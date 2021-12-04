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EYT çıkarsa yararlanabilir miyim?

Sigorta girişim 1 Mart 1995 tarihinde SSK'dan. 2000 yılından 1 Kasım 2017 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak çalıştım. Bu tarihten itibaren sigortam yok. EYT çıkarsa yararlanabilir miyim? Eşref Bolukçu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili henüz bir çalışma taslağı bile ortaya çıkmadığından EYT'liler için öngörülen emeklilik koşulları konusunda da bir veri yok. Konu kulis haberleri üzerinden tartışıldığından, EYT'lilerin ne şekilde emekli olabileceklerini söylemek mümkün değil.

Ancak emeklilik koşulları 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirildiğinden, 8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor.

Şayet yasa çıkarsa, yasa hükümlerinden yararlanabilmek için ise emeklilik için gereken yaş dışındaki, 4/a (SSK)'lılar ve banka sandığına tabi olanlar açısından sigortalılık süresi ve prim günü, 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında olanlar açısından hizmet süresi koşulunu sağlamış olmak gerekiyor.

Bu bağlamda, sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT kapsamındasınız. Ancak 25 yıllık hizmet süresini tamamlamamış olduğunuzdan, yaşa takılma durumunuz henüz oluşmamış. EYT yasası çıkarsa, 25 tam yıl hizmet süresini tamamlamak koşuluyla yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden yararlanmanız söz konusu olabilir.

Ne kadar askerlik borçlanması yapmalıyım?

Doğum tarihim 30 Mayıs 1966. Prim gün sayım 8084. İşe giriş ve SSK başlangıç tarihim 10 Aralık 1998. 18 aylık askerlik borçlanmasını nasıl yaparsam emekli olabilirim? H. Enes Yurdakul

10 Aralık 1998 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 58 yaş koşullarına tabisiniz.

Askerlik tarihinizi belirtmemişsiniz. Paylaştığınız bilgilere göre askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz 10 Aralık 1998 tarihinden önce yapmış olmalısınız. Bu varsayımla, 20 gün askerlik borçlanması emeklilik yaşınızın 57'ye, prim günü koşulunuzun 5900 güne inmesini sağlar. Ancak 57 yaşınızı dolduracağınız 30 Mayıs 2023 tarihinde 25 yıllık sigortalılık süreniz dolmuş olmayacağından, 195 gün borçlanırsanız, emeklilik yaşınız dolduğunda 25 yıllık sigortalılık süresi koşulunu da sağlamış olursunuz.

Bu bağlamda, 195 gün askerlik borçlanması yaptığınızda sigorta başlangıç tarihiniz 25 Mayıs 1998 tarihine geri gelir. Buna göre, 25 yıllık sigortalılık süreniz 25 Mayıs 2023 tarihinde, 57'ye inen emeklilik yaşınız da 30 Mayıs 2023 tarihinde dolar ve emekli olmaya hak kazanırsınız.