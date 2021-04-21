Büyük kapışma

“JP Morgan” adı kurucusundan geliyor; John Pierpont Morgan (d.1837 – ö.1913)

Cedar Hill Mezarlığı'ndaki (Hartford, Connecticut) mezarı, -Hz. Musa'nın yaptığı- Ahit Sandığı biçimindedir. Aileden çok kişinin mezarı burada…

Galler göçmeni Morganlar; 1636'da geldiler Amerika'ya…

Kuru gıda satışıyla ilk işi kuran baba Junius Spencer Morgan (1813-1890) oldu. Şirketin ilk adı, “JS Morgan” idi…

Amerikan İç Savaşı ile “bankacılık hanedanlığı” kurdular…

Oğlu J. Pierpont Morgan çok sayıda sosyal-ticari kulübün de üyesiydi. Amerikan zenginlerinin üye olduğu Birlik Ligi, New York Yat Kulübü, Knickerbocker Kulübü ve nihayetinde 1891 yılında kendi kulübünü de kurdu. Metropolitan Kulübü… (Kulübün Siyah Kravatlar toplantısı meşhurdur.)

Bunların temelinde para ilişkisi olsa da diğer yanda yoksul Avrupalıların zenginleştikleri Amerika'da “aristokrat” kimliği edinme çabası vardı!

JP. Morgan'dan sonra oğulları –babasının adını taşıyan- JP Morgan Jr (1867–1943) ve –dedesinin adını taşıyan- JS Morgan III (1892–1960) işleri devraldı. Arkası geldi…

Morgan ailesinin bugün servetinin 119 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Şirketin varlığı ise -Rockefeller ortaklığıyla- 3 trilyon dolar!

Aile sporla önce amatörce sonra yatırım alanı olarak ilgilendi.

Gelelim Avrupa Süper Ligi projesine…

KİLİT İSİM

Arlen Kantarian…

ABD'de, NFL, Radio City Music Hall ve US Tennis Association'da büyük bir pazarlama ve eğlence yöneticisi. Michael Jackson ve Diana Ross gibi şov dünyası eğlencelerini organize etti.

Oğlu Brian Kantarian küçük yaşından itibaren babasının yanında çalıştı. (Ki babasının izinden gidip Georgetown Üniversitesi'ni bitirdi.)

Sporla uğraşan Brian Kantarian, Georgetown'dan Velocity Sports'a katıldı. Ancak onu ilgilendiren “sporu pazarlamak” idi. Sporcunun/kulübün “para kazandıranı” seviyordu!

Bu fikriyle JP Morgan'ın kapısını çaldı. İşe kabul edildi.

Becerikli Kantarian, spora ilgi duyan özel banka müşterileriyle çabucak ilişkiye girdi. Kulüplerin –stadyum yapımı gibi- yatırımlarına kredi verdi.

Ve, Kantarian bankaya girdiğinden iki yıl sonra 2010 yılında (1990'ların sonunda kurulan) JP Morgan Sports Finance Group başına geçti! 37 yaşındaydı…

Halen bu görevinde özel ilişkiler yürütüyor. Örneğin… Amerikan futbol takımı Los Angeles Rams ile basketbol takımı Denver Nuggets patronu -dünyanın sayılı zenginlerinden- Stanley “Stan” Kroenke ile 2 milyar dolarlık kredi anlaşmaları yaptı. (Kroenke, 2018'de İngiliz Arsenal'ın sahibi oldu. Ve Arsenal, JP Morgan'ın kurduğu Avrupa Süper Ligi'ne ilk katılan takım oluverdi!)

Kantarian, geçen yıl açılan California SoFi Stadyumu gibi onlarca yatırıma kredi verdi.

Nihayetinde JP Morgan'ın yirmi yıldır masa üstünde bekleyen Avrupa Süper Ligi projesini harekete geçirdi…

İLK GELİŞİ DEGİL

Başta futbol olmak üzere spor, televizyon dağıtım anlaşmalarıyla milyarlarca kişiye ulaşınca büyük pazar haline geldi. Piyasanın büyümesi, özel sermaye yatırımcılarını, devlet varlık fonlarını ve borç vermeye istekli bankacıları cezbetti.

Evet, bunlardan biri de Rockefeller ortaklı JP Morgan Chase oldu.

Zaten ABD'de sporla yakında ilgili: NY Giants, NY Jets gibi Amerikan futbol, Knicks gibi basketbol, Yankees, NY Mets gibi beyzbol ve NYCFC gibi futbol takımlarının yatırımlarını yönetiyor.

Avrupa'da da böyle ilgilendiği takımlar var; İskoç Rangers gibi… Avrupa'ya yeni gelmiş değil yani… Fransız Lille ile ilişkisine dün değindim.

Görünen bu yeni durum; Amerika ile Avrupa sermayesini futbol üzerinden karşı karşıya getirdi. Almanlar, JP Morgan projesine neden soğuk? Fransızlar, JP Morgan projesine neden soğuk?

Fransa gibi kulüplerin yabancı patronları ülke iktidarını dinleyecek mi? Gördük İngiliz takımları gibi Avrupa'nın Amerikan sermayesiyle içli dışlı kulüpleri -taraftarlarını karşılarına alma pahasına- Avrupa Süper Ligi'ne katılıverdi…

JP Morgan'ın yanındaki küresel medya, dün bankanın ilk etapta 3.8 milyar doları gözden çıkardığını yazdı. Kulüplere 200 milyon-300 milyon Euro “hoş geldin bonusu” vaat edilmişti. Manchester United ve Juventus hisselerinin dün artışını sebebi bu yayınlardı.

Maçların yayını için Amazon, Facebook'a, Disney ile görüşüldüğü de yazıldı.

Sonuçta: Futbol ekonomisi bilinmeden gelişmeler analiz edilemez.