Pekcan, Mehmet Muş’a çivili koltuk bıraktı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yerine atanan AKP eski Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Muş'u iki soru önergesi karşıladı.

Şaşırtıcı değil tabii.

Asıl şaşırtıcı olan; ticari faaliyetlerinden dolayı tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlerine “teyakkuzda olun” uyarısı giden Pekcan'ın bakan yapılması…

★★★

Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Büro'dan, 19 Gümrük Bölge Müdürü'ne “Ruhsar Pekcan isimli şahıs Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yakını olduğunu söylüyor, uyanık olun” diye 6 Kasım 2016 tarihli uyarı mailleri gittiğini önceki yazımdan okuyabilirsiniz.

İhaleye fesat karıştırma, kamu ihale kanuna muhalefet, görevi kötüye kullanma iddiaları Pekcan'ın peşini bırakmıyor.

Hani bir deyim vardır; “Ciğeri kediye emanet etmek” diye; olan bu!

★★★

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muş'un yanıtlaması talebiyle TBBM Başkanlığı'na gündem olan “Pekcan'ın kendi bakanlığına ve bağlı kurumlara aile şirketi üzerinden 9 milyon TL'lik dezenfektan satması” konusunda soru önergesi verdi.

Öztunç'a göre, görevden alınan bakanın “Yüce Divan” yolunun açılması gerekir.

Bu yol 600 milletvekilinden en az 400'ünün el kaldırması ile açılabilir.

★★★

Ticaret Bakanlığı'nın mal ve hizmet alımlarına onay veren Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan sorumlu Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'a da sormak lazım:

– İlgili bakanın şirketinden, bakanlığa ürün satın almak mevzuata uygun mu?

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ifade edilen hükümler çerçevesinde; konusu suç oluşturan bir ticareti engellemek için ne yaptınız?

– Yazılı emir aldınız mı?

★★★

Yine Muş'un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na 26 Nisan'da da CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de soru önergesi verdi.

20 -22 Nisan tarihli yazılarımda “tüm zamanların rekoru” ilan edilen 540 kilogram kokain kaçakçılığını önleyen Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili Mehmet Ali Arslan'ın Şubat 2021'de “geri hizmete” çekilmesine dikkat çekmiştim.

Emir “idari soruşturma” dahil, söz konusu operasyonun akıbetini soruyor:

– 22 Ağustos 2020 tarihli ilk aramayı gerçekleştiren ve kokain paketlerinin yüklendiği 6 konteynere “temiz” tutanağı tutan Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekibi ve yöneticilerine yönelik soruşturma başlatıldı mı?

– Yapılan uyuşturucu sevkiyatının büyüklüğü düşünüldüğünde, organizasyonun Gümrük kısmındaki yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının ortaya çıkartılması adına soruşturma başlatıldı mı?

– Ticaret Bakanlığı, 540 kilogram kokainin ele geçirilmesini sağlayan Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Arslan'ı hangi gerekçe ile Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na çekti?

★★★

Emir, TBMM Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle aynı konuyla ilgili verdiği soru önergesinde “olay mahalline” dikkat çeken şu soruları yöneltiyor:

– Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü soruşturmaya ne zaman dahil etti?

– Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişiler yakalanarak adalete teslim edildi mi?

– Yapılan uyuşturucu sevkiyatının büyüklüğü düşünüldüğünde, organizasyonun yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının ortaya çıkartılması adına bir soruşturma başlatıldı mı?