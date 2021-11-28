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Sinsi plan yürürlüğe konuldu

Erşat Salihi, yakın döneme kadar Irak Türkmen Cephesi başkanıydı. Son seçime Cephenin adayı olarak katıldı ve Irak Parlamentosuna Kerkük Milletvekili olarak girdi. Kerkük çevresine peşmergelerin yerleştirilmek istenmesine karşı çıkıyor. Gerekçesi ise şöyle: “Çünkü, bunun devamında Kerkük'e girme ve bir daha çıkmama planı yatıyor.”

Erşat Salihi'nin ağabeyi 1974'te kurulan Türkmen Direniş Ordusu'nun lideri olduğu gerekçesiyle 1980 yılında Saddam Hüseyin döneminde idam edildi. Erşat Salihi ise 10 yıl cezaevinde yattı, kardeşleri de cezaevinde uzun süre tutuldu. Salihi üç kez suikasttan kurtuldu. Ankara'ya son gelişinde, Kerkük'te nasıl bir tehlikenin yaşanacağına dikkat çekmek için yetkililerle görüştü. Onu en iyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli anladı. “Kerkük'e giren bir daha çıkmaz” açıklamasıyla Salihi'ye destek oldu.

PEMBE DEĞİL, KIRMIZI ÇİZGİ

Türkmen Cephesini bugünlere getirmek kolay olmadı. Milli hareketle davalarını devam ettirdiler. Yapının hem askeri hem siyasi kanatları vardı. Erşat Salihi de 1987 yılında cezaevinden çıktıktan sonra tekrar hareketin içinde yer aldı. Erşat Bey, “Aile olarak, millet olarak hep bu yoldayız” diyor.

Şu günlerde, Erşat Salihi hep Kerkük'ü konuşuyor. Irak Merkezi Hükümetinin, Kuzey Irak yönetimiyle anlaşıp Peşmergelerin 20. Taburunun Kerkük çevresine yerleştirilmesi gündeme geldi. Salihi'ye, neden karşı olduklarını sordum. Şunları anlattı:

“Normal bir vatandaş yarını belki göremeyebilir ama bir siyasetçinin yarını değil ötesini de görmesi lazım. 2017 yılında Kerkük'ün idaresi peşmergeye verilmişti. Suikastler, Türkmenlere olan asimilasyon ve Araplaştırma politikası uygulandı. Bunun neticesinde maalesef hiçbir anlaşma olmadı. Kerkük'ü Kürdistan bölgesine bırakmak biz Türkmenler için gerçek bir kırmızı çizgidir. Başkalarının lafları gibi pembe değil, bizim için tam kırmızı… Şimdi Irak merkezi hükümeti, Kürt yönetiminin yeniden Kerkük'e dönüş yapmasını istiyor.”

KERKÜK PLANI

Geçmişte yaşananları biliyorum ama Erşat Salihi'ye, “Bunun zararı nedir?” diye sordum. Şöyle dedi:

“İdari sınırlarımızın içinde merkezi hükümetin güçleri bulunmaktadır. Kerkük merkezi hükümet güçleri tarafından idare edildiği zaman Türkmenler, Araplar hatta Kerkük'ün asil Kürtleri bile onu kabul edebilir. Ama bugün peşmerge askeri bir güç değil. Siyasi ideolojiye bağlı olan bir güçtür. Erbil, Süleymaniye'den gelip Kerkük'te hakimiyeti sürerse askeri bir gücü olacak ve petrol kontrolüne girecek, siyasi gücünü de Kerkük'te daha da artıracaktır. İkinci planda, bir-iki yıl sonra tekrar referandum gündeme gelecektir. Biz bu açıdan buna karşı duruyoruz.”

