Küresel zenginlerin “öngörüleri” harika dostum!

Daha ortada COV 19 yoktu.

İnsanları dehşete düşürdükleri Sars, Mers, Kuş, Domuz, Zika gibi virüslerin sonucu pek korkutucu olmamıştı.

Ama yine de sanki geleceği biliyordu bazıları…

“CEPI” yani, “Salgına Hazırlık ve Yenilik Komisyonu” ülkemizde hiç bilinmiyor.

2015 yılında kolları sıvadı zenginler.

2017 yılında, İsviçre-Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda CEPI'yi kurduklarını açıkladılar.

Tanınmış İngiliz bilim dergisi Nature yazdı:

“Potansiyel salgın tehdidi olan virüslere karşı bugüne kadarki en büyük aşı geliştirme girişimi bu.”

Ayrıntıyı atladı bilimsel dergi. CEPI misyonu, pandemide gelişmekte olan ülkelere uygun fiyatlarla aşı satmaktı! Ortada henüz COV 19 yoktu; diğer mutasyona uğrayan virüsler etkisini kaybetmişti. Peki… Muhteşem “önsezi” değil mi bu?

Küresel aşı geliştirme fonu CEPI'nin kurucu ortağı kim dersiniz; Bill ve Melinda Gates Vakfı.

Gates, Küresel Aşı İttifakı/GAVI ardından bu kez Salgına Hazırlık ve Yenilik Komisyonu/CEPI kurulmasına öncülük etti.

CEPI'nin ilk kuruluş bütçesi 460 milyon dolar idi. Bunun 250 milyon dolarını Gates verdi. Keza: Aşı İttifakı GAVI aracılığıyla 600 milyon NOK/Norveç Kronu aşı tahvili çıkarıldı. İlk etapta toplamda 760 milyon dolar topladılar.

CEPI merkezi Oslo- Norveç olarak belirlendi.

Başına da ABD Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) yöneticisi Richard J. Hatchett getirildi. Hatchett aynı zamanda W. Bush ve Obama yönetiminde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin üyesiydi!

Yani… “Aşı” deyip geçme arkadaş; “ulusal güvenlik” meselesidir!

YA PARASAL BOYUTU

Amerikan Pfizer, İngiliz GlaxoSmithKline dâhil olmak üzere dünyanın en büyük ilaç endüstrisi tarafından maddi olarak desteklendi, finanse edildi CEPI.

Eh tabii Pfizer vd. danışma kurulunda yer aldı! Parayı veren düdüğü çalmaz mı? Mesela:

CEPI kuruluş bildirgesinde dedi ki:

-Aşı patenti, fiyatları çok yükseltiyor; biz uygun fiyatlı erişim sağlayacağız…

– CEPI fonları ile geliştirilen fikri mülkiyeti şirketler elinde tutamaz ve lisanslayamaz…

– Şirketler, CEPI fonlarıyla geliştirilen tüm araştırma verilerini paylaşmak zorundadır…

– Deneme gönüllülerinin gizliliğini koruyacak şekilde olumsuz sonuçlar dâhil olmak üzere temel veriler ve sonuçları güvenli şekilde paylaşılmalıdır…

Ne güzel değil mi? Demek bunları yapmıyordu aşı şirketleri.

Ama bir dakika… Başını Pfizer'ın çektiği küresel aşı şirketleri dedi ki:

-Hem benden para alacaksın, hem de beni yola mı getireceksin!

CEPI tüm ilkelerini çöpe attı. Gates gibi kurucular da Pfizer'a hak verdi! Hesap eski düzene dönüverdi; şeffaflık rafa kalktı. Sınır Tanımayan Doktorlar itiraz etti, ama dinleyen kim. Kuruluş bildirgesi göz boyamaydı…

CEPI teslim alınmasının gerekçesini açıkladı:

“Küresel salgınların her biri için bir aşı geliştirmenin maliyetinin 2,8 milyar dolar ile 3,7 milyar doları arasında değişiyor, parayı bu şirketler olmadan karşılayamayız!”

Sonuçta, parayı veren düdüğü çaldı.

TAM BİR YIL ÖNCE

CEPI hangi aşılara maddi destek verdi:

-“RNA aşısı.”

Pfizer/BioNTech ortaklığında COV 19 için üretilen mRNA aşısı gibi.

“İnfluenza virüsüne karşı hedefli ve hızlı aşı üretimini sağlayan dönüştürücü bir teknoloji” olarak tanımladığı “moleküler kelepçe” aşı platformu için Imperial Kolej'den Oxford Üniversitesi'ne; Alman CureVac biyofarmasötik'ten Amerikan Inovio Pharmaceuticals şirketine, Alman IDT Biologika'dan Amerikan Profectus Biosciences'a kadar milyon dolarlar verdi CEPI…

RNA aşılara destek verdiği tarih; Aralık 2018. COV 19 salgınından tam bir yıl önce! “Tesadüf” ya da “önsezi” diyelim…

Şu gerçek: Küçük bütçeli laboratuvarlarda geliştirilen aşıları büyük ilaç şirketleri parayla satın alır, üretir, satar. Pfizer, BioNTech ortaklığı gibi…

Sonra ne olur; Pfizer gibi güçlü şirketler yeni algı oluşturur:

Daha düne kadar çocuklara vurulan geleneksel aşılar bugün tu kaka edilir, endüstriyel mRNA aşı göklere çıkarılır! Pfizer ne derse o'dur!

“Aşı hayat kurtarır” deyip işin ekonomi-politiğine gözünüzü kapatırsanız; ya hiçbir bilginiz yok demektir ya da bu büyük aşı oyununun parçasınız demektir!

Bazen… Aşı, kapitalizmi kurtarır!