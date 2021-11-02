Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Paker: “Kavala’nın bir şey yaptığına inanmıyorum”

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın, son 4 yıldır tutukluğu süren iş insanı Osman Kavala dosyasını incelediklerini ve suç unsuru bulamadıklarını açıkladığı konuşmasında; “Para Sihirbazı” olarak ünlenen George Soros ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en az 2-3 kez yüz yüze görüştüğünü ifade ettiği bölüm çarpıcıydı.

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Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala'nın serbest bırakılması yönünde verdiği kararın uygulanması çağrısı yapan 10 büyükelçiyi sınır dışı etmekle tehdit ettiğinde, Kavala için “Soros artığı” ifadesi kullanmıştı.

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Gezi Davası'ndan beraat eden Kavala'ya “ajanlık” suçu isnat edilerek tutukluğunun devamına karar verildi.

26 Kasım'da duruşması olacak.

Babacan'ın duruşmaya sayılı günler kala, Kavala'nın tutukluğuna itirazı, dış ve iç politikada karşılık buluyor.

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AKP'nin kuruluş günlerinde başlayan Erdoğan-Soros yakınlaşması ne zaman ve hangi olayla son buldu?

Bu sorunun pek çok yanıtı olabilir ama birinci dereceden şahit aranırsa, o isim Can Paker'dir.

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Alarko Holding Kurucu Eş Başkanı İshak Alaton vefat etmiş olmasaydı, onun şahitliği de en az Paker kadar kıymetli olurdu.

Zira, Yugoslavya'dan başlayarak Rusya'nın dağılmasıyla Avrupa'da ortaya çıkan devletlere mali destek vermek üzere yola çıkan Açık Toplum Vakfı'nı Türkiye'de temsil eden üç kişiden biri Paker, diğeri Alaton'du.

Diğer isim ise Gezi Davası firarisi Hakan Altınay.

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FETÖ Davası firarisi Fethullah Gülen'i iş dünyasına takdim eden öncü isimlerden Alarko Holding'in Alaton ile birlikte Kurucu Eş Başkanı Üzeyir Garih de, AKP'nin kuruluşundan 10 gün sonra (25 Ağustos 2001) şüpheli bir cinayete kurban gitmişti.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski BBP'li siyasetçi Selçuk Özdağ'ın gazeteci Veli Toprak'la birlikte yazdığı “Son Alperen – Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri” kitabı raflara yeni çıktı.

Özdağ; Garih'in ABD'li senatörlerden aldığını iddia ettiği ülkenin 2.5 partili bir sisteme doğru gittiği tezini Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Başkanı Yazıcıoğlu'yla paylaştığını

aktarıyor.

Yazıcıoğlu da şüpheli bir helikopter kazasında (25 Mart 2009) yaşamını yitirdi.

Türkiye 2010 Anayasa değişikliği referandumuna giderken…

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Alaton ve Garih kitaplarında hem TESEV hem de Açık Toplum süreçlerini anlatıyor. Biz canlı şahitlere gidelim.

Can Paker'e Zürih uçağına binmek üzereyken ulaştım.

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Paker, “Erdoğan ile Soros arasındaki ilişki hangi noktada koptu” diye sorduğumda net olarak bir tarih veriyor: 29 Ocak 2009

Yazıcıoğlu, Paker'in verdiği bu tarihten 2 ay önce yaşamını kaybetti.

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29 Ocak 2009'da ne olmuştu? İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda; Erdoğan dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez ile düzenlenen oturumda karşı karşıya geldi.

Oturumun moderatörü David Ingnatius'a “One Minute” diye seslenerek, Perez'e “Siz katilsiniz çıkışını yaptı.

Erdoğan bu otumda, İsrail yönetiminin Filistin halkını katlettiğini dile getirerek Ortadoğu çıpasını ilan ediyordu.

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Erdoğan ile Soros ilişkisinde kırılmayı “One Minute” anı ile tarihleyen Paker'e ikinci sorum; “Açık Toplum Enstitüsü yönetiminde birlikte olduğunuz Kavala'nın “tutukluluk hali” hakkında ne düşünüyorsunuz?”

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“Osman eski arkadaşım” diye söze başlayan Paker şöyle devam ediyor:

“4 yıldır tutuklu ve ne ile suçlandığını bile bilmiyoruz. 15 Temmuz ile ilgili bir şey yaptığını düşünmüyorum. İstihbaratın bir bilgisi varsa açıklansın. Finanse ettiği söyleniyor, bildiğim şeyler değil.”

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Paker'in “Açık Toplum'u ben, İshak Alaton ve Altınay kurduk” cümlesi; Kavala'nın “Soros artığı” nitelemesine verdiği “Vakfı ya da George Soros'u temsil eder nitelikte bir yetki ve statüsü olmadığı” yanıtını teyit ediyor.

Babacan'ın Kavala'nın tutukluğunu “iş dünyasına korku salma” olarak yorumlaması da bu çerçevede ortaya çıkıyor.

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“Soros'un vakfının 10 yıl başkanlığını yaptım. 2010'dan sonra koptuk. Çünkü Soros Türkiye'ye muhalefet etmemizi istedi” diyen Paker'e “Türkiye'ye mi; AKP iktidarına mı” diye sorduğumda “AK Parti'ye” karşılığını veriyor.

İşin garibi şu ki; Alaton'un kurduğu Alarko Holding kamu ihaleleri alarak servet biriktirmeye, Paker kurduğu düşünce kuruluşu PODEM ile AKP savunuculuğuna devam ederken; Kavala 4 yıldır demir parmaklıklar arasında gökyüzüne hasret çekiyor.