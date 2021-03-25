AKP mutasyonu

-“Türkiye için inandığın yolda yürü”…

Kongre salonundaki bu pankart aslında Erdoğan'ın yeni yolunun işareti.

Erdoğan her daim kongre salonuyla ilgili her detayı planlar; organizasyonu kimseye bırakmaz. Hangi müziğin çalınacağını, hangi belgeselin gösterileceğini bile bilmek ister. Bu amaçla tanıtım ve medyadan sorumlu AKP genel başkan yardımcısı Mahir Ünal ile sıkı mesai yaptı.

İşte… Bu pankart seçimi ve asılacağı yeri dahi belirleyen Erdoğan'dır.

O halde bu pankartın kodlarını çözmek şart.

Bu pankart bize ne anlatıyor?

İlk bakışta “ne var bunda” denebilir. Oysa ben…

Yeni paradigmaya/ değerler dizisine işaret ettiğini düşünüyorum.

Bence pankart, Erdoğan'ın 2023 hedefini özetliyor.

Bence pankart, Erdoğan'ın “millilik” çizgisine dönüşün simgesel sloganı.

Batıcı 2002 vizyonundan, yerli 2023 ruhuna dönüşün işareti var o pankartta…

Yenilikçilikten tekrar gelenekçiliğe dönüşün işareti var o pankartta…

İtikatta gelenekçi, amelde yenilikçi olan Erdoğan'ın yeni yolunda “yenilikçilik” yok artık.

20 yıl önce Milli Görüş siyasetinden farklı yeniliklere ve değişime açık yol izleyeceklerini dile getiren Erdoğan, 20 yıl sonra tekrar Milli Görüş çizgisine dönüyor.

Yeni kimlik bu:

Batı hedefi yok artık…

AB hedefi yok artık…

Sadece Türkiye için inanılan yolda yürünecek!

Bu sebeple… Erdoğan'ın yeni yolunda İstanbul Sözleşmesi'nin hiç önemi yok! Dindarlık çizgisi içinde yer alacak aile, birey ve siyasal icraatlar artık…

Ne demek istediğimi biraz daha açayım:

YENİ KİMLİK

Erdoğan bu kongreyle seçim startı verdi.

Hedefinde 2023 seçimleri olan Erdoğan, partisini yeni inşa sürecine veya yeni bir revizyona soktu.

Örneğin… 2023 misyonunda “muhafazakâr demokrasi” kavramı olmayacak artık.

“Demokrasi” yerini “milliliğe” bırakacak:

Demokrat muhafazakâr, hızla milli muhafazakâra dönüşecek!.

Yani, demokratlığın temel özü olan “uzlaşma-hoşgörü” yerini “ithama-dayatmaya” bıraktı/bırakacak.

“Birlik-beraberliğin” ancak iktidarın benimsediği milli kültürel değerleri içinde olması istenecek. Aksi durum; -pankartın ifadesi gibi- “Türkiye'nin inandığı” değil; gayri milli gösterilecek.

Erdoğan'ın yeni yol arkadaşları sadece “milli” dedikleri olacak. (Mesela: Dün Türkeş'i hiç sevmeyen, MHP'ye hep mesafeli duran Erdoğan'ın bugün duruşunun tam tersi olması bu yeni siyasal çizginin temel göstergesi.)

Kongreyle yeni yol haritası kesinleşti:

Devamlılık anlayışıyla Osmanlı geçmişini yücelten, milli-manevi aidiyet anlayışı hâkim kılınacak.

-Kongrede yapıldığı gibi- ritüeller ve mitler devreye sokulacak, salt duygusal semboller üzerinden siyaset dizayn edilecek…

Bireysel çıkarlar değil, ülke-toplum menfaati havasıyla yeni halet-i ruhiye yaratılmaya çalışılacak…

Ve her daim, merkezi otoriter devlet gücünü gösterecek.

Yeni söylem budur.

Yeni manifesto budur:

Demokrasi laftadır…

Hukuk devleti laftadır…

Laiklik laftadır…

İnsan hakları ve özgürlük laftadır…

Erdoğan/AKP ancak, ülkeyi rasyonellikten/akılcılıktan kopararak 2023'ü kazanmaya çalışacak…

DUYGUSAL BULUŞMA

Evet Erdoğan, duygularla donatılan semboller-fanteziler ile 2023'deki sandıkta akılcılığı yenmek istiyor.

İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırılmasını böyle okumak gerek.

Kobani iddianamesini, parti kapatmayı tekrar gündeme taşımasını böyle okumak gerek.

Politik sert dilinden taviz vermemesini böyle okumak gerek.

Yalan ve yanlışlarla dolu kolektif hafıza oluşturmak istemesini böyle okumak gerek.

Yazdım:

Erdoğan ülkeyi “milli” ve “gayri milli” diye ikiye bölecek.

Gayri milli cepheye koyacakları; HDP severler, AB severler olacak!

Erdoğan'ın dilinde şu iki soru hep olacak:

-“Sen kimsin?”

-“Sen neye hizmet ediyorsun?

Erdoğan, 2023 seçiminin referandum havasında geçmesini isteyecek:

-İslami değerlerden yana mısın, karşı mısın?

-Avrupalılaşmaktan yana mısın, karşı mısın?

-Türkiye'den yana mısın, karşı mısın?

-PKK'dan-HDP'den yana mısın, karşı mısın?

Karşıtlığı, aşırılığı, kamplaşmayı körükleyecek. Anayasa değişikliği tartışmalarının bu minval üzerinden geçmesini planlayacak!

Unutmayınız ki:

Sembollerin, toplumsal ve kültürel alanda yoğun biçimde dolaşıma girmesi “duygusal buluşma” yaratır…

Başta ekonomi olmak üzere bin bir sorunla baş edemeyen Erdoğan, 2023 seçimini kazanmasının tek yolunun akıldan değil, duyguları etkilemekten geçeceğini hesap ediyor.

Pankartın dili işte bu bence…

-“Türkiye için inandığın yolda yürü”…