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Yargı yoluyla iki aylığı da almanız mümkün olabilir

Bağ-Kur emeklisi eşim 2018 yılında vefat etti. Kendisinden dul aylığı alıyorum. Ben çalışmıyorum ve emekli değilim. SSK emeklisi olan annem 2007 yılında vefat etmişti. Başvursam, annemden yetim aylığı alabilir miyim? İsmi saklı

5 Aralık 2017 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği sonrası, 2008/Ekim aybaşından önce ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanmasında, hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki kanun hükümleri uygulanıyor.

Bu bağlamda, 2008/Ekim aybaşından önce ölen sigortalının/emeklinin hak sahiplerine 2008/Ekim aybaşından sonraki süreler için ölüm gelir/aylığı bağlanmasında 5510 sayılı SSGSS Kanunu hükümleri uygulanıyor.

2008/Ekim aybaşından sonra ölen eşinden dolayı yetim aylığına hak kazanan eşe, ölüm tarihi 2008/Ekim ayından önce veya sonra olan babasından/annesinden dolayı 5 Aralık 2017 tarihinden sonra yetim aylığı bağlanması talebinde bulunduğunda, 5510 sayılı Kanun'un 54. maddesine göre değerlendirme yapılarak tercih ettiği aylık ödeniyor.

2018 yılında eşinizin vefatı ile hem eşinizden hem annenizden hak sahibi olduğunuzdan, değerlendirme 5510 sayılı SSGSS Kanununa göre yapılır. 5510 sayılı Kanun'un 54. maddesine göre de hem eşinden hem anne ve/veya babasından aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylık bağlandığından, SGK ayrıca annenizden aylık bağlamaz. Ancak yargı yoluyla annenizden de aylık almanız mümkün olabilir.

5 Aralık 2017 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğinden önce, ölüm aylığında hak sahipleri açısından sigortalının ölüm tarihinde geçerli olan mevzuat hükümleri uygulanıyordu. Bu bağlamda, iki aylık söz konusu olduğunda, ölen sigortalılardan birisinin ölüm tarihi 5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 öncesi ise ve diğer sigortalı da 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ölmüşse, sigortalıların statüleri de farklı ise doğrudan 5510 sayılı Kanun'un 54. maddesi uygulanmayıp, ayrı ayrı aylık bağlanıp bağlanamayacağı her iki kanuna göre değerlendiriliyordu.

Annenizin vefat tarihinde geçerli olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre Bağ-Kurlu eşinden dul aylığı bağlanan, çalışmayan ve kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan kız çocuğuna SSK'lı anne/babasından yetim aylığı bağlanıyordu. SSK emekli aylığı alan annenizin 1 Ekim 2008 tarihinden önce, Bağ-Kurlu eşinizin 1 Ekim 2008 tarihinden sonra vefatı ve her ikisinin sigortalılık statüsünün de farklı olmasına bağlı olarak, annenizden dolayı da aylık bağlanması gerekiyordu.

Bu bağlamda, SGK'dan aylık bağlanması talebinde bulunabilirsiniz. SGK talebinizi muhtemelen yönetmelik değişikliğini gerekçe göstererek reddedecektir. Bu durumda yasa hükmü değişmemesine rağmen yönetmelikle yapılan değişikliğe itiraz ve hakkınızda değişiklik öncesi hükümlerin uygulanması talebiyle konuyu yargıya taşıyabilirsiniz.