GELECEĞİ TEHLİKEDE

Kerkük konusunu gündeme getirdiği için Erşat Salihi'ye dönük eleştiriler de oluyor. Salihi, bu eleştiriler için “Ben geleceği görüyorum. Tehlike bugün değil, yarın olur. Peşmerge bir gün geldiğinde ‘Ben geldim burada istikrarı, güvenliği sağlayayım' der. Yaparlar da. Bu süreçte bir yanlışlık yapmaz, suikastlere de girişmez. Ancak, bu geliş siyasi bir meseleye döndüğü zaman kesinlikle Kerkük'ün geleceği tehlike de olur. Bu Kürtler için de, Araplar için de bir tehlikedir. Bu bölgenin, sadece merkezi hükümetle yönetilmesi lazım” görüşünü savunuyor.

Kerkük'ün bugün güvenliğinin nasıl sağlandığını Erşat Salihi şöyle açıklıyor:

“Bugün Kerkük'te aynı sayıda Türkmen, Arap, Kürt polis var. Polis Müdürü Kürt, yardımcıları Türkmen, Arap. Eşit sayıda Türkmen, Arap, Kürt polisimiz var. Bunda hiçbir sorun yok. Neden? Merkezi hükümete bağlı olan bir teşkilattır. İleride Kerkük'te bir askeri güç kurulsun, Polis teşkilatı gibi. Türkmen, Kürt, Arap bulunsun. Başındaki komutan da Irak Merkezi Hükümetine bağlı olmalı. Bizim isteğimiz ve savunduğumuz güvenlik stratejisi budur.”

ÇEMBERE ALINDI

“Buralarda IŞİD terör örgütü militanları var” denilerek Kerkük'ün etrafının denetim altına alınma girişimini “Siyasi” olarak niteleyen Salihi, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Açıkça söyleyeyim Kerkük Kürtleri de iyi biliyor, Kürdistan Demokrat Partisinin de (KDP'liler) Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin de (KYB) peşmergeyi oraya getirtmek istemelerinin nedeni petrol boru hatlarına hakim olmaktır. Güvenlik, ekonomik, siyasi açıdan bunların hepsi Türkmenler için bir tehlikedir. Bugün olmasa, bir gün sonra. Biz bunu gelip burada kamuoyuna söylediğimiz için Türk hükümeti yetkilileri bize kırılmasın. Gerçek bu.”

TÜRKİYE SESSİZ

Kerkük Milletvekili Erşat Salihi tehlikeye dikkat çekiyor ama bu konuda Türk makamları hayli sessiz. Nedenini sorduğum Salihi şu karşılığı verdi:

“Belki de bizim bildiğimiz yanlıştır. Devletin, diğerlerinin bildikleri daha doğrudur. Bizim onlara da saygımız var. Biz hiç kimseyi batağa sürüklemek istemeyiz. Ben bunları Türkiye'den değil, Irak hükümetinden talep ediyorum. Türkiye'nin bu konuda bir köprü olmasını diliyoruz. Türk milletine olup bitenleri söylemem gerekiyor. Çünkü, Türkmenlerin bugünü değil ama geleceği tehlikede.”

OYUN İÇİNDE OYUN

Şimdi Kerkük'te söylenen şu: Kerkük'ün her tarafında IŞİD terör örgütü var. Merkezi hükümet bunlarla mücadele edemiyor. Peşmergeler gelip onlarla mücadele edecek. Bu konuda Salihi'nin görüşü ise şöyle:

“Bu çok kolay. Gelecekte 2-3 tane IŞİD örgütünü Kerkük içinde patlattırırlar. Bir provokasyon yaratırlar. O zaman ne derler ‘Kerkük'ün içindeki merkezi hükümetle güvenlik sağlanamıyor. Onu da beraber sağlayalım' derler. O zaman fakir halk, güvenliğinden dolayı ‘Tamam peşmergeler gelsin' der. Gelebilirsin ama ötesinde neler var biz biliyoruz.”

Bu konuda Erşat Salihi'nin söyleyecekleri bitmedi. Biz de devam edeceğiz.