Yabancı yok, hep tanıdık şirketler

Devlet banker faciasından, İslami holding soygunundan hiç ders almamış gibi, son 30 yıldır yürüyen “faizsiz tasarruf finans sistemine” ses çıkarmak için bugüne kadar bekledi.

Meclis bu hayırsız gidişata “Dur” dedi ve oybirliği ile Mart ayının ilk haftasında 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” nu çıkarttı.

9 Mart tarihli yazımı okuyanlar süreci hatırlayacaklar; çeri-çöpü ayıklamak kolay olamayacak.

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Halkın “evim şirketleri” ismini taktığı faizsiz tasarruf finansman modeline; banka faiz oranlarını karşılayamayacak, peşinat yatıramayacak genelde de muhafazakar ve dar gelirli aileler ilgi gösterdi.

2016'da ne olduysa (!) bu “evim” şirketlerinin sayısı 2'den 4'e; 4'den 10'a derken 34'e kadar çıktı.

Bu rakamlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kayıtlarına girenler…

Konuyu araştıran CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Halkın parasını kaçırmamaları için önlem alınması gerekir” diye uyarıyor.

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Bu finans modelini; Hac ziyaretinden sağlığa; eğitimden tatile; tarımdan enerji yatırımına kadar yaydılar.

Her sokakta bir banka açıldı sanki…

Önceleri Ticaret Bakanlığı'nın konusu olarak görülen “faizsiz tasarruf finans sistemi” Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın alanına çekildi ki; olması gereken de buydu…

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Çıkarılan yasa ile tasarruf finansmanı şirketlerine en az 100 milyon TL ödenmiş sermaye şartı getirildi.

Bir ay içinde BDDK'ya uyum planlarını sunmaları ve “Finansal Kurumlar Birliği” ne üye olmaları gerekiyor.

BDDK gerekli şartları yerine getirmeyeceğine kanaat getirdiği şirketleri 1 ay içinde tasfiye edecek.

Uyum için şirketlere 6 aylık süre tanındı. BDDK ek 6 aylık süre de verebilecek.

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6361 sayılı kanun; kuruluşun organizasyon yapısı, risk yönetimi, iç denetim, finansal raporlama gibi yükümlülüklerini de öngörüyor.

Verilen örneklerin başında bu piyasanın açık ara en büyüğü “Eminevim” şirketi geliyor.

1991 yılında faizsiz otomobil satarak sistemi kuran A.Emin Üstün 2019 yılında aniden vefat etti.

Yerine daha önce şirketin yönetim kademelerinde yer almayan eşi Süheyla Üstün geçti.

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Eminevim'in Küçükçekmece'deki şubesi Saadet Partisi'ne yakın yayın organları TV5 ve Milli gazete matbaasının bulunduğu binada faaliyet gösteriyor.

Bu yasadan en çok ya yararlanacak ya da zarar görecek olan bu firma olacak.

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8 Mart itibariyle sektördeki iş kapasitesinin yüzde 90'dan fazlasını üstlenen ilk 4 firmayı sıralayalım:

– Eminevim'in sözleşme büyüklüğü 23 milyar TL, müşteri sayısı ise 146 bin civarında.

– Murat Çiftçi'nin 2016 tarihinde kurduğu Birevim'in ödenmiş sermayesi 4 milyon TL, sözleşme büyüklüğü 12.1 milyar TL, 98 bin civarında müşterisi bulunuyor.

– Eyüp Akbal'ın hakim hissedar olduğu ve 29 yıllık geçmişi olan Fuzul Evim yaklaşık 57 bin müşteri ile 9 milyar TL'ye yakın sözleşme imzaladı.

– “Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi” Hollanda'da yerleşik Hakan Eryiğit, Harunoğulları Otomotiv'in (HYG Invest) kurucusu Emre Özkaya ve Serdar Kolo ortaklığında 19 Aralık 2017'de kuruldu.

Kolo'nun yaşı 30'a gelmiş mi bilemedim ama; son 3 yılda ortaklarından kopup holdingleşti.

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Kolo; 2020 nisan ayında ihaleye çıkan Toros Menkul Değerler'i “Ben aldım” diye demeçler verdi.

Üzerinden bir yıl geçti, SPK'dan bu ihaleye ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Emre Özkaya, okurlarımın bildiği bir isimle çakışıyor. Sayıştay'ın Ziraat Girişim raporunda “500 milyon TL nerede” diye sorduğu Central Oto'nun görevden alınan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özkaya'nın oğluymuş, Kolo da teyze oğlu…

Son sözüm şudur: Sektörde 100 milyon TL ödenmiş sermaye çıkarabilecek şirket sayısı bugün yalnızca 1…

6 ay sonra da 10'u bulmaz.

İş dünyasında yalnızca “5'li çete” tartışması yapılmayacak “eminol”…

Şirket adı değil!