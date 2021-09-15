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Sözleşmeli öğretmen olduğumda yetim aylığım kesilir mi?

Babam 8 Nisan 2009 tarihinde vefat etti. Babam emekli öğretmendi. O dönem bana yetim aylığı bağlandı. 6 Eylül 2021 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak atandım. Bu durum öncesinde evlenmediğim ya da çalışmadığım için yetim aylığı alıyordum. Sözleşmeli öğretmen olarak atandığımda yetim aylığım kesilir mi? Aslı Karlı

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun geçici 4. maddesinde, 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla ya da öncesinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı hüküm altına alınmış.

5434 sayılı Kanun'a göre de kız çocuklarına evlenmedikleri ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışmadıkları sürece, 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) veya özel banka emekli sandıkları kapsamında çalışsalar da yetim aylığı ödeniyor.

Sözleşmeli öğretmen olarak 4/a kapsamda sigortalı sayılacağınızdan, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babanızdan almakta olduğunuz yetim aylığınız kesilmez. Evlenmediğiniz sürece de almaya devam edersiniz.

Engelli olarak erken emeklilikten yararlanabilir miyim?

14 Eylül 2004 tarihinde öğretmen olarak bir devlet okulunda görevime başladım. Göreve başlamadan önce istenen askerlik durum belgesinde engelli olmam nedeniyle askerlikten muaf tutuldum. Fakat engelli çalışanlara vergi indirimi olduğundan haberim olmadığından rapor almadan görevime başladım. 2013 yılı Eylül ayında sevkimi yaptırarak vergi indirimi için rapor aldım. Yüzde 52 oranında bir rapor verildi ve üçüncü derece vergi indiriminden faydalanmaya başladım. Doğum tarihim 20 Haziran 1978. Engelli olarak erken emeklilik hakkından yararlanabilir miyim? İşe başlarken engellilik durumu ile ilgili bildirim yapmamış olmam sorun olur mu? Eğer emeklilik hakkım var ise ne zaman emekli olabilirim? Hasan Başarır

İşe başlarken engellilik durumunuzla ilgili bildirim yapmamış olmanız, engelli olarak erken emeklilik hakkından yararlanmanıza engel değil.

Çalışmaya başlamadan önce rapor almış olsaydınız engelli hakkıyla emeklilik şartınız 5400 prim günü (hizmet süresi) olurdu. Ancak sizin açınızdan bir kayıp söz konusu değil. Zira raporunuzu çalışmaya başladıktan sonra aldığınızdan emeklilik için 5760 gün (16 tam yıl) hizmet süreniz olması yeterli.

14 Eylül 2004 memuriyet başlangıcıyla bu şartı sağlamış ve yaş şartı da aranmadığından, engelli hakkıyla emekli olmaya hak kazanmış durumdasınız.

Hangi kapsamda emekli olabilirim?

Doğum tarihim 2 Şubat 1970. Sigorta başlangıcım 1 Eylül 1988. Askerliğimi 1991 yılında 18 ay yaptım. Şu anda 3900 prim günüm var. 2 ay önce işten ayrıldım. Primlerimi dışarıdan isteğe bağlı olarak ödemeye başlarsam ve askerliğimi de borçlanırsam ne zaman ve hangi kapsamda (4/a, 4/b) emekli olurum? Çetin Demirci

1 Eylül 1988 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 51 yaş ve 5450 prim günü şartlarına tabisiniz.

Sigortalılık süresi ve yaş şartlarını sağlamışsınız. 1550 gün prim eksiğiniz var. 18 ay karşılığı 540 gün askerlik borçlanması yaptığınızda eksik prim gününüz 1010 güne düşer. 1260 günden az olduğunuzdan, eksik gününüzü isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilir ve 4/a statüsünden emekli olursunuz. Eylül ayında prim ödemeye başlarsanız 2024 Temmuz ayında prim günü şartını da sağlar ve emekli olmaya hak kazanırsınız.