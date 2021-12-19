Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Hem vakıf, hem pastane: İlle de holding

Boğaz'ın incisi Kandilli'de mahalleliyi ayağa kaldıran tarih talanının altından, AKP klasiği bir “girişimci” profili çıkıyor

“Bu ne zenginlik, bu ne güç” dedirtecek cinsten AKP'li girişimci Alpay Tarhan'ın özgeçmişini okuyacaksınız.

İskele Caddesi'nde 2019 yılında açtığı Kandilli Pastanesi ile Boğaz'da “gövde gösteren” Tarhan, Nisan 2020'de kurduğu Kandilli Holding'i faaliyete geçiriyor.

Bu bina 13 Şubat 2019 tarihinde kurduğu “Hz. Hatice Vakfı” olarak da hizmet veriyor.

Vakfın 100 bin TL malvarlığı bulunuyor.

3 kişilik yönetim kurulu, Tarhan ile birlikte aileden Gülever Tarhan ve 2018 yılında ikinci evliliğini yaptığı eşi Semra Yasemen (Tokluk) Tarhan'dan oluşuyor.

Çatı katı eklenmiş

Kandilli Pastanesi'nde çaylar, Christofle marka klasik gümüş çay takımıyla servis ediliyor.

İddia o ki içerideki müşteri sayısından daha fazla binanın etrafında koruma ve otopark hizmetlisi bulunuyor.

Binanın üst katına çatı katı çıkılmış, tepesine de jeneratör konmuş. Bütün bunlar Boğaziçi öngörünümde kolay imza atılacak işler değil…

Diyeceksiniz ki, bu pastanenin az ilerisinde Amerika'da “itirafçı” olan İran asıllı “hayırsever işadamı” Reza Zarrab da vakıf arazilerine konarak aynını yapmadı mı?

Evet yaptı ama o artık Amerika'da at koşturuyor…

Kandilli'de kök salıyor

Kandilli'nin ilk Doğu Anadolulu girişimcileri; “Suna'nın Yeri” ile birlikte Boğaz'ın ünlü balık restoranları işletmecisi Yıldız kardeşler ve İrfan Koç ikilisiydi…

Onları 1979 Ağrı doğumlu Tarhan izledi.

Henüz İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimi sürerken iş hayatına atılan Tarhan'ın, “özgeçmişinde” o yıllarda İran ve Türkiye arasında charter seferleri düzenlediği yazıyor.

Özel okulu başına dert oldu

Tarhan'ın 26 yaşında, eski A Milli Takım ve Galatasaray futbolcularından Ümit Karan ile Ankara'da ortak olduğu Atek Koleji, 2008 yılında başlatılan Ergenekon davaları sırasında FETÖ'cülerin hedefi haline geliyor.

Okul 2010-2011 eğitim döneminde Doğa Koleji ismini alıyor.

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Tarhan 23 yaşındayken, AKP İstanbul İl Başkanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yönetim kurulunda yer alıyor.

Siyaset basamaklarını hızla çıkıyor, Haziran 2011 seçimlerinde AKP milletvekili adayı oluyor.

2018 yılına gelindiğinde artık o bir “koleksiyoner”…

Aynı yıl Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası'nda “Galatalı Bankerlerden Günümüze Finans Sergisi” açıyor.

2019 Mayıs'ında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açtığı 22 İslam ülkesinden 99 sanatçının eserlerinden oluşan “Fecr” sergisi ile çıtayı yükseltiyor.

Sosyetenin ilgi gösterdiği sergiye onur konuğu olarak, o dönem “Bakan Yardımcısı” olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katılıyor.

2014 yılında kurduğu ve Halkbank etkinliklerine de ev sahipliği yapan Çintemani Müze ve Sanat Organizasyonu'nun yıldızı, 2019 yılında uluslararası bir alan olarak temellerini attığı Ramart Platformu ile parlıyor.

