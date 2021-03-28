Yine o kritik soru: Rehine var mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen harekatta, amaç teröristlerin rehin tuttuğu 13 asker ve polisimizi kurtarmak, bölücü örgüte darbe indirmekti. Teröristler, rehineleri şehit etti ama örgüte de önemli bir darbe indirildi. O günden sonra, teröristlerin elinde başka rehineler olduğu da söylendi. Ancak, daha önce de olduğu gibi bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün, teröristlerin rehin tuttuğu iki kamu görevlisini ismen biliyor, kurtarılmaları için aydın sorumluluğu kapsamında çalışıyor. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kaçırılan vatandaşlarımızla ilgili olarak defalarca soru önergesi verdi. Gara operasyonundan 5 gün önce, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fuat Oktay'a da kaçırılan yurttaşlarımızı sormuştu.

YENİ SORULAR

Cevabı sadece Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar vermişti. Sayı açıklamamış ama “Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler, azim ve kararlılıkla devam etmektedir” demişti.

Murat Bakan, duyumları olduğu için konuyu hep gündemde tutuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılmasını istemiyle TBMM Başkanlığı'na 23 Şubat'ta yeni bir önerge verdi. Şimdi o önergeye geçelim.

REHİN TUTULANLAR

Murat Bakan'ın, Gara operasyonuyla ilgili sorular yöneltmesinden üç gün sonra Kuzey Irak harekatı başlatıldı. 41 uçağın da katıldığı harekatın ilk gününde 3 askerimiz şehit olmuştu. Aynı harekat sırasında 13 yurttaşımız hainler tarafından kafalarına kurşun sıkılarak şehit edilmişti. Bunlar, 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye topraklarında terör örgütü PKK'nın yol keserek kaçırdığı ve 6 yıldır alıkoyduğu vatan evlatlarıydı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, istihbarat kurumlarından alınan bilgiler, kendi özel çalışmaları, keşif unsurlarının çalışmaları sonucunda rehinelerin Gara bölgesinde olabileceğine ilişkin kanıtlar elde edildiğini anlatmış, buna göre çalışmalar yapıldığını söylemişti. Milletvekili Murat Bakan da bu açıklamaya dayanarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a şu soruları yöneltti:

■ Önergeyi yanıtlayacağınız tarih itibarıyla PKK, IŞİD ve diğer terör örgütlerinin kaçırdığı kaç askerimiz, polisimiz, kamu görevlimiz ve sivil yurttaşımız vardır?

■ Teröristlerce kaçırılan asker, polis, kamu görevlisi ve sivil yurttaşlarımızın terör örgütlerinin elinden kurtarılması için hangi çalışmalar yapılmaktadır?

YİNE AYNI CEVAP

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu kritik soruya, “Bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır. Murat Bakan'ın soru önergesinde bahsi geçen hususlar da Milli Savunma Bakanlığı'nın görev ve yetki alanına girmektedir” karşılığını verdi. Birçok bakanın yapmadığını, Hulusi Akar yapıyor, tatmin edici olmasa da soruları cevaplandırıyor. Bakan'ın sorularına da şu karşılığı verdi:

“Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler, azim ve kararlılıkla devam etmektedir.”

Yani bölücü terör örgütü PKK'nın, dinci terör örgütü IŞİD'in elinde vatandaşlarımızın olup olmadığının cevabını öğrenmiş değiliz. Olsa bile hiçbir yetkilinin “Var” demesi de beklenmemeli. Gara'da vatandaşlarımızı kurtarma operasyonu çok acı bitti. Kurtarma operasyonunun çok riskli olduğu da dikkate alındığında, varsa bile yeni bir operasyon daha farklı olacaktır.

Güvenlik korucuları Ankara'da

Daha önce onlara “Köy Korucusu” deniliyordu. Çoğu gönüllü olarak köyünü bekliyor, güvenlik güçlerine yardımcı oluyorlardı. Teröristle mücadelede büyük başarıları olduğu da bir gerçek. 36 yılda 1800 şehit, 3 bin gazi verdiler, devletimiz de onlara bazı haklar tanımıştı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi partileri ziyaret ediyor, “Biz devletimizin yanındayız, devlet de bizim yanımızda olsun” deyip isteklerini aktarıyorlar.

50 BİN KORUCU VAR

Kamu personeli statüsüne alınmalarını, çatışmalarda yaralananlara, “Gazi” unvanı verilmesini, gönüllü korucuların kadroya alınmasını, emekliliğini dolduranlara tazminat ödenmesini, 14640 olan maaş göstergesinin 25 bine çıkarılmasını, 25 yılını dolduranların yaş koşulu aranmadan emekli edilmesini, üniversiteyi kazanan çocuklarından yurt ücreti alınmamasını istiyorlar.

Halen 50 bin civarında korucu, 25 bin civarında da emekli korucu bulunuyor. Korucu maaşı 2 bin 617 lira. Kahraman korucular, sınır ötesi harekatlarda da askerimizle beraber olmaya devam ediyor. Bugün terörle mücadelede başarı varsa, korucuların da bunda payının büyük olduğu unutulmasın.