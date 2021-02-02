Tek kız çocuğu için Bağ-Kur yetim aylığı oranı

Babam 1997 yılında 4/b'li olarak vefat etti. Annemle boşanmıştı. Ben tek hak sahibi kız çocuğu olarak 2007 yılında borcunu ödeyip maaşa bağlandım. Ancak tek hak sahibi olduğum halde yüzde 25 oranında aylık bağladılar. Defalarca itiraz dilekçesi yazdım, verdikleri cevap hep aynı; “Kız çocuklarının her biri yüzde 25 alır” diyorlar. Ben de mahkemeye müracaat ettim. Kız çocuklarının her biri değil, tek hak sahibiyim diye. Sizce haklı değil miyim, durum ne olur? Yasuo

1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat eden sigortalıların hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanmasında, sigortalıya ilişkin koşulların tespiti ile gelir veya aylığın hesaplanması ve paylaştırılmasında ölüm tarihindeki, hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde ise hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki kanun hükümleri uygulanıyor.

Bu bağlamda, babanızın vefat tarihi ve hak sahibi olarak aylık almaya başladığınız tarih 1 Ekim 2008 tarihinden önce olduğundan, aylık bağlama oranı 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu hükümlerine göre belirleniyor. Bağ-Kur Kanunu'na göre de bağlanacak yetim aylığının oranı yüzde 25 olup, tek hak sahibi olmanız ya da hem anasız hem de babasız kalmış olmanız aylık bağlama oranını etkilemiyor.

Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

19 Nisan 1970 doğumlu, 20 Temmuz 1988 sigorta girişliyim. Halen özel bir şirkette çalışıyorum. 19 Nisan 2021'den itibaren emeklilik için müracaat etmem gerekiyor. Emeklilik başvurusu için işyerinden ne tür belge ya da belgeler çıkartmalıyım? SGK'ya başvuru için en uygun tarih hangisi? MFA

Emeklilik için işten ayrıldığınızda işyerinden herhangi bir belge almanız gerekmiyor. Sadece işverenin, işten ayrılış bildirgenizi e-sigorta yoluyla SGK'ya göndermesini sağlamanız yeterli. Emeklilik için Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile son çalıştığınız işyerinin bağlı olduğu sigorta il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuracak ya da www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden talepte bulunabileceksiniz.

Emekli aylığı, başvuru tarihini izleyen aybaşından itibaren bağlanıyor. 19 Nisan 2021'den itibaren nisan sonuna kadar başvurursanız emekli aylığınız mayıs ayından geçerli olmak üzere bağlanır. Bu tarihten sonra başvurmanız emekli aylığı tutarınızı değiştirmez. Geç başvuru, emekli aylığınızın geç başlamasına neden olur.