Mercan ile Ayaslı aile sohbetinde!

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın Bora Jet'in eski sahibi Dr. Yalçın Ayaslı'yı Concord Massachusets'de ziyareti ile ilgili 13 Haziran pazar günkü yazımdan sonra taraflardan aldığım yeni bilgileri paylaşacağım.

Farkındaysanız; söz konusu yazımda olduğu gibi Ayaslı ile ilgili cümle kurarken başına “FETÖ firarisi” ifadesi koymadım.

Devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı'nın (AA) medyaya servis ettiği haberlerde kullanılan bu ifadeyi Ayaslı kaynakları doğrulamıyor.

Tarafıma şu bilgi iletildi: Ayaslı firari değil, hakkında açılmış bir FETÖ davası yok.

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20 Aralık 2018 tarihine gittiğimizde; SBK Holding Ayaslı'nın da arasında yer aldığı 10 kişi hakkında 3 yıldan 10 yıla hapis istemi ile İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Nitelikli dolandırıcılık” davası açıyor.

Bu davanın şüphelileri arasında “FETÖ yargı imamı” adı gündeme gelen Osman Karakuş, FETÖ davalarının firari sanıkları Av. Halil İbrahim Koca ve Tarkim Havacılık'ın şirketini kuran Faruk Bayındır, Bora Jet Yönetim Kurulu üyelerinden Samir Bayraktar ile Ayaslı'nın “sağ kolu” olarak isimlendirilen Bora Jet'in Mali İşler Müdürü Zahide Üner'in adı yer alıyordu.

Muğla'da üzerinde sahte kimlik ve 10 bin ABD Doları ve 18 bin Euro nakit ile yakalanıp yargıya teslim edilen Üner, 29 Şubat 2019'da tutuklanıyor.

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Üner'in de içinde davada ifadesine başvurulanlar beraat ediyor. İlgili dava dosyası kapanıyor.

Ayaslı, Amerika'dan Türkiye'ye gelip, ifade vermediği için bu dosyadan çıkartılıyor. Yeni oluşturulan dosya kapsamında Ayaslı, Amerika'da ifade vermiş olabilir…Ayaslı, Türkiye'de 2000'lerin başında şirket kurmaya karar verdiğinde, “ofis komşusu” Koca'yı avukat olarak seçiyor.

Şike Davası'nda Trabzonspor'un ve Amerika'da tutuklanan Rıza Sarraf'ın 17 Aralık'a kadar avukatlığını üstlenen Halil İbrahim Koca, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın özel hayatından çekilmiş videoyu yayınlayan internet sitesinin sahibi Yener Dönmez ile de ortak.

Ayaslı, 2012 yılına gelindiğinde de Koca'yı avukatlıktan azlediyor.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre NAR Doğal Ürünler A.Ş. 2010 yılında Türkiye'de faaliyete geçiyor. 15 milyon 600 TL sermayeli şirketin yönetim kurulu başkanı 2007'den beri Ayaslı'yla çalışan Sami Bayraktar. Yönetim kurulunun diğer iki üyesi Vedat Başaran ve Zahide Ünal…

Ayaslı, havacılık sektörüne Konya'da tarım ilaçlamaları yapan bir havacılık şirketini satın alarak giriyor.

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2008 yılına gelindiğinde Ayaslı, o küçük hava yolu şirketinin uçuş lisanlarını alarak Bora Jet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım ve Ticaret A.Ş.'yi faaliyete geçiriyor. Tarkim Havacılık'ın sahibi Faruk Bayındır ve Av. Koca'ya da yüzde 1'er hisse vererek yönetim kuruluna alıyor.

Bayındır'ın adını FETÖ bağlantılı olarak anan ilk isimlerden biri MHP lideri Devlet Bahçeli olmuş, MHP ile ilgili şantaj kaseti hazırladıklarını ifşa etmişti.

2016 yılı sonunda Ayaslı, Bora Jet'i borçlarıyla Sezgin Baran Korkmaz'ın isminin baş harflerinden oluşan SBK Holding'e devrediyor.

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Ayaslı'nın iş kariyerini önceki yazımda anlatmıştım. Amerika'da kurduğu teknoloji şirketini 2.4 milyar dolara satan Ayaslı elektronik alanında patentler geliştiriyor.

ABD'nin ilk siyahi Savunma Sanayi Bakanı Lloyd Austin'in yönetim kurulunda yer aldığı Patroit füzelerini de yapan savaş endüstrisinin önde gelen Amerikan firmalarından Raytheon'a 15 patent satmış.

Murat Mercan'ın, Ayaslı'ya “ev ziyaretine” gitmesi ve buluşmanın dün Brüksel'de gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi kritik haftaya rastlaması anlamlıydı.

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Ayaslı, Amerika'da kurduğu “Turkish Coalition of America” derneği çatısında; Türkiye lobisi yapan bir teknoloji girişimcisi olarak öne çıkıyor.

Türkiye lobisi için milyon dolarlar akıtırken; İstanbul'da kurduğu ne otantik Türk tekstil, deri, mücevher AVM'si Armaggan, ne de yöresel lezzetleri markalayan Nar Gurme kârlı şirketler değildi.

Kah teknesinde, kah Boğaz'daki yalısında, kah Bodrum'daki yazlığında 10'larca kez Amerikalı senatörleri ağırlayan Ayaslı, SBK Holding ile çatışmasını “Ermeni lobisinin” marifeti olarak açıklıyor.

Mercan ile gündemimize dönersem, Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Faruk Şen'in yaptığımız telefon görüşmesinde altını çizdiği konu da çok önemli.

Mercan'ın Amerika Büyükelçisi olarak atanmasının üzerinden 6 ay geçmesine karşılık, Ocak 2021'de Beyaz Saray'a yerleşen ABD Başkanı Joe Biden tarafından “İtimat mektubu” verilmedi.

Hem Ayaslı'nın Türkiye'de süren davalarından “aranmadığının” vurgulanması, hem de Mercan'ın Washington nezdinde henüz resmen “büyükelçi” olarak tanınmaması, bu daveti aile arasında hoşbeş seviyesine çekiyor!