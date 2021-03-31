Güven, tek kullanımlıdır

Sadece son on yılı yazmak istiyorum…

Yıl, 2020…

Morgan Stanley, müşterilere yanıltıcı bilgiler sağladığından 5 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul etti.

Yıl, 2019…

Morgan Stanley, iki büyük California emeklilik fonunu yanlış yönlendirdiği için 150 milyon dolar ceza ödedi.

Morgan Stanley, yanıltıcı ticaret faaliyetlerinden dolayı 382 bin 500 dolar ödedi. Ayrıca… Müşterisine hiçbir ekonomik fayda sağlamayan tahvil satın aldığı için 340 bin dolar ödedi.

Morgan Stanley, müşteri parasını daha pahalı yatırım fonu hisse sınıflarına koyduğunu için 1.5 milyon dolar ceza ödedi.

Yıl, 2018…

Morgan Stanley, ABD Finansal Endüstri Düzenleme Kurumu/ FINRA, kara para aklama meselesinden dolayı 10 milyon dolarlık cezaya mahkum edildi.

Yıl, 2017…

Morgan Stanley, saklama kurallarını koruyan yatırımcı varlıklarını aşırı faturalandırdığı ve ihlal ettiği için 13 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Yıl, 2016…

Morgan Stanley, mali krizden önce ipoteğe dayalı tahvillerin yaratmasıyla ilgili olarak eyalet ve federal yetkililerle anlaşmak için 3,2 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Keza:

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından 2,4 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Morgan Stanley, müşteri koruma kuralı ihlallerini çözmek için 7,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Bitmedi…

LİSTE KABARIK

Yıl, 2015…

Morgan Stanley, yine FINRA tarafından kural ihlalleri nedeniyle 2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

FINRA, müşteri fonlarının üçüncü şahıs hesaplarına aktarımını izlemek için makul denetim sistemlerini uygulamadığından Morgan Stanley'e ayrıca 650 bin dolar para cezasına çarptırdı.

Yıl, 2014…

Morgan Stanley, mortgage menkul kıymetleriyle ilişkili riskleri gizlemenin cezası olarak ABD hükümetine 1,25 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Morgan Stanley, Mississippi Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi (MissPERS) ve West Virginia Yatırım Yönetim Kurulu tarafından açılan davada anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Yıl, 2013…

Morgan Stanley, New York mahkemesince hedge fon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 31 milyon dolara mahkum edildi.

Yıl, 2012…

Morgan Stanley, Çin'deki emlak ticaretinde ABD federal yolsuzlukla mücadele yasalarını ihlal ettiği suçunu kabul etti. Çin hükümet yetkilileriyle gizlice milyonlarca dolar değerinde “emlak oyunu” yaptığını itiraf etti.

Morgan Stanley, New York özel borsası Nasdaq tarafından üç değişim kuralı ihlali nedeniyle 55 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Morgan Stanley, yine FINRA şikâyeti üzerine toplamda yaklaşık 2,4 milyon dolar tutarında tazminat ödedi.

Morgan Stanley, Facebook halka arzında hükümet soruşturmasıyla karşı karşıya geldi. İddiaya göre, şirketle ilgili gerçek bilgileri sadece bir avuç yatırımcıya aktardı.

Morgan Stanley, ABD vadeli işlem piyasalarındaki “ticari olmayan Emtia Vadeli İşlem Kontratları Ticaret Komisyonu'na (CFTC) 5 milyon dolarlık ceza ve Chicago Ticaret Borsası /CME ile Chicago Ticaret Kurulu'na (CBOT) 1,75 milyon dolar daha ödemeyi kabul etti.

Morgan Stanley, New Yorklulara bugüne kadar 300 milyon dolara mal olduğu tahmin edilen fiyat belirleme skandalını çözmek için 4.8 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Artık toparlayayım:

ÖNGÖRÜYE BAK

Yıl, 2011…

Morgan Stanley elektrik fiyatını belirleme skandalındaki rolü nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından 4,8 milyon dolar para cezasına çaptırıldı. Morgan Stanley'ın bu işten 21,6 milyon dolar gelir elde ettiği iddia edildi.

Ceza davaları böyle sürüp gidiyor…

Morgan Stanley, Amerikan çok uluslu yatırım bankası.

42'den fazla ülkede ofisi var. Bunlardan biri Türkiye'de…

İşte… 1988'de açılan Türkiye'deki ofisin Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Duman Merkez Bankası'na ikinci adam oldu!

Deniyor ki; “yabancı sermayeye güven vermek amacıyla” getirildi.

İyi de Morgan Stanley'e kim güvenir?

Güven, tek kullanımlıktır; Morgan Stanley sicili ortada…

Morgan Stanley, Türkiye Şubat 2021 Raporu'nda faiz artırımıyla doların 6.80 TL olacağını öngörmüştü! Son durum ortada…

Ne diyeyim, Ankara'da kimin eli kimin cebinde belli değil; küreselciler kazandı yine!

Rockefeller, Morgan Stanley ilişkisini yazmama gerek var mı?

Dünyayı yöneten Dış İlişkiler Konseyi ile Morgan Stanley ilişkisini yazmama gerek var mı?