Resmi belge ile Kıraç açıklaması çelişiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası”na dayanarak 30 Eylül 2020 tarihinde SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” getirdi. 6 Kasım 2020 tarihinde, yeni MASAK raporu gerekçe/dayanak olarak gösterildi, çıkış yasağı ve mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle daha önce hüküm giyen Sedat Peker, yayımladığı videoda, Sezgin Baran Korkmaz'ın 4 Aralık 2020'de İçişleri Bakanlığı'na çağırıldığını, kendisinden, “Bir şirkette olan 40 milyon dolarlık alacağından vazgeçmesinin istendiğini, yürütülen soruşturma kapsamında kendisine operasyon yapılacağı bilgisinin verildiğini” belirtti. Baran, 5 Aralık'ta yurtdışına çıktı. Bu görüşmeyle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan hiçbir açıklama yapılmadı.

Kara para aklama suçlamasıyla Türkiye'de ve ABD'de hakkında soruşturma yürütülen ve Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebi üzerine, 19.06.2021'de Avusturya'da tutuklandı. ABD'den elde edilen haksız kazancın, SBK ve sahibi olduğu şirketlerce aklandığı iddia ediliyor.

O BELGELERE ULAŞTIK

Sezgin Baran Korkmaz'ın, Türkiye'de hissedarı olduğu şirketlerden biri de İnan Kıraç'a ait KARSAN Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve dolaylı olarak Kıraça Holding A.Ş. idi. Korkmaz, malvarlığı üzerindeki tedbirler ve yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldıktan sonra, yurtdışındayken önemli gelişme oldu. KARSAN Otomotiv ve dolaylı olarak Kıraça Holding'teki hisselerini İnan Kıraç'a sattı. SBK, hisselerin İnan Kıraç'a devredilmesi konusunda kendisine siyasi baskı yapıldığını, gazetecilerin aracı kılındığını, İnan Kıraç'tan olan alacağından da vazgeçilmesinin istendiğini ileri sürmüş; bu konuda elinde mevcut ses kayıtlarını bazı gazetecilere dinletmişti.

İddialar karşısında İnan Kıraç, ve avukatı Levent Göktaş, SÖZCÜ yazarı Deniz Zeyrek'e açıklama yaptı. Açıklamada, SBK ile aralarındaki ihtilafı hukuk yoluyla çözdüklerini, T.C Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın olayla ilgisi olmadığını, hisseleri SBK'dan 6.000.000 ABD Doları karşılığında satın aldıklarını söyledi. İnan Kıraç, SBK'nın Kıraça Holding hisselerini satın almasının kanunsuz olduğunu, onayı olmadan şirketine ait hisselerin satışının yapıldığını öne sürdü.

VADESİNDE ÖDENMEYEN BORÇ

SÖZCÜ, İstanbul 25. İcra Dairesi'nin 2020/24115 sayılı icra takibine konu olan yazılı taahhütnameye ulaştı. 20.05.2020 tarihli taahhütnamenin tarafları, İnan Kıraç ve Sezgin Baran Korkmaz'dı. Taahhütnameye göre Korkmaz, İnan Kıraç'tan 40 milyon ABD Doları alacaklı görünüyor. Taahhütnamede İnan Kıraç, Silcolux SA nezdinde sahip olduğu tüm hisseleri Sezgin Baran Korkmaz'a devretmeyi taahhüt ediyor ve böylelikle Silcolux'te hakim hissedar olması nedeniyle Sezgin Baran Korkmaz'a 40 milyon dolar borçlu olduğunu, borcunu 20.05.2020 tarihinde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyor..

Sezgin Baran Korkmaz, yurtdışına çıkmadan önce, vadesinde borcunu ödemeyen İnan Kıraç aleyhine, İstanbul 25. İcra Dairesi'nin 2020/24115 sayılı icra dosyası üzerinden takip başlattı.

Sedat Peker'in yayınladığı videoda, Sezgin Baran Korkmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'na çağırıldığı ve bir iş insanından olan alacağından vazgeçmesinin istendiği iddia edildi. Bu iddiaya da bir yalanlama gelmedi. İşte, Korkmaz'ın vazgeçmesi istenen alacağın, İstanbul 25. İcra Dairesi dosyasına konu taahhütname konusu alacak olduğu belirtiliyor.

İnan Kıraç'ın, avukatı Levent Göktaş, yaptığı açıklamada hisseleri Sezgin Baran Korkmaz'dan 6 milyon ABD doları karşılığı devraldıklarını belirtti. Bu durumda, Sezgin Baran Korkmaz'ın hem İnan Kıraç'tan olan 40 milyon dolar alacağından vazgeçtiği, hem de hisseleri ederinin çok altında İnan Kıraç'a devrettiği sonucu çıkıyor. Ayrıca, icra dosyasına konu olan taahhütname, İnan Kıraç tarafından yapılan “şirket hisselerinin Sezgin Baran Korkmaz'a devrinden haberim yoktu” açıklamasını ortada bırakıyor.

SBK Holding, 25.09.2020 tarihinde, Lüksemburg'ta yetkili kuruluşlara yaptığı yazılı bildirimde, Kıraça Holdingin yüzde yüzde 45 oranında hissedarı olan Silcolux firmasını, 82 milyon ABD dolara Nahum kardeşlerden satın aldığını bildirmişti. Bu durumda, Silcolux şirketi dolayısıyla, SBK'nın Kıraç'a Holding nezdinde, sahip olduğu yüzde 45 oranındaki hissenin karşılığının 6 milyon dolar olmadığı çok açık değil mi? İnan Kıraç'ın, kapsamlı bir açıklama yapması, soru işaretlerini gidermesi gerekir.