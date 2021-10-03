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Emeklilikte 25 yıl sigortalılık süresi şartı

23 Aralık 1965 doğumluyum. 1986'da askerlik yaptım. 1 Haziran 1997 4/b başlangıcım. 2016'da Ek-5'e geçip, 1319 gün pirim ödeyip durdurdum. Toplam 7160 gün primim var. Sizin önceki bir yazınızdan, “25 yıllık sigortalılık süresi 4500 günle emekli olanlar için gerekir, 7200 günü olana gerekmez” diye anladım. Şu an benim 10 gün mü yoksa 150 gün mü askerlik borçlanması yapmam gerekiyor? Tahsin Ülger

08.09.1999 ila 30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmaları ve 4500 prim günü ile 25 yıl sigortalılık süresi ya da 7000 prim günü şartlarını sağladıklarında emekli olabiliyorlar. Bu bağlamda, 25 yıl sigortalılık süresi, 08.09.1999 ila 30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanların 7000 prim günüyle 4/a statüsünden emekli olmaları halinde aranmıyor.

08.09.1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan erkeklerin ise 4/a statüsünden emekli olabilmeleri için prim günü ve yaş dışında 25 yıllık sigortalılık süresini de tamamlamaları gerekiyor. Bu bağlamda, emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi şartını da sağlamalısınız. 150 gün yerine 160 gün borçlandığınızda, 2021 Aralık ayında hem yaş hem sigortalılık

süresi şartlarını sağlamış olur ve emeklilik için başvurabilirsiniz.

Borçlanma dışında toplu prim ödeme usulü yok

Annem 1973 yılında Almanya'ya çalışmaya gitmiş. 2 yıl kadar çalıştıktan sonra 1975 yılında Türkiye'ye geri dönmüş. Orada sigortalı olarak çalışmış olduğu için 1975 yılından bugüne kadar ödemeleri yaparak bir emeklilik şansı olabilir mi? Deniz Erener

5510 sayılı SSGSS Kanunu ile yurtdışında geçen hizmetlerin borçlanılmasına ilişkin 3201 sayılı Kanun'da sayılan sürelerin borçlanılması dışında, sigortasız geçen süreler için toplu prim ödeme usulü yok. Anneniz 1975 yılından bugüne kadar geçen süre için ödeme yaparak emekli olamaz.

Ancak Almanya'da geçen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her biri bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurtdışında ev kadını olarak geçen süreleri 3201 sayılı Kanun kapsamında borçlanabilir.

Ayrıca Almanya'da ilk defa sigortalı olduğu tarihten sonra doğan çocukları (en fazla üç çocuk) için 5510 sayılı Kanun'a göre doğum borçlanması yapabilir. Doğum borçlanmasıyla her bir çocuk için 720 gün kazanabilir. Borçlanmalar sonrası eksik kalan günleri için isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir. 5400 prim günüyle 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olabilir.

Prim ödenen süreler emeklilikte dikkate alınır

20 Ağustos 1976 doğumluyum. 10.12.1993 – 15.06.1994 tarihleri arasında vekil öğretmenlik yaptım. Bu hizmetim SGK başlangıcım ve hizmet sürem emekliliğe sayılır mı? Sayılmazsa ödenen primlerimin iadesini talep edebilir miyim? Sezai Cüberal

Vekil öğretmenlik hizmetiniz karşılığı adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödendiği tarih 4/a (SSK) statüsünden emekliliğinizde sigorta başlangıcınız kabul edilir. Ödenen primler de hangi sigortalılık statüsünde olursa olsun emekliliğinizde prim gününüze/hizmet sürenize sayılır.