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EYT’den hangi koşullarda faydalanabilirim?

1 Ekim 1999 sigorta başlangıç tarihim. Askerliğimi sigorta başlangıcından önce yaptım. Şuanda 4057 gün primim var. 9 Haziran 1978 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? EYT'den hangi koşularda faydalanabilirim? Hasan Şen

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT (emeklilikte yaşa takılan) kapsamında sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın 5000 prim günü ve kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi koşullarını sağladıklarında emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle, prim günü ve sigortalılık süresi koşullarının yanı sıra bir de yaş koşulu getirildi. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

25 gün askerlik borçlanması yaptığınızda sigorta başlangıcınız 9 Eylül 1999 öncesine (6 Eylül 1999 tarihine) geri gelir ve EYT kapsamına dahil olursunuz. EYT yasası çıkarsa, yasada belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak da emekli olmanız söz konusu olur. Mevcut (EYT yasasının çıkmadığı) durumda, 25 gün askerlik borçlanmasıyla emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 58 yaş koşullarına tabi olursunuz. 310 gün borçlanırsanız, prim günü koşulunuz 5900 güne, yaş koşulunuz 57'ye iner. Prim günü ve yaş koşulunu sağladığınızda da emekli olmaya hak kazanırsınız.

Askerlik borçlanması parçalı yapılabilir mi?

Ağustos 1998 ile Şubat 2000 arasında 550 gün askerlik yaptım. 2000 Mart ayında sigortalı olarak çalışmaya başladım. Askerlik hizmetimi borçlanıp, sigorta giriş tarihimi erkene çekmek istiyorum. 540 günlük borçlanma tutarı 2021 yılında 20.600 TL civarında oluyor. Bu tutarı bir anda ödemek beni çok zorlayacak. Örneğin, 180 gününü borçlanıp, sigorta giriş tarihimi 9 Eylül 1999 öncesine çektikten sonra ileriki yıllarda kalan günü tekrar borçlanabilir miyim? Yoksa bu hak bir seferlik mi ödeme imkânı tanıyor? aknakyz7

Borçlanma başvurusu üzerine hesaplanan primlerin, borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar geçerli sayılmıyor. Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. Tebliğ edilen borcun süresi içinde ödenmemesi ya da bir kısmının ödenmesi halinde kalan süreler için yeniden başvurulması gerekiyor.

Bu bağlamda, verdiğiniz örnekte olduğu gibi askerlik süresinin önce bir kısmının sonra diğer kısmının parçalı olarak borçlanılması mümkün. Ya da tamamı için borçlanma başvurusunda bulunulup kısmi ödeme yapmak, kalan kısım için yeniden başvuruda bulunmak da mümkün.