, onların da AKP'den yana olduklarını ihsas ederek açıkça siyaset yapmıştı.

Şimdi TRT-3'te futbol yorumları yaparak bunun nemasını topluyor. Aldığı paralar hakkında çok söylenti var ama bu konumuzun dışında… Hak ediyorsa alsın tabii… Bu bizi ilgilendirmez. Fakat haddini aşmamalı! Artık şeytanlığı bırakması gerekiyor.

Şimdi sormak lâzım:

Konyalı yurtsever taraftarların söylediği İzmir Marşı'ndaki hangi sözler sana battı be Rıdvan?

“Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” marşının neresi seni rahatsız etti?

Devlet televizyonunda Atatürk karşıtlığı yaparak iktidardan bir “Aferin” alabilirsin ama halkın gözünden silinirsin. Belki de silindin bile… Bunu bil!

TEBESSÜM



Köprüdeki dayakçı adamlar…

Trabzon eski milletvekili Rahmi Kumaş'ın gönderdiği bir fıkra. Okuyalım:

Vezirler padişahın huzuruna çıkıp “Haşmetlûm, Hazinede para kalmadı” demişler. Padişah Köprülere adamlar koyalım, gelenden geçenden vergi alsınlar” diye emir vermiş.

Aradan bir süre geçince padişah “Halktan tepki var mı?” diye sormuş. “Yok” demişler. Padişah “Öyleyse vergileri iki misline çıkartın. Ayrıca herkese bir de dayak atın!” diye emir vermiş. Fakat, yine tepki yok.

Meraktan çatlayacak hale gelen padişah halkı toplayıp sormuş:

“Yahu o kadar vergi topluyor, üstelik dayak atıyoruz. Yok mu lan hiç şikâyetiniz?”

Yaşlı köylünün biri çıkmış:

“Benim var efendim” demiş titrek bir sesle… Padişah sormuş:

“Söyle bakayım, nedir şikâyetin?”

“Geçtiğimiz köprüde vergi alıp dayak atan adamlar var ya… Sayıları çok az… Oysa akşamları çok kalabalık oluyor, sıra uzuyor. Birkaç adam daha koysanız!”

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