Helikopterler, Gümrük Birliği’ne yaranmak için alındı

Gara'da 16 asker ve polisimizin şehit edilmesinin ardından helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimizin şehit düşmesinin acısı büyük oldu. Daha ortada kaza kırım heyetinin raporu yokken sabotaj yapıldığına, füzeyle vurulduğuna ilişkin komplo teorileri aldı başını gidiyor.

Kaza kırım heyetindeki bir asker, helikopter parçalarının geniş bir alana dağılmamasını, düşük bir hızla “Tepeye çarpma” olarak yorumladı. Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan, araştıran, soruşturan elde ettiği bilgileri dostlarıyla paylaşan bir komutan. Son olayla ilgili olarak da yine araştırdı, soruşturdu ve ilginç bilgiler aktardı.

‘KÖTÜ DEĞİL, AKSİNE…'

Türkiye'de kullanılan Cougar helikopterlerinin 20 tanesi 1993 yılında Fransa'dan satın alındı. 30 tanesi de 1996 yılından itibaren ülkemizde TUSAŞ tesislerinde lisanslı olarak üretildi. Yani bu helikopterler 25 yaşındadır. Ancak sorun olan sadece bu helikopterlerin yaşı da değil.

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, Cougar helikopterlerini almak istemesine Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, helikopterleri kullanacak olan Kara Havacılık Dairesi karşı çıktı. Nedeni, bu helikopterler kötü, kalitesiz veya işe yaramaz olduğu için değil. Cougar, sınıfının neredeyse en iyi helikopteri. Ancak bu helikopterlerin üretim ve kullanım amaçları farklı.

Fransız Cougar helikopteri dağlık arazide, yüksek rakımlarda, olumsuz hava koşullarında icra edilecek operasyonlarda kullanılmak için üretilmemiş. Helikopterin fiziki silueti büyük, yüksekliği fazla, manevra kabiliyeti azdır. Bu helikopterler esas olarak Fransa'da barış koşullarında havaalanları arasında yolcu transferinde kullanılmak, muharebe koşullarında ise geri bölgede personel taşımak için üretilmiş. Bu yüzden füze koruma sistemi de yapılmamış.

SORULMASI GEREKEN

Bu helikopterlerin alındığı 1993'te, Türkiye Gümrük Birliği'ne girmek istiyordu. Mehmetçik Vakfı eski Genel Müdür Yardımcılığı görevinde de bulunan emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan, “Fransız Cougar helikopterleri alındığında Başbakan Tansu Çiller'dir. Türkiye o zaman Gümrük Birliği'ne girmek istiyordu. Nasıl ki NATO'ya girmek için ABD'ye yaranmak amacıyla Kore'ye asker gönderilmiş ise AB Gümrük Birliği'ne girmek için de Fransız helikopterleri yaranmak amacıyla alındı. Bu alımlara asker kesinlikle karşıydı” diyor.

Helikopterler alındıktan sonra, bu helikopterleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı almak istemedi. Bu nedenle Cougar helikopterleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Komutanlık, bu helikopterlerin özelliklerini bildiği için iç güvenlik harekât bölgesine değil de Ege Ordu Komutanlığı Hava Alayı'nın envanterine dahil edildi.

Sorulması gereken, Cougar helikopterlerinin bu özellikleri bilinmesine rağmen neden satın alındığı ve neden Doğu'daki birliklerde kullanıldığıdır?

NEREDE O KÜRELER?

1993 yılında envantere giren ilk Cougar helikopterlerinden biri, Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyona katılan askerlerin taşınması sırasında füzeyle vuruldu. 4 Haziran 1997'de Zap bölgesinde 11 askerimiz şehit oldu. Füze koruması olmayan helikopteri operasyon bölgesinde kullanırsanız, böyle bir sonucu da görebilirsiniz. Bu olaydan sonra TUSAŞ'ta helikopterlere füze koruma sistemi takıldı.

Cougar helikopterlerinin ikinci kazası 29 Nisan 2003'te Isparta- Eğirdir'de eğitim uçuşu sırasında, helikopterin yüksek gerilim hattına takılması sonucu meydana geldi ve 4 askerimiz şehit oldu. Yani pilot hatası. Üçüncü kaza 1 Haziran 2017'de Şırnak'ta, Cougar helikopterinin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu Tümgeneral Aydoğan Aydın ile birlikte 12 askerimiz şehit oldu.

67 bin km. enerji iletim hattımızda yaklaşık 100 bin adet ikaz küresi bulunuyor. 180 bin adet daha ikaz küresine ihtiyaç var. Bu yönüyle görevlerini yerine getirmeyenler de kazalar nedeniyle sorgulanmalı.

Son kazayla birlikte, 1993 yılında envantere giren Cougar helikopterleri kazalarında toplam 39 askerimiz şehit oldu. Hepsine rahmet diliyoruz.

O ÜRETİM YAPILMADI

Yüksek irtifada taşıma gücü, çevikliği, yeni nesil uçuş ve silah sistemleri açısından Güneydoğu'nun şartlarına en uygun genel nakliye ve saldırı amaçlı Skorsky S-70 helikopterlerinden 1990'lı yıllarda 50 adet alınmıştı.

Bu helikopterlerden Skorsky T-70 adıyla 109 adedinin de Türkiye'de üretilmek üzere 2011 yılında anlaşma imzalanmıştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde de teslimat yapılacaktı. Ancak, henüz TSK'ne teslim edilen/edilecek elde bir Skorsky T-70 helikopteri olmadığı gibi akıbeti de meçhul.

51 YILDIR KULLANILIYOR

Şu an, TSK'nin elinde 1976 yılında üretimi duran, 2004 yılında ABD ordusunda hizmetten kaldırılan ve 1970 yılından bu yana da TSK'nde hizmet veren UH-1 tipi helikopterler bulunuyor. TSK halen bu helikopterleri kullanıyor.

Fransa'dan Cougar helikopteri alınarak Türkiye'nin başına iş açılmışsa, yine asker sözü dinlemeyerek Rusya'dan S-400 füzeleri alınarak Türkiye'nin başına iş açıldı. Askerin, bu ülkenin askeri olduğunu siyasiler unutmasın. Askerin kullanacağı araç-gereçle ilgili biraz da onların dedikleri dikkate alınsın.