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25 yıllık sigortalılık süresinin hesabı

Temmuz 1988 doğumluyum. 2002 Ağustos'tan yaklaşık 20 günlük bir sigortalılık sürem var. Daha sonra da üniversiteden mezuniyet ile 2011 Temmuz'dan beri kesintisiz çalışıyorum. En son sorgumda 3600+ gün prim doldurmuştum. Kıdem tazminatına hak kazanmak için “4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık” opsiyonu göz önüne alındığında, benim 2002'den itibaren mi 25 yıl saymam gerekecek? Bu durumda 4500 prim günü doldurup 2027'de kıdem tazminatına hak kazanmış olacak mıyım?

Sezgin K.

1 Nisan 1981 tarihinden sonra sigortalı olanlar için emeklilik şartlarının sağlanmasında sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın doldurulduğu tarih olarak dikkate alınıyor. 18 yaş öncesinde geçen çalışma süreleri prim ödeme gün sayısına ilave ediliyor.

Bu bağlamda, 25 yıllık sigortalılık sürenizin hesabında ne 2002 ne de 2011 yılı dikkate alınır. Adınıza ilk defa prim ödenmeye başlandığı tarih 18 yaşınızdan önce olduğundan, sigortalılık sürenizin başlangıcı olarak 18 yaşınızı doldurduğunuz Temmuz 2006 tarihi dikkate alınır ve Temmuz 2006'dan itibaren 25 yıl saymanız gerekir. Buna göre de 25 yıllık sigortalılık süreniz Temmuz 2031 yılında dolar ve 4500 prim günüyle kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız.

Temmuz 2031 yılından önce 7000 prim gününü tamamlarsanız, 25 yıllık sigortalılık süresi gerekmeksizin 7000 prim gününü tamamladığınızda kıdem tazminatına hak kazanarak kendi isteğinizle işten ayrılma olanağına kavuşursunuz.

Askerlik borçlanması

20 Eylül 1969 doğumluyum. 14 Şubat 1993 sigorta başlangıcım. 8464 prim günüm var ve halen çalışmaktayım. 26 Kasım 1990 askerlik başlangıcım ve 18 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanması ne kadar yapmalıyım ve ne zaman emekli olabilirim? Muharrem Ç.

14 Şubat 1993 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 prim günü ve 54 yaş şartına tabisiniz. Sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamışsınız. İlk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce yaptığınız askerlik sürenizin 82 gününü borçlanırsanız, sigorta başlangıcınız 22 Kasım 1992 tarihine geri gelir. Bu da emeklilik yaşınızın 53'e inmesini ve bir yıl erken emekli olmanızı sağlar. 53 yaşınızı dolduracağınız 20 Eylül 2022 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Emeklilik başvurusu

Emeklilik şartlarını 1 Ocak 2022 tarihinde sağlıyorum. Emeklilik dilekçemi tam gününde mi vermem daha avantajlı olur yoksa bekleyip ayın sonunda mı (31 Ocak 2022) vermem hem emekli maaşı hem çalıştığım yerden alacağım tazminat açısından daha avantajlı olur? Hamdullah B.

Emekli aylığı, başvuru tarihini izleyen aybaşından itibaren geçerli olmak üzere bağlanıyor. 1 Ocak 2022 ila 31 Ocak 2022 tarihleri arasında kalmak üzere emeklilik dilekçenizi ayın hangi günü verirseniz verin emekli aylığınız 1 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanır.Kıdem tazminatı açısından ise, kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren artacak. Aylık brüt ücretiniz kıdem tazminatı tavanı üzerinde ise yine Ocak ayının herhangi bir günü işten ayrılmanız, kıdem tazminatınızı yeni tavan tutarı üzerinden almanız için yeterli olacaktır.