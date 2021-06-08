“Kıskananlar çatlasın!”

Acı çekmenin insan karakterini yücelttiği iddiaları doğru değildir.

Acı çekmek, insanları yaralar, incitir ve çoğu kez küçültür!

Yıllardır acı çeken bir toplumuz ve karakterimiz her geçen gün biraz daha bozuluyor!

Ülkemiz artık yönetilemez hale geldi!

Devlet yapısının işleyişindeki pek çok çarpıklık, Sedat Peker'in yayınladığı 9 adet video ile bir kez daha ortaya çıktı.

İddiaların üzerine gidilip soruşturulmaması bir hukuk devletine hiç yakışmıyor!

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AKP'nin kurucularından olan, devlette de “Bakan” olarak çok önemli görevler yapan Abdüllâtif Şener, yönetim tarzının çürümeye başladığını görünce AKP'den istifa etmişti. Halen CHP Konya Milletvekili olan Abdüllâtif Şener:

“AKP döneminde yapılan yolsuzlukların toplamı, son 100 yıldaki yolsuzluklardan 10 kat fazladır!” diyor. Müthiş bir iddia!

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Uyuşturucu, rüşvet, zorbalık, yolsuzluk, gazete basma, muhalif gazetecilere saldırı dahil her türlü kirlilik ülkeyi sarmış durumda…

– Ekonomi çökme noktasında…

– Hukuk “guguk” oldu…

– 288 milletvekili “10 bin dolar olayı” nedeniyle töhmet altında…

– Sağlık kırmızı alarm gösteriyor…

– Eğitim yerlerde sürünüyor…

– Gençlerimizin geleceği kararıyor…

– İç İşleri'mizin suç örgütleriyle işbirliği yaptığı iddiaları can sıkıyor…

– Ülkemizin maddi varlıkları, külahtaki dondurma gibi eriyor…

– Karşılıksız basılıp piyasaya sürülen Türk Liraları enflasyonu tetikliyor…

Gözler önüne serilen tablo bu iken, ekranlarda, meydanlarda, mangalda kül bırakmıyorlar! “Türkiye uçuyor, dünya bizi kıskanıyor!” sözlerinden geçilmiyor!

Neyimizi kıskandıklarını bilemiyorum!

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Pazar günü Afyonkarahisar'ın Güney Beldesi'nde belediye seçimi yapıldı ve AKP kazandı. Seçimden önceki propaganda döneminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı konuşma çok ilginç. Özetle şöyle demiş:

“Size bir şey söyleyeyim, başkaları çok çatlayacak, kıskanacaklar!

Göreceksiniz Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki, etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da çatlayacak, patlayacak!”

Vay canına! Ne müthiş sözler bunlar? Yaşşa sen Sülüman Bey, kim tutar seni?

Pireyi deve yaptılar!

Son 20 yılda bugüne kadar 36 defa petrol ve doğalgaz müjdesi verdiler!

Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Her yıl 25 milyon ton ham petrol, 45 milyar metreküp doğal gaz ithal ediyoruz. Paralarımız oluk oluk bunlara gidiyor!

Son olarak ülkemizde 3 kuyuda petrol bulunduğu müjdesi verildi. İkisi Güneydoğu'da, biri Trakya'da…

“Türkiye ekonomisi kurtuldu, kanatlanıp uçacağız, herkes bizi kıskanacak” havasına getirdiler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu belki de buna dayanarak Afyon'un Güney Beldesi'ndeki belediye seçimi konuşmasında “Herkes çatlayacak, patlayacak!” dedi.

Zengin petrol damarı bulmuş olsak elbette ki, mutluluk içinde havalara sıçrarız. Fakat bunlar reklam olsun diye pireyi deve yapıyorlar!

Jeoloji Yüksek Mühendisi ve Petrol Jeoloğu Yavuz Tengiz'den bir mesaj aldım. Şu bilgileri veriyor:

“Basit bir hesaplamayla 3 kuyudan günde 6800 varil petrol üretilebilecek. Hiç azalmadan üretim devam ederse (ki teknik olarak mümkün değil) bu bir yılda 354 bin 571 ton ham petrole tekabül eder. Bu miktar toplam ithalatımızın yüzde 1.42'sini karşılar. Bilginize (yavuztengiz34@gmail.com)”

Yani, çıkarılacak petrol, ihtiyacımızın sadece yüzde bir buçuğu kadar. Devede kulak bile değil. Bu patırtı, bu gürültü niye?

GÜNÜN SÖZÜ

Düşünmeden atıp-tutmak, nişan almadan ateş etmeye benzer!