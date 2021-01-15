Görün istedim

İki aydır…

Elimdeki çoğu ciltlenmiş kitapları karıştırıp duruyorum.

Atatürk'ün Türkçeye çevirtip okuduğu, Max W. Beer'in “Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Genel Tarihi” bunlardan biri. Kitabın ilk 1941 baskısıydı elimdeki…

Bir başka kitap… İngiltere'de 1963 yılına kadar yasaklanan, 1917'de I. Dünya Savaşı sürerken, halka verilecek konferans olarak hazırlanan Bertrand Russell'ın “Siyasal İdealler” kitabının sayfalarını çeviriyorum… Russell'a göre, siyasetin görevi, bireylerin yaratıcı güçlerini kullanmasına olanak sağlamaktır.

Lenin'in kitapları var: “Doğu'da Ulusal Kurtuluş Hareketleri”, “Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması” gibi…

Tanınmış Polonyalı Troçkist Isaac Deutscher'ın iki cilt “Stalin” kitabı var…

Mao'nun kitapları var: “Yeni Demokrasi” , “Halk Savaşında Temel Taktikler”, “Sağ ve Sol Sapma”…

Amerikalı gazeteci Edgar Snow'un “Çin Üzerinde Kızıl Yıldız”, Çin kültür devriminde aktif rol oynayan Fransız Jean Daubier'ın “Çin Kültür Devrimi Tarihi 1965-1969” kitapları da var.

“Sovyetler Birliği Komünist Partisi Tarihi kitabı da var, “Vietnam İşçi Partisi Tarihi” kitabı da…

Emperyalizmin “yardım” kılıfıyla az gelişmiş ülkeleri nasıl sömürdüğünü ele alan Terasa Hayter'ın “Emperyalizmin Yardımı” kitabı var.

Bizden de; Doğan Avcıoğlu, Muvaffak Şeref, Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Ali Faik Cihan, Dr. Çetin Yetkin, Kenan Somer, Harun Karadeniz, Kemal Sülker'in kitapları var…

Sadece teorik sol kitaplar yok…

OKUMA ÇEŞİTLİLİGİ

Bu kitapların benimle ilgisine geleceğim ama diğer kitaplardan da bahsetmeliyim.

Örneğin…

Adnan Adıvar'ın “Tarih Boyunca İlim ve Din” kitabı var.

Abdülbaki Gölpınarlı'nın “Şiilik” ve “Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar” kitabı var.

Macit Gökberk'in kapsamlı “Felsefe Tarihi” de var, G. Politzer'in “Marksist Felsefe Dersleri” kitabı da var.

Cemil Sena'nın “Hazreti Muhammed'in Felsefesi” var.

Fuzuli'nin “Saadete Ermişlerin Bahçesi” var. “Materyalist Felsefe Sözlüğü” de yok değil.

Bilim kitapları da var:

RNA'yı keşfeden Mahlon B. Hoagland “Hayatın Kökleri”, DNA iki sarmal yapısını bulan James D. Watson “DNA Yapı Çözümünün Öyküsü”, ünlü fizikçi George Gamow “Güneş Diye Bir Yıldız”, fizikçi Jeremy Bernstein “Einstein”…

Gıda sorununa ilk dikkat çeken Osman Nuri Koçtürk'ün “Sessiz Savaş” kitabı var.

Edebiyat olmaz mı?

Nazım Hikmet'in dokuz şiir kitabı var. Enver Gökçe, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmed Arif var…

Fakir Başkurt'tan Kemal Bilbaşar'a “köy romanları” serisi var.

Kemal Tahir de var, Necati Cumalı da…

Dünya edebiyatının unutulmaz yazarları var: Jack London, Steinbeck, Gorki, Şolohov, Ostrovski, Ehrenburg…

Lord Kinross'un “Bir Milletin Yeniden Doğuşu: Atatürk” başta olmak üzere, Mustafa Akdağ'ın iki cilt “ Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi”, İsmail Cem'in “Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi”, Bazil Nikitin'in iki ciltlik “Sosyolojik ve Tarihi İnceleme: Kürtler”, George Sabine'nin “Siyasal Düşünceler Tarihi”, “Herodot Tarihi”, Niyazi Berkes'in “Türkiye'de Çağdaşlaşma” gibi tarih kitapları var…

“Ant”, Aydınlık”, “Özgürlük Yolu” dergilerinin ciltleri var.

Liste uzun…

Gelelim bu satırları niçin yazdığıma…

BİR KÖY ÖGRETMENİ

Hüseyin Arbaç…

Tunceli 1929 doğumluydu…

Malatya-Akçadağ Köy Enstitüsü mezunu öğretmendi.

Dedesi elinden tutup köy enstitüsüne götürdüğünde 12-13 yaşındaydı…

Köy Enstitülerinde, her gün sabah ve akşam serbest okuma saatleri vardı. (Ki, beş yıllık öğrenim süresince, “114 hafta kültür derslerine, 58 hafta tarım derslerine ve çalışmalarına, 58 hafta ise teknik dersler ve çalışmalara ayrılırdı.)

Okul müdürü Şekip Tekben'in çocukluğu matbaada geçmişti. Akçadağ'da müdürlük yaparken enstitüye Ankara'ya haber vermeden matbaa makinesi aldı. Öğrencileriyle “Akçadağ” adlı dergi çıkardı.

İlköğretim Genel Müdürü İsmail Faik Tonguç bunu öğrenince şifreli telgraf çekti: “Matbaa büyük kuvvettir. Bunu sağladığın için tebrik ederim.”

Yani:

Hüseyin Arbaç'a okuma aşkı Akçadağ Köy Enstitüsü'nde böyle böyle aşılandı. Ölene kadar okumayı-araştırmayı sürdürdü…

Oğlu Mecit Arbaç babasından miras kitapları kütüphaneme bağışladı. Ama. Bu yazıyı yazmamın amacı bu değil:

İstedim ki: Cumhuriyet'in köy enstitüsünde yetişen bir öğretmenin kütüphanesinde neler var görünüz.

Düşünce çıtasının/kalitesinin yüksekliğine bakar mısınız? Müthiş.