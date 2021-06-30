Yalçın Küçük bu gibi durumlarda, “biz beş taş oynamıyoruz” derdi.

FETÖ yönlendirmesiyle televizyon ya da youtube programı yapamaz, manşet atamazsınız kardeşim. Gazeteciyseniz araştıracaksınız…

Yıl, 2016.

Akla ilk gelen 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimi.

Aynı yıl iktidarı derinden etkileyen başka gelişme yaşandı: 19 Mart'ta Reza Zarrab gittiği ABD'de tutuklandı. Suçu, kara para aklama idi…

İran ile örtülü işler ilk 17-25 Aralık 2013'te FETÖ savcı-polislerin operasyonuyla ortaya çıktı. Kara para aklayan, bakanlara rüşvetler dağıtan Reza Zarrab, Bakan çocuklarıyla birlikte tutuklandı; 72 gün sonra serbest bırakıldı. Ama… 2016'da ABD'de tutuklanınca İran ile “ticari işler” uluslararası gündeme geldi.

Şuraya gelmek istiyorum:

BoraJet'in 2016 yılı sonundaki satışını salt 15 Temmuz darbesiyle ilişkilendirmek hata olabilir. Meselenin Reza Zarrab-İran boyutu yok değil…

BoraJet ile İran'ın ne ilişkisi olabilir? Var.

Daha ortada Sezgin Baran Korkmaz filan yokken; BoraJet, 2012 yılında ABD ambargosuna rağmen Tahran'da şirket kurdu. “BoraJet İran”…

Yaklaşık yarım asırdır ABD'de yaşayan Amerikan vatandaşı Yalçın Ayaslı bu örtülü ilişkilerden hiç bahsetmiyor.

BoraJet; Tahran, Tebriz, İsfahan, Şiraz, Urmiye, Maşhad'a uçmaya başladı.

Allah… Allah… 2012 yılında İran turist sayısında yüzde 36.7 oranında düşüş yaşanırken, Borajet'in aynı yıl “İran açılımı” yapması ilginç değil mi?

Yoksa mesele sadece turist taşımak değil miydi? Ne taşıdılar?

Yalçın Ayaslı, ABD makamları nezdinde suç olacak bu işlere nasıl ve neden girdi?

“AVANS” PARALARI

BoraJet, Tahran'daki bürosunu 2014 yılında kapattı. Yani:

Türkiye 17-25 Aralık operasyonuyla Reza Zarrab ve İran örtülü işlerini konuşmaya başladığı dönemde!

Sezgin Baran Korkmaz BoraJet'i satın alınca muhasebe kayıtlarının incelenmesinde eski genel müdür Kadir Peker üzerine çekilmiş çok miktarda “avans” tespit edildi. Peker hakkında savcılığa başvuruldu. İtibariyle Peker'in tüm mallarına ve maaşına haciz koydu.

Bunun üzerine Kadir Peker, Bakırköy Savcılığı'na giderek Yalçın Ayaslı, Zahide Üner, BoraJet hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski genel müdür Peker, savcılığa paraları İran'da kurulan şirket için aldığını itiraf etti:

“Aldığım para 2012 yılında ABD ambargosu döneminde BoraJet'in İran'da açtığı ofis ve şirket kuruluşu ve orada bağlantıları kuran kişilere elden makbuz karşılığı verildi. Bu ödemelerin tamamı BoraJet yönetim kurulu üyesi Zahide Üner'in talimatı ve Yalçın Ayaslı'nın bilgisi dahilinde yapılmıştır. Bu ödemelerin açıktan yapılmasının nedeni Amerikan sermayeli şirket olmamızdır…”

Peker'in “açıktan ödeme” dediği neyin karşılığıydı?

Yalçın Ayaslı BoraJet ile neler çevirdi? Bunlar ortaya çıktığında ABD'de tutuklanacağını bile bile bu işlere neden girdi? Yoksa… ABD-CIA tüm bunları biliyor muydu?

1 NUMARA

17-25 Aralık 2013 FETÖ operasyonuyla Reza Zarrab evinde gözaltına alındı.

Bu sırada ne tesadüftür ki Zarrab'ın avukatı (BoraJet ortağı) Halil İbrahim Koca da evdeydi!

FETÖ elemanı avukat Koca, Reza Zarrab'ın gözaltına alınmayla ilgili hiçbir girişimde bulunmadı. Zarrab Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü…

Bir süre sonra Halil İbrahim Koca, Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Zarrab'a, “Seninle ilgili dosyayı yürüten savcılar ve polisler benim abilerim. Ben arada kalıyorum. Bu nedenle bu aşamadan sonra senin avukatlığını yapamayacağım. Ben istifa ediyorum” dedi.

Zarrab tutuklandı, Metris Cezaevi'ne kondu. Çok geçmedi:

Halil İbrahim Koca Emniyet Müdürlüğü'nün “sözleşmeli avukatı” sıfatıyla Zarrab'ı peş peşe cezaevinde ziyaret etti.

5-6 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşen bu görüşmelerde avukat Koca Zarrab'a, “Senin böbreklerinde problem var. Cezaevindeyken tedavi olamazsın. Senin tapende ‘1 numaralı' kişiden bahsetmişsin. Bu 1 numaralı kişinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, talimatları Erdoğan'dan aldığını söyle. Bunlar (AKP) yakında gidecek sen bari kendini kurtar…” dedi.

FETÖ'nün beceremediğini ABD, Zarrab'ı tutuklayarak yaptı; hedefe Erdoğan'ı koydu!

Peki… Yalçın Ayaslı tüm bu kirli bu işlerin neresinde? FETÖ'nün arkasına saklanmayı bırakıp konuşmalı. Örneğin… İran'a hangi AKP milletvekili aracılığıyla gitti? BoraJet'i satın aldıran da aynı AKP milletvekili mi?

Biz beş taş oynamıyoruz…