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Başkanın kitabını almayana soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı öyle bir emir verdi ki!

Diyanet İşleri Başkanlığı, uygulamalarıyla gündemden düşmüyor. Tüm camilerin tabelalarının renginin değiştirilmesi talimatının ardından, Diyanet bu kez din görevlilerine zorla aldırılmak istenen kitaplarla gündemde. Bütün camilere aldırılması, tüm din görevlilerinin okuması adeta zorunlu hale getirilen kitaplardan söz edeceğim. 130 bini aşkın personel, 90 bini aşkın camiye kitap alınacağı için sadece bir kitabın toplam satışı 220 bin adedi geçiyor demektir. Kitabın fiyatı ucuz ama ya tirajı?

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, din görevlilerinin yeterliliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırladığı ‘Eylem planı' çerçevesinde “Kitap Oku-Yorum” başlıklı bir proje başlatmıştı. Söz konusu projede yer alan ve cami kitaplıklarına kazandırılacak kitaplardan ilk dokuzunun dağıtımı ağustos ayında müftülüklere gönderilmişti. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bastırılan kitapların son serisi olan üç kitap da Diyanet Vakfı tarafından şu günlerde müftülüklere ulaştırılıyor. Bunlardan birisi de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yazdığı kitap.

SINAV SORUSU

Gönderilen kitapları almak zorunlu. Hem öyle bir zorunlu ki, Diyanet tarafından yapılacak sınav ve mülakatlarda o kitapların içeriğiyle ilgili sorular yöneltilecek. Yani sizi almaya mecbur kılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu zorlaması altında yazdıkları kitapların satışını sağlamak mı yatıyor? Evet, fiyatları ucuz ama hem camilere alınması, hem din görevlilerine satılması düşünüldüğünde yazarlarına önemli miktarda telif ödenecek demektir. Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak'ın müftülüklere gönderdiği yazıyı okuyalım:

“Başkanlığımız din görevlilerine yönelik okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesini din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasının vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedir. Bu kapsamda din görevlilerinin yeterliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ‘2021 Yılı Eylem Planı' çerçevesinde ülke genelinde kitap okuma projesinin başlatılması kararlaştırılmıştır. Proje çerçevesinde 12 ay süreli okuma grupları oluşturularak din görevlilerinin her ay için belirlenen kitap ve dergiyi okumaları ve akabinde müzakere için bir araya gelerek değerlendirmeleri sağlanacaktır. Bu itibarla;

1- Ekli okuma listesinde yer alan kitaplardan birer takım bütün cami kitaplıkları/kütüphaneleri için mahalli imkanlar çerçevesinde temin edilecektir. Ayrıca söz konusu kitapları şahsi kütüphanelerine kazandırma konusunda da din görevlilerimiz teşvik edilecektir.

2- Başkanlığımızca önümüzdeki süreçte icra edilecek sınav ve mülakatlarda proje kapsamında okunacak kitapların içeriğinden soru sorulması planlanmaktadır. Bu husus din görevlilerine tebliğ edilmek suretiyle kitap okuma ve müzakerelerine katılımları teşvik edilecektir.”

BASKI YAPIYORLAR

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca yürütülen projede yer alan kitaplarla ilgili müftülüklere şu yazı gönderildi:

-Projede yer alan kitaplar cami kitaplık/kütüphanelerine kazandırılmak suretiyle ilgili cami görevlilerince cami teberrükat defterine kaydedilecektir.

-İl/ilçe müftülükleri kitapların satış fiyatlarında bildirilen tabloyu esas alacaklar, TDV'nin faturalandırdığı fiyat ile satış fiyatı arasındaki fark ilgili müftülüğe kalacak.

Zor durumda kalan müftüler oldu. Çünkü, “Kitapları satın” talimatı Diyanet'ten geliyor. Satılmazsa onlar zor durumda kalıyor. Bir müftü sohbetimizde, “Bu kadar kitabı nasıl satayım? Almaları için her türlü baskıyı yapıyoruz” diyor.

MÜFTÜLERDEN UYARI

Din görevlilerinden gelen birkaç iletiyi aktarıyorum:

-İmam-hatip ve müezzinlerden kitapları almayanlar hakkında idari işlem başlatılacaktır.

-Muhterem hocalarım, müftülüğe gelen kitapların yarın 16.00'ya kadar alınması gerekmektedir. Akabinde il müftülüğüne kitapların ücreti ödenecektir. Kitapları almayan görevliler hakkında işlem yapılacaktır.

-Başkanlıktan gelen yazı gereği alınması gereken kitapların bazı personel tarafından alınmadığı görülmüştür. En kısa sürede alınması hususunda; gereğini rica ederim.

ERBAŞ VE KALIN'IN KİTAPLARI

Diyanet ısrarla alınmasını istiyor, Müftülükler de din görevlilerine kitap almaları için baskı uyguluyor. Peki bu kitapların yazarı kim?

Çok tanıdık isimler var. Listede başta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kitapları da yer alıyor. Bakın şu işe en pahalı kitap Başkan Ali Erbaş'ın, üçüncüsü ise İbrahim Kalın'ın “İslam ve Batı” kitabı.

Din görevlilerine, başkanın yazdığı kitapla birlikte İbrahim Kalın'ın, Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kitaplarının aldırılması, almayanlar hakkında idari soruşturma açılacağının duyurulması hiç de yakışmadı. Bunu İbrahim Kalın'a sormak istedim. Ancak ulaşamadım.