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Tarhan'ın Kandilli'de kabaran “gayrimenkul iştahı” 2015 yılında kurduğu Sürgü Gayrimenkul Yatırım şirketine uzanıyor.

2020 yılında 25 milyon sermayeli Kandilli Holding'i, 18 Aralık 2020'de Mutluluk Fabrikası Gıda Sanayi'nin dondurma zincirini kuruyor.

Parayı harcadığı yerleri görüyoruz da, nereden ne kadar para kazanmış onu anlamış değilim.

Sırtını İçişleri Bakanlığı'na yasladı

Tarhan Hz. Hatice Vakfı'nı Habertürk TV'nin 10 Mayıs 2020 tarihli yayınında şöyle anlatıyor:

“İki misyonumuz var; birincisi Müminlerin annesi Hz. Hatice'mizi anlamak ve anlatmak, ikincisi müteşebbis iş kadınları için ciddi çalışmalar yapıyoruz.”

Hz. Hatice Vakfı, Covid-19 salgıyla birlikte 24 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde, “Cennet Anneleri” projesi başlattı.

81 ilin tamamında 100 yaş ve üzerinde 5 bin 529 anneyi, Vefa Sosyal Destek Grubu'yla birlikte anneler gününde ziyaret etti.

Sakarya'da bu anneler adına 30 bin metrekarelik alanda hatıra ormanı oluşturdu.

Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak jandarma, polis, bekçi ve AFAD çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu'na da 39 motosiklet bağışladı.

Tarhan'ın CV'sine bakınca vakıfçılık geçmişinin de yeni olmadığını öğreniyoruz. Pertevniyal Eğitim Vakfı ve Beyoğlu Eğitim Vakfı Üyeliği ile temelleri atılmış.

Hz. Hatice Vakfı ile İçişleri Bakanlığı'nın desteğini yanına alan Tarhan'ın, muhtemelen üzerine sünger çektiği bir dönemi hatırlatıyorum…

Tarhan, 2012 yılında da, savunma sanayinde faaliyet gösteren eski kayınpederi Orhan Kanburoğlu ile birlikte “çete” kurma iddiası ile gözaltı da alınmış ve serbest bırakılmıştı.

Boğaz'da tarihi talan

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü; mülkiyeti Sultan Mahmudu Hanı Evvel Vakfı'na ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kandilli Mahallesi, İskele Caddesi'nde bulunan, 1.051 metrekare yüzölçümlü, “Ahşap ve Kagir İki Ahırı Olan Arsa” vasıflı, “Boğaziçi Öngörünüm” sınırlarında kalan taşınmazı, restorasyon karşılığı kiralama kararı alıyor.

Bina; 25 yıl süreyle restorasyon karşılığı kiralanması ve işletilmesi için ilk 4 yılın aylık kirası 2 bin 300 TL, 5. yılın aylık kirası 20 bin TL, 6. yıldan 25. yılın sonuna kadar ise her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel şartıyla 14/09/2021 tarihinde ihaleye çıkıyor.

Kandilli mahallesi sakinleri, ihaleye çıkan taşınmazın tapu sınırları içinde kalan ve AFAD tarafından deprem toplanma alanı ilan edilen çocuk oyun parkının AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından yıkıldığını belgelemiş.

Kiralamayı yapanın Tarhan'ın 2016 yılında 100 bin TL sermaye ile kurduğu Kandilli Pastanesi ve Organizasyon olduğunu belirten sakinler, “Boğaziçi Kanunu”nun kent rantını belirli kesimlere rant aktarma aracına dönüştürülmeye çalışıldığına dikkat çekiyorlar.

İTO kayıtlarında Kiraz&Tarhan Hukuk Bürosu'nun kurucusu Av. Şehadet Büşra Kiraz'ın, 2018 yılı sonuna kadar şirkette genel müdürlük görevini sürdürdüğü bilgisi yer alıyor.

Kiraz'ın yerine gelen Metin Akkaya'nın görev süresi de 2019'da bitiyor.