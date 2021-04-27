Kaç kişi bilir

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD, Japon vatandaşlarına ne yaptı ise…
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı, Ermeni tebaasına benzerini yaptı: Tehcir kararıyla, kamplarda topladı…
Osmanlı gibi ABD'de cephe gerisini boşalttı. Şöyle;
Tarih: 7 Aralık 1941… Japon uçakları, Amerikan Pasifik Filosu ve Pearl Harbor askeri üslerine saldırdı. Çoğunluğu asker 2 bin 471 Amerikalıyı öldürdü. 12 Amerikan savaş gemisi ve 188 savaş uçağını imha etti…
Aynı günün akşamı… Amerikan FBI polisi 2 bin 192 Japon asıllı Amerikalı “muhtemel düşman” kuşkusuyla Hawaii'de hapse attırdı. Washington gibi yerlerde 5 bin 500 Japon Amerikalı daha tutuklandı…
Tarih: 19 Şubat 1942… ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt tehcir kararı imzaladı. Emirle, “Savaş Yer Değiştirme Teşkilatı” (WRA ) kuruldu. Roosevelt'in, 20 Ekim 1942'deki basın toplantısında belirttiği gibi “toplama kampları” inşa edildi. (Kamplardan sorumlu Binbaşı Karl Bendetsen Yahudi idi! “Vücudunda bir damla Japon kanı” olan herkesin toplama kamplarına alınacağını açıkladı.)
ABD'de 127 bin Japon Amerikalı nüfus vardı. Bunun 80 bininin doğum yeri ABD idi.
Bu nüfusun 112 bini ülkenin Batı kıyısında yaşıyordu. Bu nüfusun tamamı “sabotaj yapma ihtimaline” karşı iç bölgelerdeki kamplara sürüldü… (Osmanlı'da 33 vilayet vardı. 1914 nüfus sayımına göre, Ermeni nüfus 1 milyon 173 bin 422 idi. Osmanlı, 1915 tehcir kararını sadece 14 vilayette uyguladı. Çoğunluğu cephe gerisinde yaşayan 422 bin 758 Ermeni tehcir edildi.)
Japon Amerikalılara dönersek…
ABD'de toplam 68 toplama kampı vardı.
Sivillerin getirildiği toplama kampları vardı…
Adalet Bakanlığı'nın gözaltı merkezleri veya hapishaneleri vardı…
Japon Amerikalı askerler için eğitim kampları vardı… (Bu arada Alman Amerikalılar ve İtalyan Amerikalılar içinde toplama kampları vardı. Keza: 19 Latin Amerika ülkesinde “beşinci kol” faaliyetinden şüphe edilen 2 bin 264 Japon, 4 bin 58 Alman ve 288 İtalyan sınır dışı ettirilerek ABD'deki kamplara getirildi!)
Evet, ABD'de 120 bin Japon Amerikalı kitlesel dışlama programına tabi tutuldu. Ki bunun, -101'i yetimhaneden alınan- 30 bini çocuktu!
Evet, ABD tarihinin en büyük zorla yer değiştirme programıyla bir günde binlerce insan -yanlarına sadece birkaç giyim eşyası almalarına izin verilerek- evlerinden alınıp ıssız, ücra yerlerdeki toplama kamplarına götürüldü…
Kampların çevresinde silahlı muhafızlar vardı. Tel örgülerin dışına çıkanları vurdular; yedi kişi öldürüldü böyle…
Kamplarda 25-30 kişi, derme çatma yapılan “evler” içinde yaşadı. Genellikle tarım işlerinde uzun saatler boyunca çalıştırdılar…
Sadece Manzanar toplama kampında bakımsızlıktan 146 tutuklu öldü; toplamda on bine yakın insan vefat etti…
Kamplarda çocuklara verilen eğitim dili İngilizce idi. (Tehcir dönemi ve sonrasında Osmanlı'da Ermenice öğrenilmesinin önünde engel yoktu. Soykırım, dili yok etmeyi hedefler.)
Toplama kampındaki erişkin Japon Amerikalılar, 28 sorudan oluşan sorgulamadan geçti: -“Budist misiniz, Hıristiyan mı” gibi…
Son soru şuydu: “ABD'yi yabancı her türlü saldırılara karşı sadakatle savunacak ve Japon imparatoruna veya diğer yabancı iktidara her türlü bağlılık veya itaatten vazgeçecek misiniz?”
“Hayır” diyen 12 bin kişi “sadakatsiz” bulunup daha zorlu koşulların olduğu kamplara götürüldü…
Uzatmayayım:
Savaş bitti. Toplama kamplarındaki Japon Amerikalılar serbest kaldı. (Japonya'ya sınır dışı edileceklerin tutulduğu Tule Gölü Toplama Kampı 20 Mart 1946'ya kadar kapatılmadı.)
Ve fakat: Serbest kalanların evlerine dönecek paraları yoktu. Çoğunun ev ve işyeri yağma edilmişti. Gittikleri her yerde düşmanlıkla ve hatta şiddetle karşılaştılar. Yerleştikleri yerleşim yerinden 8 km uzağa gitmeleri yasaktı! Vs.
Japon toplama kamplarını bugün kaç kişi biliyor? Hiç fotoğrafını gördünüz mü? Saklarlar…
ABD için bunlar yeni değil; 1898'de İspanya savaşında da toplama kampları inşa etti. Kızılderililere, Çinlilere, Afrikalılara filan girmeyeyim…
Yani:
Osmanlı'nın 1915'te, cephe gerisinin güvenliği için aldığı tehcir kararına, ABD bugün “soykırım” diyor! Bu açıklamaya, -Avrupa'nın göbeğinde soykırıma uğrayan- Yahudilerin karşı çıkması gerekiyor; soykırım siyasete alet edilemez…YAZARIN TÜM YAZILARI