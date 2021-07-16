Bir Türk şarkıcı

Yıllar önce…

Erkan Özerman ile Paris'te tanıştık.

İstanbul ve Fransa'da yaşayan, tavırlarıyla bir “aristokrat/saraylı” vardı karşımda…

Galatasaray Liseli… Avrupa'nın önde gelen sosyal bilimler üniversitelerinden Sciences Po'da siyasal bilgiler ve Sorbonne/ 8. Paris Üniversitesi'nde sosyoloji okumuş; “Sanatçının halk üzerindeki etkisi” konusunda doktora yapmış bir entelektüel vardı karşımda…

Radyocu, gazeteci, festivaller organize eden modern show business vardı karşımda…

En son… İzzet Çapa-Gülsüm Sami ikilisinin Enrico Marcias'a yaptıkları sürpriz doğum günü partisinde yan yana geldik; fotoğraf çektirdik…

İki hafta önce… Ertuğrul (Özkök) Abi'nin köşesinde okudum; Erkan Özerman yakın dostu Dario Moreno'yu anlatan kitap yazmıştı: “İzmirli Dario.”

Ertuğrul Abi kitabı bir solukta okuyarak başta magazin medyası olmak üzere hepimize -gazetecilik jargonuyla dersem- haber atlatmıştı.

Çok geçmedi Erkan Özerman aradı; “İmzaladığım kitap sana ulaşmadı mı?”

Maalesef ulaşmadı. Kitabın bana ulaşmasını beklemeden kitabı satın aldım. Ben de bir solukta okudum. Çünkü:

Sayfaları çevirdikçe müzik-sinema dünyasından öyle şaşırtıcı bilgiler öğrendim ki kitabı elimden bırakamadım…

SOLCU YILDIZ

Dario Moreno (1921-1968)…

Hakkında bildiklerimiz ne kadar azmış. Öyle ki Türkiye'de halen onun –tıpkı çok Fransız gibi- Meksikalı olduğunu sananlar var!

Oysa:

Aydın'da doğmuş, İzmir'de büyümüş, askerliğini Akhisar'da yapmış, İstanbul ve Ankara kulüplerinde-gazinolarında çalışmış, Müzeyyen Senar'ın “Oğlum senin yerin burası değil Avrupa” sözüyle bin bir zorluğu aşıp dünya yıldızı olmuş bir Sefarad Yahudi…

Erkan Özerman'ın kitabı yazmasının sebebi de “Meksikalı” algısını düzeltmek.

Kitabın adı bu yüzden “İzmirli Dario”…

Kitap bu yüzden Fransızca da yayınlanacak…

“Nido de Guerfanos”/ Öksüzler Yuvası'ndan, düğün şarkıcılığından dünya müzik yıldızlığına uzanan bir hayat, kimi zaman hüzünlendiriyor kimi zaman eğlendiriyor…

Dario Moreno kuşkusuz büyük şöhreti sesiyle kazandı. Ama…

Aynı zamanda 35 sinema filminde oynadı. Örneğin, Brigitte Bardot ile “Benimle Dans eder Misin” filmi bunlardan biri…

“Korkunun Bedeli” olarak çevrilen “Le Salaire de la Peur” filminde Yves Montand ile oynadı.

Erkan Özerman, Dario Moreno'nun çok cimri olduğunu esprili diliyle anlatıyor. “Ama” diyor; “garsonlara normalden fazla bahşiş verirdi.”

Bunun sebebini Dario Moreno şöyle açıklıyor:

-“Biz Le Salaire de la Peur filmin çevirdikten sonra dönerken Yves Montand ile aynı trendeydik. Biliyorsun Yves Montand bayağı solcudur. Trende garsonlara yüklü miktarda bahşiş verince bizim şaşkınlığımızı gören Montand'ın o gün bize söylediği, ‘Bu çalışanlara gönlünüzün koptuğundan daha fazlasını verin' cümlesi öğüt yerine geçti…”

CHP-DP İTTİFAKI

Fransa müzik dünyasının elit kesimi, Doğu'dan gelen Charles Aznavour, Dario Moreno, Adamo, Moustaki gibi sesleri “brise”/ kırık bulup sevmezlermiş.

İlk başlarda Dario Moreno için, “Paris'te müezzin sesinin ne işi var” demişler…

Edith Piaf, Aznavour için, “Haydi kalkın gidelim, hem biraz gırgır geçelim hem de şarkı nasıl kötü söylenir izleyelim” dermiş… Sonra hepsi alışmış. Öyle ki Edith Piaf, Aznavour ve ardından Moustaki ile sevgili olmuş!

Bir başka “brise” ses Enrico Marcias'a Paris'te kol kanat geren, ona yıldız olma yolunu açan Dario Moreno idi…

Neler yok kitapta:

Dario'nun Türkçe olsun Fransızca olsun okuduğu tüm şarkıları Tanju Okan'dan başka kimseye vermezmiş…

Zeki Müren ile birbirlerini kıskanırlarmış…

İstanbul dedikodularını İsmet Ay'dan öğrenirmiş…

Erkan Özerman Ankara'da MET adlı kulüp açıyor; ortakları CHP genel sekreteri Kemal Satır'ın oğlu Mustafa ile DP milletvekili-Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun oğlu Tolga! CHP ve DP'nin gece hayatı ittifakı…

1 Aralık 1968…

Paris'te Jacques Brel ile Don Kişot Müzikali'nde oynamak için İstanbul'dan hareket ederken Yeşilköy Havalimanı'nda görevlilerle yaşadığı tartışma sonucu tansiyonunun yükselmesi ile beyin kanaması geçirerek öldü Dario Moreno…

İsrail'e göç etmiş olan annesi, oğlunu Holon şehrinde toprağa verilmesini istedi…

Dario Moreno değerini bizlere gösteren Erkan Özerman'a ne kadar teşekkür etsek az…

Evet Dario Moreno, bir Türk şarkıcısıdır.