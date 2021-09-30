Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Nene Hatun’da “kilit” buluşma

Kamu ihalecisi müteahhitler başta olmak üzere, iktidardan nemalanan kesimlerde seçim telaşı başladı.

İYİ Parti'nin “A takımından” bir milletvekiliyle, “iki ünlü” müteahhidin “cezasızlık” ve “güvence” buluşması gerçekleşmiş.

İddianın sahibi, adı bende saklı MHP ve İYİ Parti cenahına yakın “namlı” bir şahsiyet… Her iktidarla çalışma “kabiliyeti” gösteren ve müteahhit camiasında “ağabey” olarak anılan bir ismin, Nene Hatun Caddesi'ndeki ofisinde, geçtiğimiz cuma günü (24 Eylül 2021) İYİ Parti'yle temas sağladığı iddiası Ankara kulislerini hareketlendiriyor.

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Önceki gün Sözcü'de okudunuz; Sayıştay'ın 2020 yılı Karayolları Denetim Raporu, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen otoyol ve köprülerin Tük halkına maliyetini ortaya koydu.

Devlet 6 proje için 24 milyar 871 milyon dolar (yaklaşık 220 milyar lira) ve 3 milyar Euro (yaklaşık 31 milyar lira) garanti verdi.

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Pandemi şartlarında esnaf, işçi, memur gelirinden olurken; açlık sınırında yaşayan 8 milyon kişi askıda “ekmeğe” muhtaç olurken; devlet bu projelere 2020 sonuna kadar 4.3 milyar dolar ve 36 milyon Euro ödeme yaptı.

Sayıştay, raporunda “geri ödemelerin” hesaplanmasında kullanılan yöntemde hata olduğunu belirtti.

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CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, 10 Eylül 2020 günkü Halk TV yayınında, “hukuksuzca” yapılan kamu ihaleleriyle ile ilgili “Kamulaştıracağız” ifadesini kullandığında, bir avuç müteahhidin kalbi küt küt atmaya başlamıştı.

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Kılıçdaroğlu Sayek Böke'nin çizdiği resmi; “CHP iktidarında biz bunların tamamını kamulaştıracağız. Tamamını Türk Lirası'na dönüştüreceğiz” sözleriyle tamamladı. (Tele1 TV)Kılıçdaroğlu 2020 bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında, en çok kamu ihalesi alan Cengiz Limak Kalyon, Kolin ve Makyol için “Beşli çete” ifadesini kullanmıştı.

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2020 yılı Engineering News-Record (ENR) listesinde çok büyük değişikler olmadı. İlk sırasında 20 sözleşmeye 34 milyar 543 milyon liraya imza atan Kalyon İnşaat yer aldı. 24.7 milyarla Kolin ikinci, 21.6 milyarla Cengiz üçüncü, 12.3 milyarla Makyol dördüncü, 12.2 milyarla Özgün Yapı beşinci oldu.

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İktidara yakın müteahhitlere yeni “beşli” olarak; Rönesans, ERG, Taşyapı, Yapı-Yapı ve Özaltın da eklendi. Her birinin aldığı milyar dolarlık ihaleler sayfalar tutar…

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Adı geçen bu müteahhitler AKP iktidardan düştüğünde, banka kredi yükümlülükleri ile baş başa kalacaklar.

Sözleşmelerde anlaşmazlık halinde adres gösterilen Londra mahkemelerine belge toplamaya başladılar bile… Bütün bu kaygılar, müteahhitleri kamuoyu araştırmalarına kilitliyor. İbrenin “Millet İttifakı”ndan yana dönmesiyle, CHP ve İYİ Parti'yle köprü kurma turları sıklaşıyor.

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AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'nın “Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hepimiz kül oluruz” sözleri; geleceğini iktidara ipotek edenlerin yalnızca anılan “beşliler” olmadığının kanıtı. Kaya'nın hemşerisi ve ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın “Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz, iktidara zarar verecekse haksızlık ve yanlışlardan şikayetle doğruları söylemek caizdir diyemem” diyor.

AKP çevresinde artan seçim kaygıları su yüzüne çıkıyor…

Kılıçdaroğlu'nun “helalleşme” lafı nereden çıktı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilecik Bozüyük'te muhtarlar ve STK temsilcilerine yaptığı “helalleşme” çağrısı, AKP döneminde ortaya çıkan yolsuzluklardan “hesap sorma” beklentisini taca mı atıyor?

Aynı toplantıda rüşvetle mücadeleye vurgu yapan Kılıçdaroğlu'nun sözleri aynen şöyleydi:

“Bizim bir helalleşme süreci başlatmamız lazım. Bizi tanımanız lazım. Bizim ne söylediğimizi dinlemeniz lazım. İyiye gitmeyen bir süreç var. Buradan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım.”

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Kılıçdaroğlu seçmene helalleşme çağrısını ilk kez Bozüyük'te yapmıyor. 14 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” sözlerine, Kılıçdaroğlu ve Akşener aynı gün Twitter'dan yanıt vermişti.

Paylaşımına “HemenSeçim” hashtag'i ekleyen Kılıçdaroğlu “Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!” diye yazdı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener de “Siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim” ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu (23 Mayıs) gençlere seslenerek aynı çağrısını yineledi:

“Pirüpak, tertemiz bir ülke vaadimdir size. Türkiye'yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz. Erdoğan, gel helalleşelim. Seçimden kaçılmaz.”