Ruhsal çöküntüden kurtulmalı

MİLLİ takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlığı normal değil. Elemelerde mükemmel bir takım ruhu ortaya koyan Ay-Yıldızlı oyuncular Avrupa Şampiyonası'nda takım ruhundan, kazanma arzusundan uzak bir performans sergiledi. Bu tarihi başarısızlığın nedenlerine bakacak olursak;

1- Ay-Yıldızlılar, ne yazık ki takım olamadı. Sahada çok dağınık bir takım vardı, hiçbir oyuncu gerçek kapasitesini ortaya koyamadı.

2- Sanki oyuncular sürantrenman olmuş gibiydi, sahada aşırı yorgunlardı, fizik olarak çok güçsüzlerdi.

3- En zayıf bölgemiz hücum hattımız gözüktü. Şenol Güneş, Fransa Ligi'nde Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak ve Yusuf ikilisini birlikte oynatmalıydı.

4- Turnuvada sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Hakan, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu'yu oynatmakta diretmek orta sahayı kaybetmek anlamına geldi.

5- Günümüzün futbolunda ön libero ve forvet oyuncuları teknik, hızlı düşünen, topu rakibe vermeyen, hem pozisyon üreten hem de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan özelliklere sahip olması gerekiyor. Milli takımızda fark yaratan tek oyuncu Mert Müldür oldu. Milli takımımız bu başarısızlık nedeniyle ruhsal bir çöküntü içine girdi. Ben kısa sürede Güneş'in bu ruhsal çöküntüyü atlatıp takımı yeniden ayağa kaldıracağını düşünüyorum.