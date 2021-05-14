Siz kardeşsiniz kavga etmeyin!

Türkiye'de en fazla kamu ihalesi alan müteahhit grubuna “5'li çete” adını ilk kim taktı bilmiyorum ama, kamuoyunun hafızasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerleştirdi.

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Her yıl ülkelerin devlet ve özel sektör yatırımlarını raporlayan Dünya Bankası; Cengiz (Mehmet Cengiz), MNG (Mehmet Nazif Günal) Limak (Nihat Özdemir) Kolin (Naci Koloğlu) ve Kalyon'u (Cemal Kalyoncu); ilk 10 şirket arasında gösterince; muhalefet de endeksi manşete taşıdı…

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2013 yılında yapılan İstanbul Havalimanı ihalesinin ilk etabı, yaklaşık 10 milyar Euro bedelle malum 5'lide kaldı. Havalimanı 2018'de açıldı, Kolin işletme şirketi İGA'daki hisselerinin yüzde 15'ini Kalyon'a (yüzde 35'e çıktı), yüzde 5'ini de Cengiz'e (yüzde 25'e çıktı) devrederek ortaklıktan çekildi. Diğer iki ortak yüzde 20'şer hisse ile yola devam ediyor… AKP'nin milyarlarca kaynak aktardığı yol, köprü, tünel, baraj projelerin de de aynı müteahhitlerin adı geçiyor. Bu demektir ki, Dünya Bankası raporlarında bir süre daha bu müteahhitlerin adı ön sıralardaki yerini koruyacak.

PASTADAN EN BÜYÜK DİLİMİ KİM ALIYOR?

Bu soruya kaba bir tahminle yanıt verebilirim: Cengiz!

Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne müteahhit aranıyor, Cengiz; liman mı yapılacak Cengiz, madenler mi açılacak Cengiz; baraj mı yapılacak Cengiz!

Kamu İhale Kanunu'nun tartışmalı 21/B maddesine göre davet usulü açılan ihalelerde Kalyon, Kolin ve Limak da; Cengiz'in çok gerisine düşmez…

CENGİZ VE LİMAK İLK KEZ AYRILMIYOR

Kasım 2020'de CHP'li Hatay Belediyesi iştiraklerinden Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi “Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı” ihalesi açmıştı. İhaleye Limak Uludağ ve Cengiz'den başka firma girmedi. 87 milyon 141 bin 941 lira teklifle ihaleyi Limak kazanmıştı. Cengiz başvuru dosyasında belgesi eksik iddiasıyla Limak'ı Kamu İhale Kurumu'na şikayet etti. Limak ihaleden oy çokluğu ile elendi. İhale geçtiğimiz günlerde 88 milyon 333 bin 246 lira teklif sunan Cengiz'e verildi. Bu gelişmeyi “Beşli çetede ihale kavgası başladı” ya da “Beşli çete çatırdıyor” diye yorumlayanlar oldu. Merkeze bağlı ihale paylaşımı nedeniyle çok doğru bir okuma olmaz…Elektrik dağıtım ihalesini Limak, Cengiz ve Kolin ortaklığı almış, CLK şirketini kurmuşlardı. 2016'da Limak konsorsiyumdan Uludağ Elektrik'i alıp çıktı. Aynı yıl yatırım tutarı 4.6 milyar lira olan Yusufeli Barajı ve HES projesinden Cengiz ve Kolin ayrıldı. Tüm hisseleri Limak aldı. İGA ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Kuzay Marmara Otoyolu projelerinde Cengiz-Limak ortaklığı sürüyor.

Her iki şirkette “Siz kardeşsiniz, kavga etmeyin” telkinleri almıyor değiller…

Her hafta 5-10 perakende elektrik dağıtım ihalesi olurken, Hatay'daki “şikayetten” patronların haberi yokmuş. Savunma bu!

ÖZALTIN KARAYOLLARI İHALELERİNİ ALDI

Cumhurbaşkanı Külliyesi, Ahlat ve Okluk Koyu Sarayı, şehir hastaneleri gibi “özellikli binaların” müteahhitlik şirketi Rönesans pek konsorsiyumlarla hareket etmiyor.

Cengiz'i köklü müteahhitlik şirketlerinden Özaltın'ın yanında görüyoruz… Kalehan Genç Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılan, 500 MW kurulu güce sahip Aşağı Kaleköy Barajı ve HES projesinde Cengiz, Hayrettin Özaltın'ın şirketi Özaltın İnşaat'ın ortağı… 30 Mart'ta düzenlenen “Kiğı-Yedisu Yolu İkmal İnşaatı” ihalesini, 630 milyon 807 bin TL teklif eden Özaltın'da kaldı.

Özaltın geçtiğimiz şubat ayında da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün son zamanların en büyük ihalelerinden 2.1 milyar TL'lik “Erdemli–Silifke–Taşucu Yolu” işini, Yapı & Yapı İnşaat ile almıştı. Kamu bankalarının kredi muslukları daraldıkça, sahaya AKP karması çıkıyor…

ERDOĞAN'IN “AİLE DOSTU” YAPI & YAPI'YA VERİLDİ

Önceki yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan “aile dostu” Nusret Yıldırım'ın kurduğu Yapı & Yapı'nın yönetimine ikinci kuşak geçmiş… Şirket fazla ünlenmedi; haksızlık! Kendi web sitesinde yer alan işlerinden birkaçını aktarayım: İstanbul Finans Merkezi'nde 52 bin metrekare alanda 7 blok, SPK binası; İstanbul'daki park ve korular; Maltepe sahili, Kempinski Recidences, Mandarin Oriental Etiler, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi, Konya Meram Konutları, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi ve Sosyal Tesisler, Başakşehir Metrokent Konutları…

Bunlardan kaçı tamamlanmış, ihale serüvenleri nedir? Bu soruların her biri ayrı araştırma konusu olur.

ANTALYA HİPODROM 13 YILDIR BİTEMEDİ

2008 yılında gündeme gelen ve iki kez ihaleye çıkartılan Antalya Hipodrom inşaatını, 109 milyon 41 bin lira ihale bedeli ile Yapı & Yapı üstlenmişti. Projenin bitmesi için 10 milyon lira aranıyor! Günün sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı son 13 yılın hayali olan projeyi Türkiye Jokey Grubu'nun kucağına bıraktı.

RİZE İYİDERE LOJİSTİK LİMANI DA ONLARDA

Cengiz İnşaat ile birlikte 1 milyar 370 milyon lira bedelle üstlendikleri Rize İyidere Lojistik Liman projesi Yapı & Yapı'nın sayfasında tanıtılıyor. 100 bin ton konteyner kapasiteli liman inşa edilecek, Rize Karadeniz'in lojistik üssü olacak.

Limanın yapılması için denize yapılacak dolgu için gerekli taş; İkizdere'nin yeşili oyularak alınmaya çalışılıyor.

Yöre halkı günlerdir mücadele sürdürüyor.

Korona betona bulaşmıyor, size söyleyeyim…