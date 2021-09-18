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Yedek subay ikramiyesinde zaman aşımı

13 Eylül tarihli Sözcü Gazetesi'ndeki yedek subay ikramiyesi ile ilgili yazınıza istinaden konuyu Emekli Sandığı'ndaki yetkili ile görüştüm. 5 yıllık bir süre varmış. Ben 2010 yılında emekli oldum, 2015 yılına kadar talep etmem gerekiyormuş. Benim sorum ikramiye için 5 yıllık zaman aşımı var mı? 5 yıllık zaman aşımı varsa onu da yazınızda belirtirseniz memnun olurum. Mehmet Zantur

Yedek subay ikramiyesine ilişkin olarak bugüne kadar verdiğim yanıtlar gelen sorulara odaklı olduğundan, zaman aşımı konusuna değinmek akla gelmedi. Zaman aşımını çağrıştıracak bir soru da gelmedi. Ta ki sizin sorunuza kadar.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 117. maddesine göre, 5434 sayılı Kanun gereğince çeşitli adlarla yapılan ödemelerden, hak kazanma tarihinden itibaren 5 yıl sonuna kadar alınmayan veya yazılı talepte bulunulmayan ödemeler kurum lehine zaman aşımına uğruyor. Emekli ikramiyesine de emekli aylığı bağlandığı tarihte hak kazanılıyor. Bu bağlamda, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen yedek subaylık dönemine ilişkin emekli ikramiyesi de zaman aşımına uğruyor.

Hem eşinden hem babasından aylığa hak kazananlar

Ablamın eşi 2017 yılında vefat etti, ablam işçi emekli maaşını alıyor. Babam da 2015'te vefat etti, o da işçi emeklisi idi. SGK'yı aradık, ablam babamın maaşını alamazmış, ikisi de SSK emeklisi oldukları için. Acaba ne yapabiliriz? Berkant Körpi

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyip, sonra gerekçesini açıklayayım. Evet, ablanız her ikisi de 4/a (SSK) statüsünden emekli olan hem eşinden hem babanızdan aylık alamaz ancak tercih yapabilir.

Ablanız eşinden ve babanızdan aylığa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra, 5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre hak kazanıyor. 5510 sayılı Kanun'un 54. maddesi hükmüne göre de, 5510 sayılı Kanun'a göre bağlanacak aylık ve gelirlerin birleşmesi durumunda; hem eşinden hem de ana ve/veya babasından ölüm (dul/yetim) aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı bağlanıyor.

GSS primi ödeyerek emeklilik yaşımı bekleyebilir miyim?

10 Mayıs 1972 doğumluyum. 27 Aralık 1996'da memur olarak işe başladım. 1 Eylül 1997'de istifa ederek 3.5 yıl özel sektörde çalıştım. 1 Haziran 2001 tarihinde tekrar memur olarak işe döndüm. 19 yıl memur, 3.5 yıl özel sektör olmak üzere 22.5 yıllık hizmetim var. Memurluktan istifa edersem GSS primimi ödemem kaydıyla 53 yaşında emekli olabilir miyim? Bunun için SGK'ya ayrıca dilekçeyle başvuruda bulunmama gerek var mı? Sadece GSS primimi ödemem yeterli olur mu? Sibel Yaldır

Emeklilik yaşınızı beklemek üzere memuriyetten ayrıldığınızda SGK'ya herhangi bir başvuruda bulunmanız gerekmiyor. Sadece istifa dilekçenizde emekliliğiniz için gereken yaşınızı beklemek üzere görevden ayrılmak istediğinizi belirtmenizde yarar var. Emeklilik yaşınızı doldurduğunuzda da SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na emeklilik için başvurursunuz.

Görevden ayrıldıktan sonra (10+90) olmak üzere 100 gün sağlık yardımı alma hakkınız var. 100. günden sonra genel sağlık sigortalılığınızı başlatmanız gerekir. Bunun için ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki SGK il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurmalısınız. İsterseniz gelir testi de yaptırabilirsiniz.