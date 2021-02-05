Ziraat Bankası Genel Müdürü elini cebine atıyor mudur?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li kadrolar için “3-5 yerden yönetim kurulu üyeliği maaşı alıyorlar” dediğinde kimse üzerine alınmıyor.

Neden acaba?

Kamu şirketlerinde yönetim kurulu koltuklarını işgal eden eski AKP milletvekilleri, belediye başkanları, bakanları, il başkanları; atanan bürokratlar mezarlıkta ıslık çalıyorlar.

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Avucunda 7 lira, marketten ancak 3 adet domatesle çıkabilen vatandaşı görmüyorlar mı?

Uzayıp giden Halk Ekmek kuyruklarını…

Gıda fiyatlarında pahalılık tuzu kuru olanlar için yalnızca 3-5 rakam, geniş halk kitleleri için açlık demek.

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Saraylar, uçaklar, araçlar…

Maaş saltanatından kimse geri kalmıyor.

Pandemide artan yoksulluğu, gelirsiz kalan milyonları gözleri görmüyor.

Dertleri aldıkları maaşlar, kazançları…

Kamudaki bu “savurganlık” toplumda “aynı gemideyiz” duygusu yaratmıyor.

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Sayıştay'ın 2019 yılı raporunda Ziraat Bankası ile ilgili şu ifadelere yer verilmişti:

“Bankada 2019 yılında 9 yönetim kurulu üyesi ve iki denetim kurulu üyesi görev almıştır. Bu üyelerin tamamının uhdesinde kamu görevi olmadığı kabul edildiğinde, 2019 yılı yönetim ve denetim kurulu üyeleri için toplam 2.346.600 TL gider yapılması gerekmektedir. Ancak, banka mizanında yer alan, ‘Yönetim Kurulu Aylık ve Ücretleri' hesabının yıl sonu tutarı 5.451.396 TL olarak gerçekleşmiştir.”

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Rapordaki ifadelere Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın geçtiğimiz günlerde çıktığı bir TV ekranından şu yanıtı verdi:

“Ziraat Bankası özelinde yönetim kurulu üyeleri olarak biz net maaş alırız. Yönetim kurulu maaşı net 19 bin 750 liradır. 4 de ikramiye alırız. Sektöre baktığımız zaman en düşüğü değiliz belki ama ortalamanın altındayız.”

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Aydın; Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmediği için buralardaki görevlerinden maaş almıyor.

Peki Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak ne kadar maaş alıyor?

50 bin liranın altında olduğunu tahmin etmem.

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Bankanın yönetim kuruluna “işle ilgili harcamalarda” kullanması için verdiği kredi kartı, emrine verilen özel araba ya da arabaların masrafları…

Yaptığı yurt dışı gezilerinden aldığı günlük en az 400 dolar harcırah.

Bu arada “etik kurallar” işlemediği için kamu görevlileri; yat, uçak, otel her türlü ikrama da açıktır.

Sayın genel müdür gezilerinde elini cebine atıyor mudur?

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Aydın; Ziraat Bankası iştiraklerinden Ziraat Katılım'dan, Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğinden ne kadar maaş alıyordur?

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2018 ve 2019'da bankaların hissedarlara kâr dağıtmasına izin vermeyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2020 için, dönem net kârının yüzde 10'una kadar temettü dağıtım izni verdi.

Bankalar 11 ayda 57.3 milyar TL net kâr elde etti.

Bu kârdan banka yöneticileri “jestiyon-prim” almayacaklar mı?

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Türkiye Varlık Fonu'ndaki (TVF) 23 şirketin 10'u Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) olduğu için Meclis'e sunulan Sayıştay raporlarıyla denetlenebiliyor.

TVF de “kamu” olduğuna göre, bağlı tüm şirketleri devletin denetim mekanizması içine girmeli.

O zaman TVF'de maaşla çalışan Genel Müdür Zafer Sönmez kaç yerde yönetim kurulu üyesi, kaç yerden ne kadar maaş alıyor onu da öğreniriz…

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde kendisine verilen hediyeleri kayıtlı olarak devlete teslim etmişti. Bunlar açıklanmalı! Ki siyasilere uygulanan hediye kriterlerini görelim.

Oradan kademeli olarak ilgili kamu yöneticilerine verilen hediyelerin de değerini tahmin edebiliriz.

Yeri gelmişken sorayım:

En çok zamlanan ürünlerin başında sıvı yağ geliyor.

Peki bu yağları Suudi şirketi Savola Grup'un sattığı söyleniyor mu?