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Bilinç krizi

Goethe dedi ki:

-“Kimse özgür olduğuna inanan birinden, daha iyi köle olamaz.”

Vatandaş, dolar alıyor-satıyor, kazançlı çıktığını düşünüyor…

Bak vatandaş, elindeki üç-beş doların aslında ülkende nasıl yıkıma yol açtığını sana bir örnek üzerinden anlatayım:

ABD hükümeti paraya ihtiyacı olduğunda, (Rockefeller'dan, Rothschild'e kadar dünyanın en zenginlerin ortak olduğu) Merkez Bankası/ FED ile iletişime geçer. Diyelim ki, “10 dolar” ister. Küresel paranın yönetim karargâhı FED der ki:

-“Borç veririz ancak sizden 10 dolarlık devlet tahvili isteriz.” ABD hükümeti bir miktar kağıt üzerine resmi görünüşlü damgalı tasarımlar yapar ve onları “hazine tahvili” olarak isimlendirir! Borç aldığı 10 dolar karşılığı kağıdı FED'e gönderir.

FED de üzerinde birtakım semboller olan kağıt parçalar basar ve “Dolar” adını verdiği banknotları hükümetin hazine tahvilleri ile takas eder.

Takas tamamlandığında ABD hükümeti, 10 dolar değerindeki banknotları banka hesabına yatırarak onları resmiyete dönüştürerek para kaynağına ekler. Her ihtiyaç duyduğunda bu döngüyü sürdürür… (Ki bu paranın artık yüzde 97'lik kısmı sadece elektronik ortamda bulunur!)

Şunu da ekleyeyim: Tüm merkez bankaları gibi FED de bastığı para kadar altın rezervi kasasında tutmak zorundaydı. Petrol krizi, Vietnam Savaşı, ekonomik durgunluk sebebiyle zora girince, 1971 yılında buna gerek duymadı. Fransa başta olmak üzere Batı Bloku dayatmaya direnmek istese de Soğuk Savaş iklimi bunun önüne geçti! Ve ABD -karşılığı olmayan- dolarını

uluslararası rezerv para birimi haline getirdi!

Bitmedi:

İKİ TUZAK

Karmaşık ve sıkıcılığa düşmeden anlatmayı sürdüreyim:

10 dolar en son ticari banka hesabındaydı…

Banka, yasa gereği kasasındaki mevduatın yüzde 10'unu rezerv olarak tutmak zorunda; 1 dolarını yani…

Banka 9 doları, borç isteyenler için kredi kaynağı olarak kullanır. Bu aşamada bazı dümenler döner ama kafanızı karıştırmayayım.

ABD'nin yoktan var ettiği kağıtlar üzerinden kredi verme döngüsü teknik olarak sonsuza kadar gidebilir…

Peki: Banka, krediyi ne karşılığı verir; -bu da bir başka hiledir- “faiz”…

İhtiyacı olana verilen her bilmem kaç dolarlık kredi, faiziyle ödenmiş olarak bankaya döner.

Bir diğer aldatma da paranın değeriyle oynandığında gerçekleşir. Bunun için başka bir argümana ihtiyaç duyulur:

Havadan yaratılmış paranın değeri nereden gelir? Her yaratılan para, dolaşımdaki mevcut paranın değerini çalar. (Mesela: 900 trilyon dolarlık sanal paranın sadece 70 trilyon dolarlık reel karşılığı var!)

Günümüzde ABD para havuzunu, hesap kitap yapmaksızın sürekli şişiriyor. İtibariyle her bir doların satın alma gücü düşüyor. İşte buna “enflasyon” deniyor. Ve aslında enflasyon; halkın sırtına yüklenmiş gizli vergi…

Faiz -enflasyon girdabı, bakın kişileri ve itibariyle ülkeleri nasıl köleye dönüştürüyor? Yazayım:

ÜÇ SUİKASTÇİ

Sadece kişiler değil, ülkeler de borç batağına sürükleniyor.

Ülke borcunu ödeyemez ise ABD, IMF-Dünya Bankası- Dünya Ticaret Örgütü yani üç “modern tefecisini” devreye sokar.

Bu üç ekonomik suikastçiye verilen görev bellidir:

-“Bir ülkeyi borca sokup, ödeyemez hale getirerek, şartlarımızı- politikalarımızı empoze ederek sömürge/köle haline getirin!”

Bunu sıklıkla, o ülkenin milli parasını, (ya kandırarak ya da haydutlukla) dolar karşısında güçsüz hale getirerek yapar: Devalüasyon!

Bir ulusu köleleştirmenin iki yolu var; birisi silahla, diğeri borçla!

Milli paranın değeri düştüğünde, onunla değerlenen her şeyin değeri düşer. Örneğin: Ülke kaynakları değerinin çok azına sömürgeci ABD için uygun hale getirilir. Kaynaklarınıza “el koymayı” ya “özelleştirmeler” gibi ekonomik kılıfla yaparlar. Ya da siyasi bedel isterler; “Kürdistan kurulmasına göz yumun” gibi…

Borcun dayattığı faiz-enflasyon sarmalıyla çaresiz hale getirilen vatandaş, farkında bile olmadan, işte bu sömürü düzenini destekler.

Evet:

Karşılığı bulunmayan çok fazla para basarak hızla çöküşe giden ABD'nin doları peşindeki arkadaş, aslında modern köle olma peşinde koşar ve daha acısı ülkesini de yıkıma uğratır!

Maalesef… Ülkemizde bilinç krizi var!

Oysaki:

Yurtseverlik, ulusal pazarını korumaktır.