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Türkiye’nin gündemini Kılıçdaroğlu belirliyor

Yağmur yağdıracak bulut uzaktan belli olur…

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin iktidar kanadında fırtına yaratacağı belliydi…

İktidar hop oturup hop kalktı, “Bu çağrı kamuyu tehdittir, suçtur!” diye ortalığı inletti.

Kılıçdaroğlu artık ülkenin gündemini belirliyor, iktidarı peşine takıp sürüklüyor!

CHP lideri önce “Siyasi cinayetler olabileceği” ihtimalini söylemiş, ortalık karışmıştı.

Daha bu olayın çalkantısı durulmadan Kılıçdaroğlu yeni bir gündem belirleyip iktidarı yine peşine taktı.

Devlet bürokrasisine seslenen Kılıçdaroğlu:

“Kanunsuz iş yapmayı durdurun! Kanun dışı talimatları kim uygularsa suç işlemiş olur ve zamanı gelince bunun hesabı sorulur” demişti.

İrili-ufaklı tüm AKP'liler bu uyarıya fena halde kızdılar… Neden?

Doğru sözler çoğu zaman acı olur, diken gibi batar da ondan!

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Kılıçdaroğlu'nun çağrısı nettir ve sonuna kadar haklı bir çağrıdır.

2002'de iktidara gelen AKP, 20 yıla yakın süre içinde bürokrasiyi liyakatsız kişilerle doldurdu. Şimdi devlet kurumlarını iktidar partisinin organı gibi çalıştırtma gayreti içinde…

Yasa dışı talimatlarını uygulayanlar, elbette suç işlemiş olurlar!

Bunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, AKP'nin “Parti devleti” inşa etmesini önlemeye çalışıyor.

CHP lideri, iktidar partisinin sert tepkisi karşısında geri adım atmayarak şöyle dedi:

“Bir kez daha söylüyorum. Kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin-fukaranın cebine kim el atarsa, onun karşısında olacağım. Kanuna uyan, görevini yapan herkesin benim başımın üzerinde yeri var. Yasa dışı işleri durdurun!”

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Devlet bürokrasisinde yasa dışı işler varsa ve bunlar durdurulmazsa ne olacak?

Kılıçdaroğlu hesap soracak…

Ne zaman?

İktidara gelince…

Gelişen olaylara bakılırsa, o tarih fazla uzak görünmüyor.

Kılıçdaroğlu kanunsuzluklarla mücadele etmekte kesin kararlı. Ülkesini seven herkesin desteklemesi gerekir.

Siyasi cinayet ihbarları!

Ülke gündemine damga vuran “Siyasi cinayetler” tartışması konusunda bir açıklama da CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu “Bunlar iktidardan gitmemek için her şeyi yapabilirler. Ülkede siyasi cinayetler olabileceğinden kaygım var!” demişti.

BBN TÜRK TV'deki “Perde Arkası” programında sorulan bir soruya cevap veren Bülent Kuşoğlu (özetle) şöyle dedi:

“Ben devleti iyi bilen biriyim. Birçok istihbarat kuruluşu zaman zaman siyasi parti liderlerine bilgiler

verir. Bunlar bazen yanıltıcı olabileceği gibi, bazen de doğru

çıkar.

Ben Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yıllardan beri çalışıyorum. Onu çok iyi tanırım. Hiçbir zaman boş konuştuğunu görmedim. Siyasi cinayetler ihbarının ona bir istihbarat kurumundan geldiğini düşünüyorum.”

TEBESSÜM

Ehliyetsiz sürücü…

Genç bir kadın yeni aldığı otomobilini kullanırken önce iki arabaya çarpar, sonra bir dükkânın vitrininden içeri girer… Olay yerine gelen trafik polisi, kadın sürücüye:

“Lütfen dışarı çıkın ve ehliyetinizi verin!” der… Kadın:

“Teessüf ederim memur bey” der “Hem bana ehliyet vermiyorsunuz, hem de ehliyet soruyorsunuz!”

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