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Primlerin ödeneceği statü ve miktarı emekli aylığını etkiler mi?

Memurluktan ihraç oldum. 1 ay prim eksiğim var. 53 olan emeklilik yaşımı 52'ye çekmek için 1 yıl askerlik borçlanması yapmam gerekiyor. Askerlik borçlanmamı yapıp sigorta girişimi kapatacağım. Sigorta kaydımı 4/a ya da isteğe bağlı yaptırmam emekli maaşımı nasıl etkiler? Yatıracağımız prim miktarını kendimiz belirleyebiliyor muyuz? Ödeyeceğimiz prim miktarı emekli maaşını ne derece etkiler? Sigorta başlangıcı ve askerlik borçlanmasını hemen yapmamın bir önemi var mı? Mustafa A.

Emekli Sandığı statüsünden emekli olacağınızdan, aylığınızın hesabında derece, kademe ve göstergeniz ile emeklilik tarihinde geçerli olan memur maaş katsayıları esas alınacak. Bu nedenle, sigorta kaydınızı 4/a ya da isteğe bağlı yaptırmanız emekli maaşınızı olumlu ya da olumsuz etkilemez. Yatıracağınız prim miktarını asgari ücretten az olmamak koşuluyla kendiniz belirleyebiliyorsunuz, ancak ödeyeceğiniz prim miktarının emekli maaşınıza etkisi olmaz.

Üzerinden prim ödenecek veya borçlanılacak kazanç tutarı asgari ücrete endeksli. Asgari ücret de her yılbaşında artıyor. Asgari ücretteki artışa bağlı olarak ödenecek prim tutarı da arttığından, sigorta başlangıcı ve askerlik borçlanmasının zamanlamasını bu durumu göz önünde bulundurarak belirleyebilirsiniz.

Banka sandığı emeklisine SSK'lı babadan aylık bağlanır mı?

2016 yılında T.İş Bankası'ndan emekli oldum. Boşandığım için vefat eden SSK emeklisi annemin maaşını almak için SGK'ya başvurduğumda, sistemde herhangi bir gelirimi göremediler ve “Alabilirsiniz” dediler. Ancak İş Bankası emeklisi olduğumu belirttiğimde, “O zaman alamazsınız” dediler. Bizim SGK ile bir ilgimiz yok, tamamen bankamızın sandığından emekli maaşını alıyoruz. Şimdi SSK emeklisi olan babam da vefat etti. Ben anne veya babamdan maaş alabilir miyim? Zeynep H.

Kız çocuklarına yetim aylığı bağlanmasına ilişkin koşulların belirlendiği 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 34. maddesinde yer alan, “… bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması” hükmünde yer alan “veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış” olması ibaresinin “5510 sayılı Kanuna göre kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış” olması şeklinde mi yoksa geniş anlamda mı değerlendirileceği açık değil.

Ancak bu hükme göre SGK, 506 sayılı SGK'nın geçici 20. maddesine göre kurulan banka sandıklarından emekli olan kız çocuklarına “kendi sigortalılığı nedeniyle emekli aylığı aldıkları” için yetim aylığı bağlamıyor.