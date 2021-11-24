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Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın önüne geçti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir helâlleşme çağrısı yaptı, günlerdir her alanda tartışılıyor!

Ne dedi Kılıçdaroğlu?

“Partimizin de geçmişte hataları olmuştur. Muhafazakârlar ile helâlleşme turuna çıkacağım.” dedi ve der demez kendi partisinden kuvvetli itiraz sesleri

yükseldi.

Sağda, solda yazar-çizer takımından ve eski vekillerden Kılıçdaroğlu'na “Sen nasıl helâllik istersin? Durup dururken neden helalleşiyorsun?” diye yüklenenleri görüyoruz.

Kılıçdaroğlu büyük zorlukları göze almış bulunuyor. Onu anlayan da var, anlamayan da…

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Helâlleşmek güzel bir şeydir. Toplum barışı için keşke herkes birbiriyle helâlleşse…

Hepimiz aynı geminin yolcularıyız.

Hataların çoğu son 20 yılda, AKP döneminde yaşamıştır ama… Biz, siz, onlar… Hiç fark etmez… Ülke hepimizin…

Kılıçdaroğlu uzun yılların yaralarını sarmak, gönülleri almak istiyor. Mesele budur.

CHP liderinin çıkışı (daha önceki eylemleri de dahil) ülke gündemini belirleme gücünü göstermiş bulunuyor.

Çok ciddiye alınması gereken iyi niyetli ve kuvvetli bir çıkıştır bu…

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Uludere katliamından Soma faciasına… 1940'ların Varlık Vergisi mağdurları olan azınlıklardan Dersim olaylarına, 27 Mayıs İhtilali'nden 12 Eylül darbesine, 28 Şubat hareketinden FETÖ faciasına kadar asker ve sivil herkesten helâllik istenecek.

Helâlleşmenin ucu bucağı yoktur.

Ülkede haksızlıklar ve zulümler olduğunu, derin acılar yaşandığını inkâr edebilir miyiz? Edemeyiz.

Yaşanan tüm maddi ve manevi yıkımlara, haksızlıklara karşı “Hakkınızı helâl edin” demek ruhları dinlendirip toplumu sükûna kavuşturan güzel bir davranış olacak.

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Halkı kin ve nefrete sürükleyen, öfkeleri daha da kızıştıran kavgacı söylemlerden uzaklaşıp sevgi ve barış dili kullanmak ülkemizin kurtuluşu için şarttır.

Yolsuzluğun, liyakatsizliğin, haksızlık ve hukuksuzluğun zirve yaptığı, akıl dışı işlerin ruhumuzu kararttığı bir dönemde başlatılan “Helâlleşme hamlesinin” Türkiye'nin geleceği bakımından önemli olduğunu düşünüyorum.

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“Peki, suç işleyenlerin, milletin kanını emenlerin yaptıkları yanlarında kâr mı kalacak?” diye soranlar var.

Kılıçdaroğlu açıkladı: “Böyle bir şey yok!”

Helâlleşmek bir af değildir. Suç işleyen her kim ise elbette ki, yargıda bunun hesabını verecektir.

Hiçbir suç, yapanın yanında kâr kalmayacak!

Helâlleşme, ülkedeki akıl ve vicdan tutulmasıyla mücadele etmek için önemli…

Bu hareket CHP'nin, Türkiye'nin normalleşmesini sağlamak için attığı net, ciddi ve güçlü bir adımdır.

Kılıçdaroğlu ilginç hamlesiyle iktidarın önüne geçti diye düşünüyorum.

TEBESSÜM

Lâf tıraşı ve saç tıraşı…

Temel berber koltuğuna oturmuş… Berber çok konuşkan bir insan:

“Dolar yine fırladı be… Paramız yerlerde sürünüyor. Nasıl yönetiliyoruz böyle?” diye başlayınca Temel kızmış:

“Lâf tıraşını bırak da, saç tıraşına başla…”

“Acelen mi var?” diye sormuş berber…

Temel adamı susturmak için:

“Evet, Ankara'ya gideceğim…” demiş.

“Ankara'da ne yapacaksın?”

“Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim…”

Berber pek inanmamış:

“Hadi yaa… Her isteyen Cumhurbaşkanı ile görüşemez ki…”

Temel sesini çıkartmadan kalkıp, dükkândan çıkmış…

İki gün sonra geri geldiğinde berber alaylı bir sesle sormuş:

“Ne oldu? Cumhurbaşkanı ile görüştün mü?”

“Görüştüm…”

“Ne dedi?”

“Saçını bu kadar kötü kesen salak berber kim dedi!”

GÜNÜN SÖZÜ

Helâlleşme, haksızlık

ve zulümle yaralanan

toplumları tedavi eder!