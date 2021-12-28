Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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İçi boş ekmek yiyen öğrenciler iktidarda

Öğrenci eylemlerinin yoğunlaştığı 2011 yılı Haziran'ında Şili'nin başkenti Santiago'daydım…

Veliler de “daha iyi eğitim” taleplerini dile getiren çocuklarını destelemek için meydanlardaydı.

Dönemin Şili Üniversitesi Öğrenci Federasyonu Başkanı Gabriel Boric liderliğinde örgütlenen, öğrenci hareketi ülkede yayılıyordu.

O günden sonra Türkiye'nin rekabet gücü sıralamasında genç ve eğitimli nüfusu başa koyanlara Şili örneği veririm…

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Gençlere ekonominin ihtiyacı olan nitelikte eğitim verildiği zaman ülkenin rekabet gücü artıyor.

Aksi halde artan işsiz diplomalı ve geleceksiz genç nüfus; toplumsal barışı tehdit eden riske dönüşüyor.

Türkiye'de her 4 gençten birisi ne eğitimde, ne de işte…

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık'ın 2020 yılının Eylül ayında sonuçlarını yayımladığı “Gençlik Araştırması”na göre, 18-29 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 76'sı daha iyi bir gelecek için yurtdışında yaşamak istiyor.

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1986 doğumlu Boric, Şili'de 19 Aralık'ta sonuçlanan iki turlu başkanlık seçimlerine “İtibarı Destekliyorum” ittifakının adayı olarak girdi ve yüzde 55.87 oyla başkan seçildi.

Arkasında geleceğinden umutlanma hakkına sahip çıkan gençlik vardı.

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Şili'de 11 Eylül 1973'te sosyalist Başkan Salvador Allende hükümetini, askeri darbe ile deviren General Pinochet'in kanlı faşist iktidarı 17 yıl sürmüştü.

Taraftarları yeniden sahaya çıktı, son seçimlerde Boric'le yarışan Pinochet yanlısı Trump benzeri Jose Antonio Kast, yüzde 44'ün üzerinde oy almayı başardı!..

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Pinochet ülkeyi Amerika'nın uydusu haline getirmekle kalmamış, muhalefeti yok etmek için 130 bin kişiyi tutuklamış; 3 bine yakın sanatçıyı, aydını ölüme yollamıştı.

1981'de yıkılan Pinochet liderliğinde kurulan Cunta hükümetinden sonra işbaşına gelen iktidarlar “işkence ve kıyımları” durdursa da; ekonomik kalkınma sağlayamadılar.

Dünyanın en çok bakır üretimi yapan bakır madenleri Hollandalı, İspanyol, Fransız firmalarının eline geçti.

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Şili'de ortaya çıkan bu keskin bölünme; dünyanın 1990'lara kadar süren “iki kutuplu” siyasete geri döndüğünü gösteren önemli gelişmelerden biriydi.

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756 bin kilometrekare yüzölçümü olan 17.5 milyon nüfuslu ülke; son 5 yıldır Venezuela başta olmak üzere yoksul Latin Amerika ülkelerinden yoğun bir göç akınına uğruyor.

Yoksulluk katmerleniyor.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ocak 2021 verilerine göre; son 5 yılda Venezuela nüfusunun yüzde 18'i, yani 5 milyon 400 bin kişi göç etmiş.

UNHCR yakın gelecekte Venezuelalı mülteci sayısının, Suriyelileri aşacağını öngörüyor.

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Santiago'da halı mağazası bulunan ve iktidarı Bolic'e devredecek olan eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya Türkiye'ye birden çok kez yaptığı ziyarette refakat eden Fatih Kaya Şili'deki seçim sonuçlarını, “Boric komünizmi getirecek; zenginden alıp fakire dağıtacak. Hayvan hakları savunucusu olarak ülkenin en büyük ihracat kalemlerinden somonun üretimini kısıtlayacak” sözleriyle yorumluyor.

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Kaya son yıllarda Şili'de soygun ve kundaklama eylemlerinin arttığına dikkat çekiyor.

Yanan çiftlikler, kırmızı ışıkta duran arabalarda insanların soyulması…

Son 10 yılda sivil silah satışları 6 kat artmış.

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Kaya Şili'de yaşanan gelir dağılımı adaletsizliğini “Öğrenciler içi boş ekmek yiyorlar, bir evde 3-4 aile kalıyor, hasta muayene ücreti 150 dolardan başlıyor. Asgari ücret 1000 dolar ama sakıza da 5.5 dolar ödüyoruz” sözleriyle vurguluyor.

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Amerika'da da sağlık, eğitim başta olmak üzere Şili'dekine benzer siyasi tartışmalar yapılıyor.

Amerika'nın 2024 başkanlık seçimlerine hazırlanan ünlü kalp ve damar cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den senatör aday adayı olarak çalışmalara başladı.

Türkiye'deki şirketlerini kapadı.

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Washington'dan A Haber yayınlarına katılan “Türk Her Yerde Platformu” Başkanı Mustafa Tanyeri'ye Öz'ün ne ölçüde şansı olduğunu sorduğumda, “Amerikalı muhafazakarları kazanması zor” yorumu yapıyor.

Daha ilginç olan, Demokrat Parti'den ABD Başkanı seçilen Joe Biden yönetimini “Yeni Marksistler” diye tanımlaması…

Biden'den bir “sosyalist” çıkarmak, küresel siyasetteki kutuplaşmanın bir başka yansıması olsa gerek.

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Önceki gün sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan birinde, sokak satıcısı bir kadın ekmek fiyatını tartışmayı aşmış, kapitalist sömürü düzenini anlatıyordu.

İki kutuplu dünyanın neresinde olacağımıza karar verdik mi?